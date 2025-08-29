Restruktūrizuojamos AUGA group, AB eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2025 m. rugpjūčio 29 d. sprendimai

2025 m. rugpjūčio 29 d. įvyko AUGA group, RAB (juridinio asmens kodas 126264360, buveinės adresas: Konstitucijos pr. 21C, Vilnius; Bendrovė) eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas, kuriame dalyvavo akcininkai, kuriems priklauso 212 485 026 akcijų, kurios suteikia 212 485 026 balsų (t. y. 90,88% visų Bendrovės akcijų suteikiamų balsų).
Susirinkime dalyvavę akcininkai patvirtino Bendrovės metinę informaciją, išrinko naują valdybą bei pritarė Bendrovės įstatų pakeitimo projektui.
„Šiuo svarbiu laikotarpiu „Auga group“ sulaukė išskirtinio akcininkų įsitraukimo ir pasitikėjimo – Valdybai buvo pasiūlyti net septyni kandidatai, o susirinkime dalyvavo rekordiškai aukštas skaičius akcininkų, turinčių beveik 91 proc. visų akcijų. Tai aiškiai rodo Bendrovės svarbą bei akcininkų ryžtą kartu užtikrinti jos ateitį,“ – teigė Kęstutis Juščius.
„Tikiu, kad kartu su manimi išrinkti Valdybos nariai – Aleksandras Šutovičius ir Andrej Cyba (pasiūlyti Valdybos bei užtikrintų ir neužtikrintų kreditorių), Peter Bryde (nominuotas Valdybos ir Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko) bei smulkiųjų akcininkų pasiūlytas Linas Strėlis – gavę mandatą įgyvendinti restruktūrizavimo planą, artimiausiu metu skirs maksimalias pastangas siekdami atkurti Bendrovės galimybes atsiskaityti su kreditoriais, užauginti vertę akcininkams, ir sėkmingai įgyvendinti šį planą.“
Eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė šiuos sprendimus susirinkimo darbotvarkės klausimais:
1. 2024 m. Konsoliduota vadovybės ataskaita ir nepriklausomo auditoriaus išvada, išskyrus Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos dalį
Sprendimas:
Išklausyta.
2. Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitos kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalies tvirtinimas.
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2024 m. atlygio ataskaitą kaip Bendrovės 2024 m. Konsoliduotos vadovybės ataskaitos dalį.
3. Bendrovės 2024 m. Konsoliduotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas
Sprendimas:
Patvirtinti Bendrovės 2024 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir Bendrovės įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio projektą.
4. Bendrovės 2024 m. pelno (nuostolių) paskirstymo tvirtinimas
Sprendimas:
Paskirstyti Bendrovės paskirstytinąjį pelną, kuris yra (22 762 493) eurų, tokia tvarka:
|Eil. Nr.
|Rodikliai
|Suma, Eur
|1.
|Ankstesnių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 2024 m. gruodžio 31 d.
|2 818 717
|2.
|Grynasis finansinis ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)
|(22 762 493)
|3.
|Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai)
|-
|4.
|Akcijų opcionų darbuotojams sąnaudos, apskaitytos pelno (nuostolių) ataskaitoje
|606 500
|5.
|Akcininkų įnašai nuostoliams dengti
|-
|6.
|Ilgalaikio materialiojo turto rezervo dalis
|-
|7.
|Pervedimai iš privalomojo rezervo dengti nuostolius
|2 040 737
|8.
|Pervedimai iš akcijų priedų dengti nuostolius
|6 707 451
|9.
|Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso (1+2+3+4+5+6+7+8)
|(10 589 088)
|10.
|Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą
|-
|11.
|Pelno paskirstymas į rezervą akcijoms suteikti
|-
|12.
|Pelno paskirstymas į kitus rezervus
|-
|13.
|Pelnas, skiriamas dividendams mokėti
|-
|14.
|Pelnas, skiriamas tantjemoms
|-
|15.
|Nepaskirstytasis pelnas (nuostolis) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus metus (9-10-11-12-13-14)
|(10 589 088)
5. Bendrovės valdybos narių rinkimas.
Sprendimas:
Atsižvelgiant į tai, kad Bendrovės valdybos kadencija baigiasi 2025 m. rugpjūčio 29 d., naujos kadencijos Bendrovės valdybos nariais išrinkti:
- Peter Bryde (Bendrovės valdybos bei Europos rekonstrukcijos ir plėtros banko nominuotas kandidatas);
- Andrej Cyba (Bendrovės valdybos ir Bendrovės kreditoriaus, kurio reikalavimas neužtikrintas hipoteka, nominuotas kandidatas pagal Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą);
- Kęstutis Juščius (Bendrovės valdybos nominuotas kandidatas);
- Linas Strėlis (ATIISIF „Multi Asset Selection Fund“ ir Willgrow, UAB pasiūlytas kandidatas;
- Aleksandras Šutovičius (Bendrovės kreditoriaus, kurio reikalavimas užtikrintas hipoteka, nominuotas kandidatas pagal Bendrovės restruktūrizavimo plano projektą).
Pagal Bendrovei pateiktą informaciją, Peter Bryde, Andrej Cyba ir Linas Strėlis laikytini nepriklausomais valdybos nariais, o Kęstutis Juščius, kadangi yra vienintelis Bendrovę kontroliuojančio akcininko UAB „Baltic Champs group“ akcininkas ir Aleksandras Šutovičius, kadangi yra „Okseta“, UAB, kuri turi įsigijusi daugiau nei pusę Bendrovės išleistų Žaliųjų obligacijų, generalinis direktorius, nelaikytini nepriklausomais valdybos nariais.
6. Naujai išrinktos valdybos atlygio tvirtinimas
Sprendimas:
6.1 Patvirtinti tokį Bendrovės valdybos narių atlygį naujai išrinktiems nariams vienai kadencijai: valdybos nariui nustatyti 2 280 EUR (prieš mokesčius), o valdybos pirmininkui – 3 000 EUR (prieš mokesčius) mėnesinį atlygį, kuris mokamas neatsižvelgiant į per metus įvykusių valdybos posėdžių skaičių;
6.2 Užsienyje gyvenantiems valdybos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos, bet ne daugiau kaip 500 EUR + PVM (Lietuvos tarifas) už kiekvieną posėdį, į kurį jis atvyko dalyvauti į Lietuvą; jei dalyvaujama nuotoliniu būdu – kelionės išlaidų kompensacija tokio dalyvavimo posėdyje atveju nėra mokama.
7. Informacijos apie Bendrovės veiklos strategijos įgyvendinimą pateikimas
Sprendimas:
Išklausyta.
8. Bendrovės įstatų keitimas.
Sprendimas:
8.1 Pakeisti Bendrovės įstatus nustatant, kad sprendimai, susiję su Bendrovės restruktūrizavimo plane nurodyto Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto perleidimu ir (ar) įsigijimu, tokių sandorių pagrindinių komercinių sąlygų tvirtinimu, Bendrovės ir (ar) AUGA grupės turto ir įsipareigojimų perleidimo fondui sąlygų bei kitus kaip fondo investuotoju susiję klausimai, valdyboje priimami 4/5 dauguma nuo dalyvaujančių posėdyje valdybos narių. Taip pat įgyvendinti kitus Bendrovės įstatų pakeitimus susijusius su teisinio reguliavimo pasikeitimais.
8.2 Patvirtinti naują Bendrovės įstatų redakciją (pridedama).
8.3 Įgalioti Bendrovės vadovą ar kitą jo įgaliotą asmenį pasirašyti įstatus bei atlikti visus veiksmus, reikalingus šiam sprendimui įgyvendinti.
Kontaktai:
Restruktūrizuojamos AUGA group, AB generalinė direktorė
Elina Chodzkaitė - Barauskienė
+370 5 233 5340
Priedai
- 2024_opt_lt
- Informacija apie valdybos narius_2025
- Istatai_AUGA group_LT
- 2024_ar_lt_esef
- Strategijos įgyvendinimas 2024