iHerb, 창사 29주년 기념 글로벌 연례 할인 행사

캘리포니아주 어바인, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 건강 및 웰니스 제품을 유통하는 글로벌 선도 기업 iHerb가 창사 29주년을 맞이한 올해, 캘리포니아 기반의 스타트업에서 전 세계 180여개 국가에서 신뢰받는 유통업체로 자리잡은 기업의 성장을 기념하고자 사상 최대 규모의 할인 행사를 한 달간 진행한다.

9월 한 달 동안 iHerb는 날마다 새로운 특가 딜을 소개하고, 주간 엄선 브랜드의 뷰티, 비타민&보충제, 퍼스널 케어, 스포츠 영양제 등 다양한 제품 카테고리를 대상으로 최대 29% 할인을 제공한다.

iHerb CEO Emun Zabihi는 “지난 30여 년 동안 우리 iHerb는 온라인에서 영양제를 팔던 회사에서 글로벌한 웰니스 유통업체로 발돋움했다. 창사 29주년을 맞이해 전 세계 모두가 건강과 웰니스를 누릴 수 있도록 하겠다는 사명을 다시금 확인하고, 검증된 인기 제품을 할인가로 제공해 고객들에게 감사의 뜻을 전하고자 한다”라고 말했다.

글로벌 시장과 접근성 확대

iHerb는 이번 달 플랫폼에 14개 신규 언어를 추가해 총 36개 언어로 현지화 서비스를 제공하게 되었다. 이러한 서비스 확장은 포용성, 접근성, 문화적 적합성에 대한 iHerb의 노력을 보여준다. 앞으로 플랫폼에서 지원하는 언어는 다음과 같다.

Hrvatski (크로아티아어)

Dansk (덴마크어)

Nederlands (네덜란드어)

English (영어)

Eesti (에스토니아어)

Suomi (핀란드어)

Ελληνικά (그리스어/ 엘레니카 )

Latviešu (라트비아어)

Lietuvių (리투아니아어)

Bahasa Melayu (말레이어)

Norsk (노르웨이어)

Slovenčina (슬로바키아어)

Slovenščina (슬로베니아어)

Svenska (스웨덴어)

각 언어는 원어민이 구사하고 작성한 것처럼 노출되어 고객이 가장 편안한 언어로 쇼핑하고 웰니스 솔루션을 구경할 수 있도록 돕는다.

새로운 하우스 브랜드 혁신

또한 iHerb는 하우스 브랜드를 첨단 제품 카테고리로 확장 중이다. 이는 고객과 그들의 반려동물 및 가족의 다양한 니즈를 충족하려는 노력을 말해준다.

iHerb에 입점한 하우스 브랜드 중 최대 규모이자 가장 인기가 높은 California Gold Nutrition®은 최근 제품 라인에 다음과 같은 새로운 제품 및 카테고리를 추가했다.

iHerb에 독점으로 입점한 뷰티 및 스킨케어 브랜드Idealove®는 광범위한 자외선 차단 기능을 갖추었으며 가볍게 사용 가능한 데일리 선크림에 이어, 바르는 즉시 파우더에서 크림으로 변하는 투인원 립 앤 치크 컬러 제품 Powder de la Crème을 선보인다.

iHerb의 최고수익책임자 문혜영은 “우리가 창사 29주년을 맞이한 것은 날마다 고객들이 보내준 신뢰 덕분이다. 우리는 웰니스, 뷰티, 퍼스널 케어 분야에서 첨단 혁신을 적극 받아들이면서 전 세계 고객들의 변화하는 요구에 걸맞은 제품을 제공하고자 꾸준히 집중하고 있다”라고 말했다.

제휴 및 미디어 협력 기회

라이프스타일, 뷰티, 웰니스, 특가 프로모션을 다루는 미디어 매체라면, 세계 최대 규모의 건강 및 웰니스 유통업체인 iHerb와의 협업이 좋은 선택이다. iHerb 제휴 프로그램이 어느 곳보다 매력적이면서 현명한 선택인 이유는 다음과 같다.

신규 파트너에게 돌아가는 높은 수익: 신규 제휴 파트너는 링크를 통해 성사된 거래 중 자격을 충족하는 구매 건에 대해 최대 10% 이상 의 수수료를 받을 수 있다. 이는 이번에 대대적으로 진행되는 창사 기념 프로모션 기간에 더욱 매력적인 혜택이다.

신규 제휴 파트너는 링크를 통해 성사된 거래 중 자격을 충족하는 구매 건에 대해 의 수수료를 받을 수 있다. 이는 이번에 대대적으로 진행되는 창사 기념 프로모션 기간에 더욱 매력적인 혜택이다. 방대한 제품 카탈로그: 1,900여 개의 검증된 브랜드 에서 제공하는 5만 개 이상의 제품 을 보유하고 있어 미디어 에디터와 인플루언서가 웰니스, 뷰티, 라이프스타일 관련 제품을 다양하게 골라 소개할 수 있다.

에서 제공하는 을 보유하고 있어 미디어 에디터와 인플루언서가 웰니스, 뷰티, 라이프스타일 관련 제품을 다양하게 골라 소개할 수 있다. 글로벌 시장과 현지화 강점: iHerb는 180개국 이상으로 제품을 배송하며 원활한 글로벌 쇼핑을 돕는 동시에 현지화 콘텐츠 기회를 지원한다.

iHerb는 180개국 이상으로 제품을 배송하며 원활한 글로벌 쇼핑을 돕는 동시에 현지화 콘텐츠 기회를 지원한다. 탄탄한 성장 지표: 2024년에 iHerb는 24억 달러의 순매출을 기록했고(전년 대비 14.5% 증가), 1,240만 명의 활성화 고객에게서 3,700만 건의 주문을 받아 넓은 시장 규모와 성장 동력을 입증했다.

iHerb 제휴 프로그램은 Partnerize, Impact, CJ, AWIN, YouTube Affiliates 등 유명한 1티어 제휴 네트워크를 통해 운영되며, 파트너는 시장 최고 수준의 수수료를 받을 수 있다. Similarweb에 따르면, 2024년 iHerb의 제휴 파트너들은 7.9%라는 높은 전환율에 힘입어 이커머스 업계 최고 수준인 1,200만 달러 이상의 수수료를 얻었다. 자세한 정보는 affiliates@iherb.com에 연락하거나 https://www.iherb.com/info/affiliates을 방문해 확인할 수 있다.

미디어 자료

고화질의 제품 사진, 보조 자료, 기타 미디어 자료는 iHerb Media Press Assets에서 다운로드할 수 있다.

*이 자료의 내용은 식품의약국의 평가를 거치지 않았다. 언급된 제품들은 질병의 진단, 치료, 치유, 예방을 목적으로 하지 않는다.

iHerb 소개

아이허브(iHerb)는 전 세계를 선도하는 온라인 리테일러 중 하나로, 비타민, 미네랄, 보충제를 비롯해 스포츠 영양, 뷰티, 목욕·개인 관리, 식료품, 유아·반려동물 케어 제품까지 1,800여 개의 신뢰받는 브랜드에서 제공되는 다양한 건강·웰니스 제품을 판매하고 있다. iHerb는 전 세계 3,000명의 직원으로 구성된 글로벌 팀을 기반으로, 180개국·36개 언어에서 1,300만 명 이상의 고객을 대상으로 서비스를 제공한다. 또한 미국과 아시아에 위치한 7개 기후 제어형 물류센터를 중심으로 정교한 글로벌 물류 네트워크를 운영해, 고객에게 원활하고 신뢰할 수 있는 쇼핑 경험을 제공하고 있다. 1996년에 설립되어 캘리포니아 오렌지 카운티에 본사를 둔 iHerb는 모든 사람에게 건강과 웰니스를 제공하는 것을 사명으로 하고 있다. 자세한 정보는 corporate.iherb.com에 방문해 확인 가능합니다.

본 보도자료와 관련된 사진자료는 하단 링크를 통해 이용 가능합니다

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8