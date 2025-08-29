iHerb Raikan 29 Tahun Kejayaan dengan Jualan Ulang Tahun Global

IRVINE, California, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHerb, salah satu peruncit dalam talian terbesar di dunia yang memberi tumpuan kepada kesihatan dan kesejahteraan, meraikan ulang tahun ke-29 dengan acara jualan terbesar selama sebulan, menyerlahkan perjalanan transformasinya daripada syarikat permulaan di California kepada peruncit global yang dipercayai dan kini berkhidmat kepada pelanggan di lebih 180 negara.

Sepanjang bulan September, iHerb mengajak pelanggan untuk menikmati tawaran harian dan diskaun mingguan sebanyak 29% ke atas jenama dan kategori produk terpilih seperti kecantikan, vitamin & suplemen, penjagaan diri, nutrisi sukan dan banyak lagi.

“Sepanjang hampir tiga dekad, iHerb telah berkembang daripada syarikat yang menawarkan satu suplemen dalam talian kepada peruncit kesihatan dan kesejahteraan bertaraf global,” kata Emun Zabihi, Ketua Pegawai Eksekutif iHerb. “Sempena ulang tahun ke-29 ini, kami menegaskan semula misi kami untuk menjadikan kesihatan dan kesejahteraan mudah diakses oleh semua, di mana sahaja—sambil menghargai sokongan pelanggan dengan menawarkan penjimatan untuk produk dipercayai yang mereka gemari.”

Memperluaskan Capaian dan Kebolehcapaian Global

iHerb dengan bangganya mengumumkan pelancaran 14 bahasa baharu di platformnya bulan ini, menjadikan jumlah keseluruhan bahasa yang dilokalkan sepenuhnya kepada 36. Perluasan ini mencerminkan komitmen iHerb terhadap keterangkuman, kebolehcapaian dan kesesuaian budaya untuk pelanggan globalnya. Bahasa-bahasa berikut kini tersedia dalam bentuk asal masing-masing:

Hrvatski (Croatia)

Dansk (Denmark)

Nederlands (Belanda)

Bahasa Inggeris (UK)

Eesti (Estonia)

Suomi (Finland)

Ελληνικά (Greek / Elliniká )

Latviešu (Latvia)

Lietuvių (Lithuania)

Bahasa Melayu (Malay)

Norsk (Norway)

Slovenčina (Slovakia)

Slovenščina (Slovenia)

Svenska (Sweden)

Setiap bahasa dipaparkan mengikut bentuk pertuturan dan penulisan asal, sekali gus memastikan pelanggan dapat membeli-belah dan menerokai penyelesaian kesihatan dalam bahasa yang paling dekat dan selesa bagi mereka.

Inovasi Baharu Jenama Dalaman

Selain itu, Jenama Dalaman iHerb kini berkembang ke dalam kategori produk berinovasi tinggi, mencerminkan komitmen syarikat untuk memenuhi keperluan pelbagai pelanggan serta keluarga mereka – termasuk haiwan peliharaan.

California Gold Nutrition®, jenama dalaman terbesar dan paling popular iHerb, baru-baru ini telah memperkenalkan pelbagai produk dan kategori baharu dalam koleksi produknya. Antaranya termasuk:

Idealove®, jenama eksklusif kecantikan dan penjagaan kulit milik iHerb, telah memperkenalkan pelindung matahari harian ringan pertamanya dengan perlindungan spektrum luas dan Serbuk de la Crème, pewarna bibir dan pipi dua-dalam-satu yang unik dan berubah tekstur daripada serbuk kepada krim sebaik sahaja digunakan.

"Ulang tahun ke-29 kami mencerminkan kepercayaan yang diberikan oleh pelanggan setiap hari," kata Hyeyoung Moon, Ketua Pegawai Hasil iHerb. "Sambil kami menerima inovasi terkini dalam bidang kesihatan, kecantikan dan penjagaan diri, fokus kami kekal untuk menyediakan produk yang memenuhi keperluan pelanggan kami yang sentiasa berubah di seluruh dunia."

Peluang Afiliasi dan Media

Outlet media yang memfokuskan kepada gaya hidup, kecantikan, kesejahteraan atau promosi tawaran digalakkan untuk bekerjasama dengan iHerb, salah satu peruncit kesihatan dan kesejahteraan terbesar di dunia—dan inilah sebab mengapa Program Afiliasi iHerb begitu menarik dan relevan secara editorial:

Pendapatan Tinggi untuk Rakan Kongsi Baharu: Rakan kongis afiliasi baharu boleh memperoleh komisen 10% atau lebih bagi setiap pembelian yang layak melalui pautan mereka—sangat menarik terutamanya sempena promosi ulang tahun yang berprofil tinggi ini.

Rakan kongis afiliasi baharu boleh memperoleh komisen bagi setiap pembelian yang layak melalui pautan mereka—sangat menarik terutamanya sempena promosi ulang tahun yang berprofil tinggi ini. Katalog Produk Luas untuk Ditampilkan: Dengan lebih 50,000 produk daripada lebih 1,900 jenama yang dipercayai , editor media dan pempengaruh mempunyai pelbagai pilihan produk kesejahteraan, kecantikan dan gaya hidup untuk diketengahkan.

Dengan lebih daripada lebih , editor media dan pempengaruh mempunyai pelbagai pilihan produk kesejahteraan, kecantikan dan gaya hidup untuk diketengahkan. Capaian Global, Tarikan Tempatan: iHerb menghantar ke lebih 180 negara , menawarkan pengalaman membeli-belah global yang lancar sambil menyokong peluang editorial yang disesuaikan secara tempatan.

iHerb menghantar ke , menawarkan pengalaman membeli-belah global yang lancar sambil menyokong peluang editorial yang disesuaikan secara tempatan. Metrik Pertumbuhan yang Kukuh: Pada tahun 2024, iHerb telah mencatat jualan bersih sebanyak $2.4 bilion (peningkatan sebanyak 14.5% berbanding tahun sebelumnya), dengan 12.4 juta pelanggan aktif yang telah membuat 37 juta pesanan—menunjukkan jangkauan dan momentum yang mengagumkan.

Program Afiliasi iHerb dijalankan melalui rangkaian afiliasi bertaraf tinggi yang bereputasi, termasuk Partnerize, Impact, CJ, AWIN dan YouTube Affiliates, di mana rakan kongsi boleh memperoleh kadar komisen yang terkemuka dalam pasaran. Pada tahun 2024, rakan afiliasi iHerb telah memperoleh lebih daripada $12 juta dalam bentuk komisen, didorong oleh kadar penukaran kukuh iHerb sebanyak 7.9%—antara yang terbaik dalam e-dagang, menurut Similarweb. Untuk maklumat lanjut, hubungi affiliates@iherb.com atau layari https://www.iherb.com/info/affiliates.

Aset Media

Untuk memuat turun imej produk beresolusi tinggi, rakaman b-roll, atau aset media lain untuk siaran akhbar, sila layari: iHerb Aset Media Siaran Akhbar

*Pernyataan ini belum dinilai oleh Food and Drug Administration. Produk ini tidak bertujuan untuk mendiagnosis, merawat, menyembuhkan atau mencegah sebarang penyakit.

Perihal iHerb:

iHerb merupakan salah satu peruncit dalam talian terkemuka di dunia yang berdedikasi untuk menawarkan pilihan vitamin, mineral, suplemen serta produk kesihatan dan kesejahteraan lain yang tiada tandingannya, termasuk pemakanan sukan, kecantikan, mandian serta penjagaan diri, barangan runcit, penjagaan bayi dan haiwan peliharaan daripada lebih 1,800 jenama bereputasi. Disokong oleh pasukan tenaga kerja global yang terdiri daripada 3,000 ahli, iHerb menyediakan perkhidmatan kepada lebih 13 juta pelanggan global di 180 negara dalam 36 bahasa. Rangkaian logistik global iHerb yang canggih disokong oleh tujuh pusat pemenuhan terkawal iklim yang terletak di A.S. dan Asia, memberikan pengalaman membeli-belah yang lancar dan boleh dipercayai kepada pelanggan. Ditubuhkan pada tahun 1996 dan berpangkalan di Irvine, California, iHerb berpegang pada misinya untuk menjadikan kesihatan dan kesejahteraan dapat diakses oleh semua. Untuk maklumat lanjut, sila layari corporate.iherb.com.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8