iHerb, 창사 29주년 기념 글로벌 연례 할인 행사

캘리포니아주 어바인, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 건강 및 웰니스 제품을 유통하는 글로벌 선도 기업 iHerb가 창사 29주년을 맞이한 올해, 캘리포니아 기반의 스타트업에서 전 세계 180여개 국가에서 신뢰받는 유통업체로 자리잡은 기업의 성장을 기념하고자 사상 최대 규모의 할인 행사를 한 달간 진행한다.
9월 한 달 동안 iHerb는 날마다 새로운 특가 딜을 소개하고, 주간 엄선 브랜드의 뷰티, 비타민&보충제, 퍼스널 케어, 스포츠 영양제 등 다양한 제품 카테고리를 대상으로 최대 29% 할인을 제공한다.
iHerb CEO Emun Zabihi는 “지난 30여 년 동안 우리 iHerb는 온라인에서 영양제를 팔던 회사에서 글로벌한 웰니스 유통업체로 발돋움했다. 창사 29주년을 맞이해 전 세계 모두가 건강과 웰니스를 누릴 수 있도록 하겠다는 사명을 다시금 확인하고, 검증된 인기 제품을 할인가로 제공해 고객들에게 감사의 뜻을 전하고자 한다”라고 말했다.
글로벌 시장과 접근성 확대
iHerb는 이번 달 플랫폼에 14개 신규 언어를 추가해 총 36개 언어로 현지화 서비스를 제공하게 되었다. 이러한 서비스 확장은 포용성, 접근성, 문화적 적합성에 대한 iHerb의 노력을 보여준다. 앞으로 플랫폼에서 지원하는 언어는 다음과 같다.
- Hrvatski (크로아티아어)
- Dansk (덴마크어)
- Nederlands (네덜란드어)
- English (영어)
- Eesti (에스토니아어)
- Suomi (핀란드어)
- Ελληνικά (그리스어/엘레니카)
- Latviešu (라트비아어)
- Lietuvių (리투아니아어)
- Bahasa Melayu (말레이어)
- Norsk (노르웨이어)
- Slovenčina (슬로바키아어)
- Slovenščina (슬로베니아어)
- Svenska (스웨덴어)
각 언어는 원어민이 구사하고 작성한 것처럼 노출되어 고객이 가장 편안한 언어로 쇼핑하고 웰니스 솔루션을 구경할 수 있도록 돕는다.
새로운 하우스 브랜드 혁신
또한 iHerb는 하우스 브랜드를 첨단 제품 카테고리로 확장 중이다. 이는 고객과 그들의 반려동물 및 가족의 다양한 니즈를 충족하려는 노력을 말해준다.
iHerb에 입점한 하우스 브랜드 중 최대 규모이자 가장 인기가 높은 California Gold Nutrition®은 최근 제품 라인에 다음과 같은 새로운 제품 및 카테고리를 추가했다.
- 노화를 방지하고 신진대사를 돕는 NMNH*
- 장 건강과 소화 활동을 돕는 Akkermansia GLP-1 Complex*
- 모낭 강화 및 영양 공급을 돕는 Hair Multivitamins for Men 및 Women 제품*
- 근육량 증가와 운동능력 강화를 지원하는 Creatine Monohydrate*
- Pet Health: California Gold Nutrition은 반려동물 영양제 라인도 함께 확대하고 있다. 반려견이 외양과 건강 모두를 가꿀 수 있게 오메가3를 함유한 Dog Omega Skin & Coat 등의 신제품도 선보인다. 새로운 반려동물 라인은 강아지의 관절 건강과 소화에 도움이 되는 제품과 종합 비타민 솔루션 등을 포함한다.*
iHerb에 독점으로 입점한 뷰티 및 스킨케어 브랜드Idealove®는 광범위한 자외선 차단 기능을 갖추었으며 가볍게 사용 가능한 데일리 선크림에 이어, 바르는 즉시 파우더에서 크림으로 변하는 투인원 립 앤 치크 컬러 제품 Powder de la Crème을 선보인다.
iHerb의 최고수익책임자 문혜영은 “우리가 창사 29주년을 맞이한 것은 날마다 고객들이 보내준 신뢰 덕분이다. 우리는 웰니스, 뷰티, 퍼스널 케어 분야에서 첨단 혁신을 적극 받아들이면서 전 세계 고객들의 변화하는 요구에 걸맞은 제품을 제공하고자 꾸준히 집중하고 있다”라고 말했다.
제휴 및 미디어 협력 기회
라이프스타일, 뷰티, 웰니스, 특가 프로모션을 다루는 미디어 매체라면, 세계 최대 규모의 건강 및 웰니스 유통업체인 iHerb와의 협업이 좋은 선택이다. iHerb 제휴 프로그램이 어느 곳보다 매력적이면서 현명한 선택인 이유는 다음과 같다.
- 신규 파트너에게 돌아가는 높은 수익: 신규 제휴 파트너는 링크를 통해 성사된 거래 중 자격을 충족하는 구매 건에 대해 최대 10% 이상의 수수료를 받을 수 있다. 이는 이번에 대대적으로 진행되는 창사 기념 프로모션 기간에 더욱 매력적인 혜택이다.
- 방대한 제품 카탈로그: 1,900여 개의 검증된 브랜드에서 제공하는 5만 개 이상의 제품을 보유하고 있어 미디어 에디터와 인플루언서가 웰니스, 뷰티, 라이프스타일 관련 제품을 다양하게 골라 소개할 수 있다.
- 글로벌 시장과 현지화 강점: iHerb는 180개국 이상으로 제품을 배송하며 원활한 글로벌 쇼핑을 돕는 동시에 현지화 콘텐츠 기회를 지원한다.
- 탄탄한 성장 지표: 2024년에 iHerb는 24억 달러의 순매출을 기록했고(전년 대비 14.5% 증가), 1,240만 명의 활성화 고객에게서 3,700만 건의 주문을 받아 넓은 시장 규모와 성장 동력을 입증했다.
iHerb 제휴 프로그램은 Partnerize, Impact, CJ, AWIN, YouTube Affiliates 등 유명한 1티어 제휴 네트워크를 통해 운영되며, 파트너는 시장 최고 수준의 수수료를 받을 수 있다. Similarweb에 따르면, 2024년 iHerb의 제휴 파트너들은 7.9%라는 높은 전환율에 힘입어 이커머스 업계 최고 수준인 1,200만 달러 이상의 수수료를 얻었다. 자세한 정보는 affiliates@iherb.com에 연락하거나 https://www.iherb.com/info/affiliates을 방문해 확인할 수 있다.
미디어 자료
고화질의 제품 사진, 보조 자료, 기타 미디어 자료는 iHerb Media Press Assets에서 다운로드할 수 있다.
*이 자료의 내용은 식품의약국의 평가를 거치지 않았다. 언급된 제품들은 질병의 진단, 치료, 치유, 예방을 목적으로 하지 않는다.
iHerb 소개
아이허브(iHerb)는 전 세계를 선도하는 온라인 리테일러 중 하나로, 비타민, 미네랄, 보충제를 비롯해 스포츠 영양, 뷰티, 목욕·개인 관리, 식료품, 유아·반려동물 케어 제품까지 1,800여 개의 신뢰받는 브랜드에서 제공되는 다양한 건강·웰니스 제품을 판매하고 있다. iHerb는 전 세계 3,000명의 직원으로 구성된 글로벌 팀을 기반으로, 180개국·36개 언어에서 1,300만 명 이상의 고객을 대상으로 서비스를 제공한다. 또한 미국과 아시아에 위치한 7개 기후 제어형 물류센터를 중심으로 정교한 글로벌 물류 네트워크를 운영해, 고객에게 원활하고 신뢰할 수 있는 쇼핑 경험을 제공하고 있다. 1996년에 설립되어 캘리포니아 오렌지 카운티에 본사를 둔 iHerb는 모든 사람에게 건강과 웰니스를 제공하는 것을 사명으로 하고 있다. 자세한 정보는 corporate.iherb.com에 방문해 확인 가능합니다.
본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다
https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8