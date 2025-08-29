iHerb alcanza el hito de 29 años con su venta global de aniversario

IRVINE, California, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, uno de los minoristas en línea más grandes del mundo especializado en salud y bienestar, celebra su 29.º aniversario con su mayor evento de ventas de un mes de duración que destaca su transformación de startup en California a minorista global de confianza que atiende a clientes en más de 180 países.

Durante todo septiembre, iHerb invita a sus clientes a descubrir ofertas diarias y descuentos semanales del 29% en marcas y categorías de productos seleccionados, como belleza, vitaminas y suplementos, cuidado personal, nutrición deportiva y más.

“Durante casi tres décadas, iHerb ha pasado de ofrecer un solo suplemento en línea a convertirse en un minorista global de bienestar”, dijo Emun Zabihi, director ejecutivo de iHerb. "Al celebrar 29 años, reafirmamos nuestra misión de hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos, en todas partes, mientras agradecemos a nuestros clientes con ahorros en los productos de confianza que adoran".

Expansión global y accesibilidad

iHerb se enorgullece de anunciar el lanzamiento de 14 nuevos idiomas en su plataforma este mes, lo que eleva el número total de idiomas totalmente localizados a 36. Esta expansión refleja la dedicación de iHerb con la inclusión, la accesibilidad y la relevancia cultural para su clientela global. Los siguientes idiomas ya están disponibles en su forma nativa:

Hrvatski (croata)

Dansk (danés)

Nederlands (holandés)

English (Reino Unido)

Eesti (estonio)

Suomi (finlandés)

Ελληνικά (griego / Elliniká )

Latviešu (letón)

Lietuvių (lituano)

Bahasa Melayu (malayo)

Norsk (noruego)

Slovenčina (eslovaco)

Slovenščina (esloveno)

Svenska (sueco)

Cada idioma se presenta tal como se habla y se escribe de forma nativa, lo que garantiza que los clientes puedan comprar y explorar soluciones de bienestar en el idioma que les resulte más natural.

Innovaciones de marcas propias

Además, las marcas propias de iHerb están expandiéndose a categorías de productos de vanguardia, reflejando su compromiso de atender las diversas necesidades de nuestros clientes y sus familias, incluyendo sus mascotas.

California Gold Nutrition®, la marca más grande y popular de iHerb, ha lanzado recientemente nuevos artículos y categorías de productos para su surtido. Estas incluyen:

Idealove®, la marca exclusiva de belleza y cuidado de la piel de iHerb, presentó su primer protector solar diario ligero con protección de amplio espectro y Powder de la Crème, un innovador color de labios y mejillas dos en uno que transforma su textura de polvo a crema inmediatamente después de la aplicación.

"Nuestro 29.º aniversario refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros todos los días", dijo Hyeyoung Moon, director de ingresos de iHerb. "Al adoptar las últimas innovaciones en bienestar, belleza y cuidado personal, nuestro enfoque sigue siendo ofrecer productos que satisfagan las necesidades cambiantes de nuestros clientes en todo el mundo".

Oportunidades para afiliados y medios de comunicación

Los medios que cubren estilo de vida, belleza, bienestar o promociones de descuentos están invitados a colaborar con iHerb, uno de los minoristas de salud y bienestar más grandes del mundo —y aquí está el motivo por el cual el Programa de Afiliados de iHerb resulta especialmente atractivo y editorialmente valioso:

Altas ganancias para nuevos socios: Los nuevos socios afiliados pueden ganar un 10% o más de comisión por compras calificadas a través de sus enlaces, especialmente atractivo durante esta promoción de aniversario de alto perfil.

Los nuevos socios afiliados pueden ganar de comisión por compras calificadas a través de sus enlaces, especialmente atractivo durante esta promoción de aniversario de alto perfil. Amplio catálogo de productos para destacar: Con más de 50.000 productos de más de 1.900 marcas de confianza , los editores de medios e influencers tienen una amplia gama de productos de bienestar, belleza y estilo de vida para destacar.

Con más de de más de , los editores de medios e influencers tienen una amplia gama de productos de bienestar, belleza y estilo de vida para destacar. Alcance global con atractivo local: iHerb realiza envíos a más de 180 países , ofreciendo una experiencia de compras transparente, mientras respalda oportunidades editoriales localizadas.

iHerb realiza envíos a , ofreciendo una experiencia de compras transparente, mientras respalda oportunidades editoriales localizadas. Potentes métricas de crecimiento: En 2024, iHerb alcanzó $ 2.4 mil millones en ventas netas (un aumento del 14.5% interanual), atendiendo a 12.4 millones de clientes activos que realizaron 37 millones de pedidos, lo que subraya su alcanzo y dinamismo.

El Programa de Afiliados de iHerb opera a través de redes de afiliados de primer nivel acreditadas, que incluyen Partnerize, Impact, CJ, AWIN y afiliados de YouTube, donde los socios pueden ganar tasas de comisión líderes en el mercado. En 2024, los socios afiliados de iHerb ganaron más de $ 12 millones en comisiones, impulsados por la sólida tasa de conversión del 7,9% de iHerb, entre las mejores del comercio electrónico, según Similarweb. Para más detalles, comuníquese con affiliates@iherb.com o visite, https://www.iherb.com/info/affiliates.

Activos multimedia

Para descargar imágenes de productos de alta resolución, b-roll u otros activos de prensa: iHerb Media Press Assets

* Estas declaraciones no han sido evaluadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA). Estos productos no están destinados a diagnosticar, tratar, curar o prevenir ninguna enfermedad.

Acerca de iHerb

iHerb es uno de los minoristas en línea líderes mundiales dedicado a ofrecer una selección inigualable de vitaminas, minerales, suplementos y otros productos de salud y bienestar, incluyendo nutrición deportiva, belleza, baño y cuidado personal, comestibles, cuidado de bebés y mascotas de más de 1800 marcas reconocidas. Con el respaldo de una fuerza laboral global de 3.000 miembros de equipo, iHerb atiende a más de 13 millones de clientes globales en 180 países y 36 idiomas. La sofisticada red logística global de iHerb está anclada por siete centros de cumplimiento con clima controlado localizados en Estados Unidos y Asia, ofreciendo a los clientes una experiencia de compra perfecta y confiable. Fundada en 1996 y con sede en el Condado de Orange, California, iHerb tiene la misión de hacer que la salud y el bienestar sean accesibles para todos. Para más información visite, corporate.iherb.com.

