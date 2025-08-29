iHerb 喜迎 29 週年里程碑，展開全球週年慶祝銷售活動

爾灣，加州, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球最大健康與保健專業網上零售商之一 iHerb，正以最大規模的整月銷售活動來慶祝 29 週年紀念，該活動突顯其增長蛻變，由一間加州初創公司拓展成為服務超過 180 個國家或地區、深受客戶信賴的全球零售商。

整個九月期內，iHerb 誠邀客戶探索每日優惠與每週折扣，於各精選品牌及產品類別，如美容、維他命及保健品、個人護理、運動營養等獲享 71 折優惠。

iHerb 行政總裁 Emun Zabihi 表示：「近三十年來，iHerb 已從在網上提供單一保健品的公司，發展成為全球保健零售商。 在慶祝 29 週年誌慶之際，我們再次重申使命，讓健康身心可惠及全球各地的所有人士，同時為深受客戶信賴和愛戴的產品提供折扣優惠，作為對他們的回饋。」

拓展全球影響力與可及性

iHerb 欣然宣佈本月於平台上推出 14 種新語言，令全面本地化的語言總數達到 36 種。 這次擴展反映出 iHerb 致力為全球客戶群體推動包容與可及性，加強配合本土文化。 下列語言現以其母語形式提供：

Hrvatski（克羅地亞語）

Dansk（丹麥語）

Nederlands（荷蘭語）

English（英語 - 英國）

Eesti（愛沙尼亞語）

Suomi（芬蘭語）

Ελληνικά（希臘語 / Elliniká）

Latviešu（拉脫維亞語）

Lietuvių（立陶宛語）

Bahasa Melayu（馬來語）

Norsk（挪威語）

Slovenčina（斯洛伐克語）

Slovenščina（斯洛文尼亞語）

Svenska（瑞典語）

每種語言均以其母語的口語和書寫形式呈現，確保客戶能以親切自然的語言購物和探索保健解決方案。

全新的自家品牌創新

此外，iHerb 的自家品牌正擴展至尖端產品類別，彰顯其滿足客戶及其家庭成員（包括寵物）多元化需求的承諾。

California Gold Nutrition® 是 iHerb 最具規模、最受歡迎的自家品牌，近期為產品系列增加了多種新品及類別。 當中包括：

Idealove® 是 iHerb 獨家美容與護膚品牌，推出首款輕盈日常廣譜防曬霜，以及粉霜，這款二合一唇頰彩別樹一幟，塗抹即從粉末化為乳霜。

iHerb 營收總監 Hyeyoung Moon 指出：「在公司 29 週年誌慶之際，反映出客戶日常對我們投下的信任。 隨著我們在健康、美容和個人護理領域推出創新之作，重點始終是提供適切產品，以滿足全球客戶不斷演變的需求。」

聯營夥伴及媒體合作機遇

我們鼓勵報導生活方式、美容、健康或優惠推廣的媒體與 iHerb 合作，與全球最大的健康與保健零售商之一並肩而行。iHerb 聯營計劃 (iHerb Affiliate Program) 何以兼具獨特吸引力和編輯智慧的原因如下：

為新合作夥伴帶來高收益： 新聯營合作夥伴透過其連結可賺取合資格購物金額的 10% 或以上 作為佣金，在這次備受關注的週年紀念推廣活動期間尤其吸引。

新聯營合作夥伴透過其連結可賺取合資格購物金額的 作為佣金，在這次備受關注的週年紀念推廣活動期間尤其吸引。 豐富產品目錄： 超過 1,900 個廣受信賴品牌 的 50,000 多款產品 ，令媒體編輯及網紅擁有大量健康、美容和生活時尚產品可作重點介紹。

超過 的 ，令媒體編輯及網紅擁有大量健康、美容和生活時尚產品可作重點介紹。 全球足跡、本地魅力： iHerb 配送產品至 超過 180 個國家或地區 ，提供流暢無縫的全球購物體驗，同時為本地化編輯內容機遇提供支援。

iHerb 配送產品至 ，提供流暢無縫的全球購物體驗，同時為本地化編輯內容機遇提供支援。 強勁增長指標：2024 年，iHerb 的淨營業額達 24 億美元（按年上升 14.5%），為 1,240 萬名活躍客戶提供服務，吸納 3,700 萬宗訂單，彰顯其廣大影響力及強勁勢頭。

iHerb 聯營計劃透過信譽良好的一級聯營網絡運作，包括 Partnerize、Impact、CJ、AWIN 及 YouTube Affiliates，合作夥伴可從中賺取領先市場的佣金比率。 根據 Similarweb 的數據，iHerb 聯營合作夥伴在 2024 年賺取超過 1,200 萬美元的佣金，由 iHerb 高達 7.9% 的強勁轉化率推動而產生，此轉化率在電商業界名列前茅。 欲了解詳情，請發送電郵至 affiliates@iherb.com，或瀏覽 https://www.iherb.com/info/affiliates。

媒體資產

若要下載高解像度產品圖片、輔助鏡頭或其他新聞資產，請瀏覽：iHerb 媒體新聞資產

*此等陳述並未經過 Food and Drug Administration 評估。 這些產品並非用於診斷、治療、治癒或預防任何疾病。

