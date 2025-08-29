iHerb 借全球周年庆促销活动隆重庆祝成立 29 周年

尔湾，加利福尼亚州, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球规模最大的健康与保健类在线零售商之一，iHerb 即将迎来 29 周年庆盛典，同时推出史上规模最大、横跨一整月的周年促销活动。本次活动不仅呈现了 iHerb 从加州初创企业成长为全球用户信赖的零售巨擘的非凡历程，也彰显了其服务客户遍及全球 180 多个国家和地区的广泛影响力。
整个九月，iHerb 将邀请客户参与每日特惠及每周精选折扣活动，涵盖美妆、维生素与补充剂、个人护理、运动营养等多个品牌和品类，其中精选品牌可享 71 折优惠。
“近三十年来，iHerb 已从单一补充剂在线销售商成长为享誉全球的保健品零售商。”iHerb 首席执行官 Emun Zabihi 表示， “值此 29 周年庆之际，我们重申使命——让健康与保健的福祉惠及全球每位消费者，同时以优惠折扣回馈广大客户，让他们能以更实惠的价格选购信赖的心仪产品。”
全球影响力和可及性不断扩大
iHerb 欣然宣布，本月平台新增 14 种语言版本，完全本地化语言总数由此增至 36 种。 此次扩展彰显了 iHerb 对全球客户群体的承诺——致力于提供更加包容、可及且契合各地文化的服务体验。 现已提供以下语言的本地化服务：
- 克罗地亚语
- 丹麦语
- 荷兰语
- 英式英语
- 爱沙尼亚语
- 芬兰语
- 希腊语
- 拉脱维亚语
- 立陶宛语
- 马来语
- 挪威语
- 斯洛伐克语
- 斯洛文尼亚语
- 瑞典语
每种语言均以其母语的口语与书面形式呈现，确保客户能以最自然舒适的方式购物和探索保健方案。
创新型自有品牌
此外，iHerb 的自有品牌正不断拓展至前沿产品类别，彰显其致力于满足全球客户及其家庭（包括宠物）多样化需求的坚定承诺。
作为 iHerb 规模最大且最受欢迎的自有品牌，California Gold Nutrition® 最近在其产品组合中推出了新的产品和品类。 其中包括：
- NMNH，有助于抑制衰老，促进新陈代谢。*
- 阿克曼菌 GLP-1 复合物，有助于维护肠道及消化系统健康。*
- 男女头发复合维生素，有助于强韧并滋养发囊。*
- 一水肌酸，有助于增加瘦体肌肉量并提升运动表现。*
- 宠物健康：California Gold Nutrition 还进一步拓展其宠物补充品系列，推出富含 Omega-3 的 狗狗 Omega 皮毛支持 等全新产品，助力宠物犬展现最佳风采，兼具健康与活力。 这一全新宠物系列为犬只提供关节健康、消化保健及综合维生素等全方位营养支持方案。*
Idealove® 为 iHerb 独家美妆与护肤品牌，推出首款轻盈型日用防晒霜 ，提供广谱全效防护；而粉霜则是一款独家创新二合一唇颊彩，涂抹瞬间即可由细腻粉质幻化为丝滑乳霜。
“我们迎来第 29 周年庆，这既是一个重要里程碑，也彰显了客户日复一日对我们的信任。”iHerb 首席营收官 Hyeyoung Moon 表示， “在不断引入保健、 美妆及个人护理领域最新创新产品的同时，我们始终专注于为全球客户提供契合其不断变化需求的优质产品。”
联盟与媒体合作机会
作为全球规模最大的健康与保健零售商之一，iHerb 诚邀关注生活方式、美妆、保健或优惠促销的媒体机构合作共赢。iHerb 联盟计划之所以兼具独特吸引力与内容敏锐度，原因如下：
- 面向新合作伙伴的超高收益：通过以链接产生有效采购订单，新加入的联盟合作伙伴可获得 10% 及以上的佣金——在这场备受瞩目的周年庆促销期间尤为诱人。
- 庞大的产品阵容：iHerb 汇聚了来自 1,900 多个值得信赖品牌的逾 50,000 款产品，为媒体编辑与意见领袖提供涵盖保健、美妆及生活方式领域的多元选择，便于他们重点呈现与推广。
- 全球布局，本地共鸣：iHerb 的服务已覆盖超过 180 个国家和地区，不仅为消费者营造顺畅的全球购物体验，也助力本地化内容的创作与传播。
- 强劲增长数据：2024 年，iHerb 净销售额达 24 亿美元（同比增长 14.5%），服务的活跃客户人数达 1,240 万，共完成 3,700 万笔订单——充分体现其广泛覆盖范围与强劲增长势头。
iHerb 的联盟计划通过信誉卓著的一级联盟网络运营，包括 Partnerize、Impact、CJ、AWIN 及 YouTube Affiliates，为合作伙伴提供市场领先的佣金收益。 2024 年，得益于 iHerb 高达 7.9% 的转化率，iHerb 联盟合作伙伴共获得超过 1,200 万美元的佣金——Similarweb 数据显示，该转化率在电商行业中名列前茅。 如需了解详情，请联系 affiliates@iherb.com 或访问 https://www.iherb.com/info/affiliates。
媒体资料
如需下载高清产品图片、B-roll 视频或其他新闻资料，请访问：iHerb 媒体新闻资料
**本声明未经 Food and Drug Administration（食品药品监督管理局）评估。 本产品不可用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。
关于 iHerb
iHerb 是全球领先的在线零售商之一，致力于提供种类丰富的维生素、矿物质、补充剂和其他健康与保健产品，包括运动营养、美容美妆、沐浴和个人护理、食品百货、婴童和宠物护理用品，产品来自 1,800 多个知名品牌。 iHerb 拥有 3,000 名全球员工，为 180 个国家/地区的 1,300 多万全球客户提供服务，并支持 36 种语言。 凭借遍布美国与亚洲的七座气候可控配送中心，iHerb 打造出先进的全球物流体系，助力全球用户享受便捷、可靠的购物体验。 iHerb 成立于 1996 年，总部位于加州橙县，其使命是让所有人都能享受健康与保健。 如需了解更多信息，请访问 corporate.iherb.com。
该公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8