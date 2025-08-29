iHerb מגיעה לציון דרך של 29 שנה עם מבצע יום שנה עולמי

אירווין, קליפורניה, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

iHerb, אחת מקמעונאיות המקוונות הגדולות בעולם המתמחה בבריאות ואיכות חיים, חוגגת את יום השנה ה-29 להיווסדה עם אירוע המכירות הגדול ביותר שלה, שיימשך חודש וידגיש את צמיחתה במסגרתה השתנתה מסטארט-אפ בקליפורניה לקמעונאית עולמית אמינה המשרתת לקוחות ביותר מ-180 מדינות.

במהלך חודש ספטמבר, iHerb מזמינה את לקוחותיה לגלות מבצעים יומיים והנחות שבועיות של 29% הנחה על מותגים וקטגוריות מוצרים נבחרות, כגון מוצרי טיפוח, ויטמינים ותוספי תזונה, טיפוח אישי, תזונת ספורט ועוד.

"במשך כמעט שלושה עשורים, iHerb צמחה מתוסף תזונה בודד באינטרנט לקמעונאית בריאות עולמית", אמר אמון זביחי (Emun Zabihi), מנכ"ל iHerb. "כשאנו חוגגים 29 שנים, אנו מאשררים מחדש את משימתנו להפוך את הבריאות והרווחה לנגישה לכולם, בכל מקום - תוך כדי שאנו מודים ללקוחותינו עם הנחות על המוצרים המהימנים שהם אוהבים".

הרחבת טווח ההגעה והנגישות הגלובליים

iHerb גאה להכריז החודש על השקת 14 שפות חדשות בפלטפורמה שלה, מה שמביא את המספר הכולל של שפות שעברו לוקליזציה מלאה ל-36. התרחבות זו משקפת את מחויבותה של iHerb להכללה, נגישות ורלוונטיות תרבותית עבור בסיס הלקוחות הגלובלי שלה. השפות הבאות זמינות כעת בצורתן המקורית:

Hrvatski (קרואטית)

Dansk (דנית)

Nederlands (הולנדית)

English ( אנגלית, בריטניה )

Eesti (אסטונית)

Suomi (פינית)

Ελληνικά (יוונית/ Elliniká )

Latviešu (לטבית)

Lietuvi ų (ליטאית)

Bahasa Melayu (מלאית)

Norsk (נורווגית)

Sloven č ina (סלובקית)

Slovenš č ina (סלובנית)

Svenska (שוודית)

כל שפה מוצגת כפי שהיא מדוברת ונכתבת כשפת אם, מה שמבטיח שהלקוחות יוכלו לקנות ולחקור פתרונות בריאות בשפה שמרגישה להם הכי טבעית.

חידושים במותג הבית החדש

בנוסף, מותגי הבית של iHerb מתרחבים לקטגוריות מוצרים חדשניות, דבר המשקף את מחויבותה לענות על הצרכים המגוונים של הלקוחות ומשפחותיהם - כולל חיות המחמד שלהם.

California Gold Nutrition®, מותג הבית הגדול והפופולרי ביותר של iHerb השיק לאחרונה פריטים וקטגוריות מוצרים חדשות שנוספו למגוון שלו. וזה כולל:

Idealove®, מותג היופי וטיפוח העור הבלעדי של iHerb, השיק את קרם ההגנה היומי קל המשקל הראשון שלו, עם הגנה רחבת טווח ו-Powder de la Crème , צבע ייחודי לשפתיים וללחיים, מוצר שניים-באחד, אשר משנה את מרקמו מפודרה לקרם מיד עם המריחה.

"יום השנה ה-29 שלנו משקף את האמון שלקוחותינו מעניקים לנו מדי יום", אמר הייאנג מון (Hyeyoung Moon), מנהל הכנסות ראשי של iHerb. "בעוד שאנו מאמצים את החידושים האחרונים בתחום הבריאות, היופי והטיפוח האישי, המיקוד שלנו נותר באספקת מוצרים המספקים מענה לצרכים המתפתחים של לקוחותינו ברחבי העולם".

הזדמנויות שותפים ומדיה

כלי תקשורת העוסקים בקידום מכירות של סגנון חיים, יופי, רווחה או מבצעים מוזמנים לשתף פעולה עם iHerb, אחת מקמעונאיות הבריאות והרווחה הגדולה בעולם - וזו הסיבה לכך שתוכנית השותפים של iHerb מושכת במיוחד ובעלת ידע מערכתי:

רווחים גבוהים לשותפים חדשים : שותפי מכירות חדשים יכולים להרוויח עמלה של 10% או יותר על רכישות מתאימות דרך הקישורים שלהם - אירוע מעניין במיוחד במהלך מבצע יום השנה המתוקשר הזה.

קטלוג מוצרים עצום להצגה : עם למעלה מ - 50,000 מוצרים מיותר מ - 1,900 מותגים מהימנים , לעורכי מדיה ומשפיענים יש מגוון רחב של מוצרי בריאות, יופי וסגנון חיים עליהם אפשר לשים זרקור.

טווח הגעה עולמי, פנייה מקומית : iHerb מספקת משלוחים ליותר מ-180 מדינות, ומציעה קניות גלובליות חלקות תוך תמיכה בהזדמנויות בעריכה מקומית.

מדדי צמיחה עוצמתיים: בשנת 2024 , iHerb השיגה מכירות נטו של 2.4 מיליארד דולר (עלייה של 14.5% לעומת השנה הקודמת ), ושירתה 12.4 מיליון לקוחות פעילים שביצעו 37 מיליון הזמנות , מה שהדגיש הן את התפוצה והן את המומנטום.

תוכנית השותפים של iHerb פועלת באמצעות רשתות שותפים מכובדות מהשורה הראשונה, כולל Partnerize, Impact, CJ, AWIN ויוטיוב, שבהן השותפים יכולים להרוויח עמלות מובילות בשוק. בשנת 2024, שותפי ההפצה של iHerb הרוויחו יותר מ-12 מיליון דולר בעמלות, הודות לשיעור ההמרה הגבוה של iHerb של 7.9% - בין הטובים ביותר בתחום המסחר האלקטרוני, לפי Similarweb. לפרטים, צרו קשר עם affiliates@iherb.com או בקרו באתר https://www.iherb.com/info/affiliates.

נכסי מדיה

להורדת תמונות מוצרים ברזולוציה גבוהה, b-roll או צילומי מדיה אחרים, בקרו בכתובת: נכסי מדיה לעיתונות של iHerb

*מוצרים אלה לא נבדקו על ידי מנהל המזון והתרופות. מוצרים אלה אינם מיועדים לאבחן, לטפל, לרפא או למנוע מחלה כלשהי.

אודות iHerb:

iHerb היא אחת הקמעונאיות המקוונות המובילות בעולם, המחויבת להציע מבחר מנצח של ויטמינים, מינרלים, תוספי תזונה ומוצרי בריאות ואיכות חיים אחרים, כולל תזונת ספורט, יופי, אמבטיה וטיפוח אישי, מכולת, טיפול בתינוקות ובחיות מחמד של יותר מ-1,800 מותגים בעלי מוניטין. iHerb נתמכת על ידי כוח עבודה גלובלי של 3,000 חברי צוות, ומשרתת יותר מ-13 מיליון לקוחות גלובליים ב-180 מדינות וב-36 שפות. הרשת הלוגיסטית הגלובלית המתוחכמת של iHerb מעוגנת על ידי שבעה מרכזי אספקה מבוקרי אקלים הממוקמים בארה"ב ובאסיה, ומספקים ללקוחות חוויית קנייה חלקה ואמינה. iHerb נוסדה בשנת 1996 וממוקמת במחוז אורנג', קליפורניה, שמה לה למטרה להנגיש את הבריאות ואיכות החיים לכולם. למידע נוסף, אנא בקרו באתר corporate.iherb.com. למידע נוסף, בקרו באתר corporate.iherb.com.

קשרי המדיה של iHerb:

press@iherb.com

