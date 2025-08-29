アイハーブ (iHerb)、世界的なアニバーサリーセールで29周年の節目を迎える

カリフォルニア州アーバイン発, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 健康・ウェルネス分野を専門とする世界最大級のオンライン小売業者であるアイハーブは、創業29周年を記念し、カリフォルニアのスタートアップから180か国以上の顧客を対象とする信頼されるグローバル小売業者への成長の軌跡を強調する、1か月間にわたる最大規模のセールイベントを開催する。

9月を通して、アイハーブの顧客は、毎日のお得な製品のほか、美容、ビタミン＆サプリメント、パーソナルケア、スポーツ栄養補給食品など、一部のブランドや製品カテゴリーを対象とした週替わりの29％オフセールを利用できる。

「30年近くにわたり、アイハーブはオンラインでサプリメントのみを扱う業者からグローバルなウェルネス小売業者へと成長しました」と、アイハーブの最高経営責任者 (CEO) であるイマン・ザビヒ (Emun Zabihi) は述べている。 「29周年を迎えるにあたり、私たちは、すべての人に健康とウェルネスを提供するという使命を再確認すると同時に、お客様が信頼し、愛用する製品をお得に提供することで感謝の意を表します」。

グローバル展開とアクセシビリティの拡大

アイハーブは今月、プラットフォーム上で新たな14言語に対応したことを発表する。これにより完全ローカライズ済み言語は合計36言語となった。 この拡大は、グローバルな顧客基盤のために、アイハーブが包括性、アクセシビリティ、文化的関連性に取り組んでいることを反映するものである。 以下の言語がそれぞれの母語形式で利用可能となっている。

Hrvatski (クロアチア語)

Dansk (デンマーク語)

Nederlands (オランダ語)

イギリス英語

Eesti (エストニア語)

Suomi (フィンランド語)

Ελληνικά (ギリシャ語／Elliniká)

Latviešu (ラトビア語)

Lietuvių (リトアニア語)

Bahasa Melayu (マレー語)

Norsk (ノルウェー語)

Slovenčina (スロバキア語)

Slovenščina (スロベニア語)

Svenska (スウェーデン語)

各言語は、母語として話され、書かれる形で提示されるため、顧客は、自分にとって最も自然な言語で、ウェルネス・ソリューションを買ったり調べたりできる。

ハウスブランドの新しいイノベーション

また、アイハーブのハウスブランドは、最先端の製品カテゴリーへと拡大を続けており、顧客とそのご家族 (ペットを含む) の多様なニーズに応えるという当社の取り組みを反映している。

アイハーブの最大で最も人気のあるハウスブランドであるカリフォルニア・ゴールド・ニュートリション (California Gold Nutrition)®は最近、新商品と製品カテゴリーをそのラインナップに追加した。 これには以下が含まれる。

アイハーブの限定美容・スキンケアブランドであるアイデアラブ (Idealove)®は、広域スペクトル保護を備えた初の軽量デイリーサンスクリーンと、パウダーからクリームへ塗布と同時に即座に変化するユニークな 2in1リップ＆チークカラー、パウダー ドゥ ラ クレームを発表した。

「創業29周年は、お客様が日々当社に寄せる信頼の賜物です」と、アイハーブ最高収益責任者 (CRO) であるヘヨン・ムン (Hyeyoung Moon) は述べている。 「ウェルネス、美容、パーソナルケア分野の最新のイノベーションを取り入れながら、世界中のお客様の進化するニーズに応える製品の提供に注力し続けます」。

アフィリエイトおよびメディア向け機会

ライフスタイル、美容、ウェルネス、またはプロモーションを扱うメディア各社は、世界最大級の健康・ウェルネス小売業者であるアイハーブと提携することを推奨する。アイハーブのアフィリエイトプログラムが他に類を見ない魅力と編集上の利点を兼ね備えている理由は以下の通りである。

新規パートナーの高収益： 新規アフィリエイトパートナーは、自身のリンク経由の対象となる購入に対し 10％以上 の手数料を獲得可能。特に注目度の高い記念キャンペーン期間中は非常に魅力的である。

新規アフィリエイトパートナーは、自身のリンク経由の対象となる購入に対し の手数料を獲得可能。特に注目度の高い記念キャンペーン期間中は非常に魅力的である。 豊富な製品ラインナップから掲載：1,900以上の信頼できるブランド から 50,000点以上の製品 を展開しており、メディア編集者やインフルエンサーは、ウェルネス、美容、ライフスタイル製品を幅広く紹介できる。

から を展開しており、メディア編集者やインフルエンサーは、ウェルネス、美容、ライフスタイル製品を幅広く紹介できる。 グローバルな展開とローカルな魅力： アイハーブは 180か国以上 へと配送し、シームレスなグローバルショッピングを実現すると同時に、地域に根差した編集機会をサポートする。

アイハーブは へと配送し、シームレスなグローバルショッピングを実現すると同時に、地域に根差した編集機会をサポートする。 強力な成長指標：2024年、アイハーブは、純売上高24億ドル (約3,532億8,360万円) (前年比14.5%増) を達成した。1,240万人のアクティブ顧客が3,700万件の注文を行ったことは、リーチと勢いの両方を裏付けている。

アイハーブのアフィリエイトプログラムは、Partnerize、Impact、CJ、AWIN、YouTubeアフィリエイトなどの信頼できるティア1アフィリエイトネットワークを通じて運営され、パートナーは市場トップクラスの手数料率を獲得できる。 2024年、アイハーブのアフィリエイトパートナーは、1,200万ドル (約17億6,500万円) 以上の手数料を獲得。シミラーウェブ (Similarweb) によると、eコマース業界最高水準の7.9%という高いコンバージョン率がこれを助長したという。 詳細は、affiliates@iherb.comに問い合わせるか、https://www.iherb.com/info/affiliatesを閲覧されたい。

メディア向け資料

高解像度の製品画像、Bロール、その他の報道用資料をダウンロードするには、アイハーブメディア向け資料にアクセスされたい

* これらの記載は米国食品医薬品局 (FDA) による評価を受けたものではない。 これらの製品は、病気の診断、治療、治癒、予防を目的としたものではない。

アイハーブについて

アイハーブは、1,800を超える信頼のおけるブランドからのスポーツ栄養、ビューティー用品、バス・パーソナルケア用品、食料品、ベビー用品、ペット用品を含む、他に類を見ない品揃えのビタミン、ミネラル、サプリメント、その他の健康・ウェルネス製品を提供している世界有数のオンライン小売業者である。 アイハーブは、全世界の3,000人のチームメンバーに支えられ、180か国および36か国語で、1,300万人以上の世界中の顧客にサービスを提供している。 アイハーブの洗練されたグローバル物流ネットワークは、米国とアジアに位置する7つの温湿度が管理されたフルフィルメントセンターを拠点としており、顧客にシームレスで信頼できるショッピング体験を提供している。 1996年に設立され、カリフォルニア州オレンジカウンティに拠点を置くアイハーブは、すべての人に健康・ウェルネスを提供することを使命としている。 詳しくは、corporate.iherb.comを閲覧されたい。

本発表に付随する写真はこちらから入手可能：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8