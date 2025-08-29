iHerb Rayakan Hari Jadi ke-29 Tahun dengan Diskon Hari Jadi Global

IRVINE, Calif., Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, salah satu peritel online terbesar di dunia dengan spesialisasi di bidang kesehatan dan kebugaran, merayakan hari jadinya yang ke-29 dengan mengadakan diskon terbesar selama sebulan penuh, yang menyoroti pertumbuhan transformatifnya dari perusahaan rintisan di California menjadi peritel global tepercaya yang melayani pelanggan di lebih dari 180 negara.

Sepanjang bulan September, iHerb mengajak pelanggan untuk menemukan promo harian dan diskon mingguan sebesar 29% untuk kategori merek dan produk pilihan seperti kecantikan, vitamin & suplemen, perawatan diri, nutrisi olahraga, dan lainnya.

“Selama hampir tiga dekade, iHerb telah tumbuh dari menawarkan suplemen saja secara online menjadi peritel produk kesehatan tingkat global,” ujar Emun Zabihi, Chief Executive Officer di iHerb. “Karena kami merayakan hari jadi ke-29, kami pun menegaskan kembali misi kami untuk menyediakan produk kesehatan dan kebugaran yang mudah diakses oleh setiap orang di mana saja sekaligus dalam rangka mengapresiasi pelanggan kami dengan penghematan untuk produk tepercaya kesukaan mereka.”

Memperluas Jangkauan Global dan Aksesibilitas

iHerb dengan bangga mengumumkan peluncuran 14 bahasa baru di platformnya bulan ini sehingga total bahasa yang sepenuhnya sudah dilokalkan menjadi 36 bahasa. Ekspansi ini mencerminkan dedikasi iHerb terhadap inklusivitas, aksesibilitas, dan relevansi budaya untuk basis pelanggan globalnya. Bahasa berikut kini tersedia dalam bentuk bahasa asli:

Hrvatski (Kroasia)

Dansk (Denmark)

Nederlands (Belanda)

Inggris (Inggris Raya)

Eesti (Estonia)

Suomi (Finlandia)

Ελληνικά (Yunani / Elliniká )

Latviešu (Latvia)

Lietuvių (Lituania)

Melayu (Malaysia)

Norsk (Norwegia)

Slovenčina (Slowakia)

Slovenščina (Slovenia)

Svenska (Swedia)

Setiap bahasa ditampilkan sebagaimana bahasa tersebut diucapkan dan ditulis sesuai aslinya sehingga pelanggan dapat berbelanja dan menjelajahi solusi kesehatan dalam bahasa yang terasa paling alami bagi mereka.

Inovasi Merek Sendiri Terbaru

Selain itu, Merek Sendiri milik iHerb berekspansi ke kategori produk mutakhir, yang mencerminkan komitmennya untuk memenuhi berbagai kebutuhan pelanggan kami dan keluarga mereka, termasuk hewan peliharaan mereka.

California Gold Nutrition®, Merek Sendiri milik iHerb yang paling besar dan populer baru-baru ini meluncurkan item dan kategori produk baru yang menambah variasi produknya. Produk-produknya termasuk:

Idealove®, merek kecantikan dan perawatan kulit eksklusif iHerb, memperkenalkan tabir surya harian ringan pertamanya dengan perlindungan spektrum yang luas dan Krim Bedak, perona bibir dan pipi two-in-one yang teksturnya berubah dari bubuk menjadi krim segera setelah diaplikasikan.

"Hari jadi kami ke-29 tahun mencerminkan kepercayaan yang diberikan pelanggan kepada kami setiap harinya," ujar Hyeyoung Moon, Chief Revenue Officer di iHerb. "Saat kami menerapkan teknologi terbaru pada produk kesehatan, kecantikan, dan perawatan diri, fokus kami tetap pada menyediakan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan kami yang terus bertambah di seluruh dunia."

Peluang Afiliasi dan Media

Outlet media yang mengulas gaya hidup, kecantikan, kesehatan, atau promosi diajak untuk berkolaborasi dengan iHerb, salah satu peritel kesehatan dan kebugaran terbesar di dunia—dan ini sebabnya Program Afiliasi iHerb secara unik menarik dan memiliki editorial cerdas:

Pendapatan Tinggi untuk Mitra Baru: Mitra afiliasi baru dapat memperoleh komisi sebesar 10% atau lebih untuk pembelian yang memenuhi syarat melalui tautan mereka—penawaran yang sangat menarik selama promosi hari jadi besar-besaran ini.

Mitra afiliasi baru dapat memperoleh komisi sebesar untuk pembelian yang memenuhi syarat melalui tautan mereka—penawaran yang sangat menarik selama promosi hari jadi besar-besaran ini. Katalog Produk yang Luas untuk Ditampilkan: Dengan lebih dari 50.000 produk dari lebih dari 1.900 merek tepercaya , editor media dan influencer memiliki beragam produk kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup untuk disorot.

Dengan lebih dari dari lebih dari , editor media dan influencer memiliki beragam produk kesehatan, kecantikan, dan gaya hidup untuk disorot. Jangkauan Global, Daya Tarik Lokal: iHerb melakukan pengiriman ke lebih dari 180 negara , yang menawarkan belanja global yang lancar sekaligus mendukung peluang konten editorial yang dilokalkan.

iHerb melakukan pengiriman ke , yang menawarkan belanja global yang lancar sekaligus mendukung peluang konten editorial yang dilokalkan. Metrik Pertumbuhan yang Kuat: Pada tahun 2024, iHerb mencapai penjualan bersih sebesar $2,4 miliar (hingga 14,5% YoY), yang melayani 12,4 juta pelanggan aktif yang melakukan 37 juta pemesanan—yang menonjolkan baik kekuatan jangkauan maupun momentum.

Program Afiliasi iHerb beroperasi melalui jaringan afiliasi tingkat satu, termasuk Partnerize, Impact, CJ, AWIN, dan YouTube Affiliates, tempat mitra dapat memperoleh tarif komisi yang terkemuka di pasar. Pada tahun 2024, mitra afiliasi iHerb meraih komisi lebih dari $12 juta, yang didorong oleh rasio konversi iHerb yang kuat sebesar 7,9%, salah satu rasio konversi terbesar di e-commerce, menurut Similarweb. Untuk mengetahui detailnya, hubungi affiliates@iherb.com atau kunjungi https://www.iherb.com/info/affiliates.

Aset Media

Untuk mengunduh gambar produk beresolusi tinggi, b-roll, atau aset media lainnya, silakan kunjungi: iHerb Media Press Assets

*Pernyataan-pernyataan ini tidak dievaluasi oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan AS (FDA). Produk ini tidak dimaksudkan untuk mendiagnosis, mengobati, menyembuhkan, atau mencegah penyakit apa pun.

Tentang iHerb

iHerb adalah salah satu peritel online terkemuka di dunia yang berfokus menawarkan pilihan terbaik untuk vitamin, mineral, suplemen, serta produk kesehatan serta kebugaran lainnya, termasuk nutrisi olahraga, kecantikan, mandi dan perawatan diri, bahan makanan, perawatan bayi dan hewan peliharaan dari lebih dari 1.800 merek terkemuka. iHerb, yang didukung oleh tenaga kerja global yang terdiri dari 3.000 anggota tim, melayani lebih dari 13 juta pelanggan di seluruh dunia di 180 negara dalam 36 bahasa. Jaringan logistik global iHerb yang canggih didukung oleh tujuh pusat pemenuhan pesanan dengan pengendalian suhu yang terletak di A.S. dan Asia, sehingga memberi pelanggan pengalaman belanja tanpa kendala dan dapat diandalkan. iHerb, yang didirikan pada tahun 1996 dan berkantor pusat di Orange County, California, memiliki misi untuk membuat kesehatan dan kebugaran menyeluruh dapat diakses oleh semua kalangan. Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi corporate.iherb.com.

Foto yang menyertai pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8