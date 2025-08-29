iHerb 借全球周年庆促销活动隆重庆祝成立 29 周年

尔湾，加利福尼亚州, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为全球规模最大的健康与保健类在线零售商之一，iHerb 即将迎来 29 周年庆盛典，同时推出史上规模最大、横跨一整月的周年促销活动。本次活动不仅呈现了 iHerb 从加州初创企业成长为全球用户信赖的零售巨擘的非凡历程，也彰显了其服务客户遍及全球 180 多个国家和地区的广泛影响力。

整个九月，iHerb 将邀请客户参与每日特惠及每周精选折扣活动，涵盖美妆、维生素与补充剂、个人护理、运动营养等多个品牌和品类，其中精选品牌可享 71 折优惠。

“近三十年来，iHerb 已从单一补充剂在线销售商成长为享誉全球的保健品零售商。”iHerb 首席执行官 Emun Zabihi 表示， “值此 29 周年庆之际，我们重申使命——让健康与保健的福祉惠及全球每位消费者，同时以优惠折扣回馈广大客户，让他们能以更实惠的价格选购信赖的心仪产品。”

全球影响力和可及性不断扩大

iHerb 欣然宣布，本月平台新增 14 种语言版本，完全本地化语言总数由此增至 36 种。 此次扩展彰显了 iHerb 对全球客户群体的承诺——致力于提供更加包容、可及且契合各地文化的服务体验。 现已提供以下语言的本地化服务：

克罗地亚语

丹麦语

荷兰语

英式英语

爱沙尼亚语

芬兰语

希腊语

拉脱维亚语

立陶宛语

马来语

挪威语

斯洛伐克语

斯洛文尼亚语

瑞典语

每种语言均以其母语的口语与书面形式呈现，确保客户能以最自然舒适的方式购物和探索保健方案。

创新型自有品牌

此外，iHerb 的自有品牌正不断拓展至前沿产品类别，彰显其致力于满足全球客户及其家庭（包括宠物）多样化需求的坚定承诺。

作为 iHerb 规模最大且最受欢迎的自有品牌，California Gold Nutrition® 最近在其产品组合中推出了新的产品和品类。 其中包括：

Idealove® 为 iHerb 独家美妆与护肤品牌，推出首款轻盈型日用防晒霜 ，提供广谱全效防护；而粉霜则是一款独家创新二合一唇颊彩，涂抹瞬间即可由细腻粉质幻化为丝滑乳霜。

“我们迎来第 29 周年庆，这既是一个重要里程碑，也彰显了客户日复一日对我们的信任。”iHerb 首席营收官 Hyeyoung Moon 表示， “在不断引入保健、 美妆及个人护理领域最新创新产品的同时，我们始终专注于为全球客户提供契合其不断变化需求的优质产品。”

联盟与媒体合作机会

作为全球规模最大的健康与保健零售商之一，iHerb 诚邀关注生活方式、美妆、保健或优惠促销的媒体机构合作共赢。iHerb 联盟计划之所以兼具独特吸引力与内容敏锐度，原因如下：

面向新合作伙伴的超高收益： 通过以链接产生有效采购订单，新加入的联盟合作伙伴可获得 10% 及以上 的佣金——在这场备受瞩目的周年庆促销期间尤为诱人。

通过以链接产生有效采购订单，新加入的联盟合作伙伴可获得 的佣金——在这场备受瞩目的周年庆促销期间尤为诱人。 庞大的产品阵容： iHerb 汇聚了来自 1,900 多个值得信赖品牌 的逾 50,000 款产品 ，为媒体编辑与意见领袖提供涵盖保健、美妆及生活方式领域的多元选择，便于他们重点呈现与推广。

iHerb 汇聚了来自 的逾 ，为媒体编辑与意见领袖提供涵盖保健、美妆及生活方式领域的多元选择，便于他们重点呈现与推广。 全球布局，本地共鸣： iHerb 的服务已覆盖 超过 180 个国家和地区 ，不仅为消费者营造顺畅的全球购物体验，也助力本地化内容的创作与传播。

iHerb 的服务已覆盖 ，不仅为消费者营造顺畅的全球购物体验，也助力本地化内容的创作与传播。 强劲增长数据：2024 年，iHerb 净销售额达 24 亿美元（同比增长 14.5%），服务的活跃客户人数达 1,240 万，共完成 3,700 万笔订单——充分体现其广泛覆盖范围与强劲增长势头。

iHerb 的联盟计划通过信誉卓著的一级联盟网络运营，包括 Partnerize、Impact、CJ、AWIN 及 YouTube Affiliates，为合作伙伴提供市场领先的佣金收益。 2024 年，得益于 iHerb 高达 7.9% 的转化率，iHerb 联盟合作伙伴共获得超过 1,200 万美元的佣金——Similarweb 数据显示，该转化率在电商行业中名列前茅。 如需了解详情，请联系 affiliates@iherb.com 或访问 https://www.iherb.com/info/affiliates。

媒体资料

如需下载高清产品图片、B-roll 视频或其他新闻资料，请访问：iHerb 媒体新闻资料

**本声明未经 Food and Drug Administration（食品药品监督管理局）评估。 本产品不可用于诊断、治疗、治愈或预防任何疾病。

关于 iHerb

iHerb 是全球领先的在线零售商之一，致力于提供种类丰富的维生素、矿物质、补充剂和其他健康与保健产品，包括运动营养、美容美妆、沐浴和个人护理、食品百货、婴童和宠物护理用品，产品来自 1,800 多个知名品牌。 iHerb 拥有 3,000 名全球员工，为 180 个国家/地区的 1,300 多万全球客户提供服务，并支持 36 种语言。 凭借遍布美国与亚洲的七座气候可控配送中心，iHerb 打造出先进的全球物流体系，助力全球用户享受便捷、可靠的购物体验。 iHerb 成立于 1996 年，总部位于加州橙县，其使命是让所有人都能享受健康与保健。 如需了解更多信息，请访问 corporate.iherb.com。

该公告随附的照片可在以下网址查看：https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8664cb7c-0307-422e-86be-cabd036eb8e8