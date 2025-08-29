AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods 2024/2025 IV kvartal on saanud läbi. Võime tõdeda, et see on olnud keeruline lähtuvalt turuvolatiivsusest ja Eesti kehvast majandusruumist. Eesti liikumine Euroopa kõrgeimate toidukäibemaksude sekka mõjutab tugevasti kõiki toidutootjaid ja toodete tarbimist nii müüginumbrites ja toodete tarbimistes ning lisaks ka maksukoormuse tõusus ja eelarvestuses. Kalandussektoris on teadupärast ainsad võimalused osta enamus kaupu ja toorainet väljaspool Eestit, mis tähendab, et maksutagastusi ostude pealt tuleb meie sektoris küllaltki vähe.

Neljandas kvartalis oli Grupi auditeerimata konsolideeritud käive 3,8 miljonit eurot, vähenedes eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 15%. Seoses võlakirjade restruktureerimisega seotud ühekordsete kuludega kujunes kvartali EBITDA-ks -0,2 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Grupi puhaskahjum vähenes 2,4 miljonilt eurolt 0,6 miljonile eurole.

Kaheteist kuu tulemuste võrdluses 2023/2024 ja 2024/2025 majandusaastate vahel saame rõõmustada. Auditeerimata konsolideeritud käive oli 18,9 miljonit eurot, kasvades eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 10%. EBITDA suurenes 0,2 miljonile eurole. Ärikahjumiks kujunes -0,5 miljonit eurot (2023/2024: -3,3 miljonit eurot). Puhaskahjum oli 2024/2025 majandusaastal -1,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise majandusaasta -4,7 miljoni euroga.

Meie Ühendkuningriigi tootmisüksus John Ross Jr. jätkab kasumlikult ning kasvab edasi. Klientide arvu suurenemine ja kasumlikkuse paranemine on igati tunnustust väärt.

Meie Eesti üksus väärib samuti kiitmist, kuid mitte suurenevate majandusnäitajate toel, vaid selles, et keerulises majanduskeskkonnas suudab meeskond endiselt teha strateegilisi plaane, hoida motivatsiooni ning vaadata positiivselt tulevikku. Tootmise efektiivistamine ja optimeerimine kannab vilja ning võime tõdeda, et lõpule on jõudnud Eesti tootmisüksuse restruktureerimine tootmisprotsessides. Meie sooviks on tõusta Eestis turuliidriks kõigis forelli ja lõhega seonduvates kategooriates ja kasvatada tootmisüksuse sortimenti järgmisel 9 kuul märgatavalt.

Meil on ka hea meel tõdeda, et kogu grupis olevate ettevõtete maine ja kuvand Eestis on tõusuteel. Enam ei seostata meid nii palju väikeaktsionäride ja endiste juhatuse liikmete persoonidega. Eesti Kalaliidu tellitud uuringust selgub, et meie Saare Kala brändituntus on hea ning tugevas tõusus. Lisaks seostatakse meid kindlalt kvaliteediga ning tugev tootearendus annab tagasisidet ka innovatsioonist ja kasvust.

VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE 

mln EUR4kv 2024/20252024/20254kv 2023/20242023/2024
Müügitulu3,818,94,517,1
Brutokasum0,84,00,63,2
EBITDA-0,20,20,0-0,3
EBIT-0,6-0,5-2,4-3,3
EBT-0,6-1,4-2,6-4,6
Puhaskasum (-kahjum) -0,7-1,7-2,6-4,7
Brutomarginaal21,4%21,2%12,5%18,7%
EBITDA marginaal-5,2%1,2%-0,7%-2,0%
EBIT marginaal-16,5%-2,7%-54,2%-19,4%
EBT marginaal-17,1%-7,5%-58,7%-26,9%
Puhaskasumi marginaal-18,8%-8,8%-58,2%-27,3%
Tegevuskulude suhtarv-37,7%-23,7%-24,4%-27,1%

BILANSS

mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti		30.06.202530.06.202430.06.2023
Netovõlgnevus13,914,316,7
Omakapital1,53,28,3
Käibekapital-12,4-9,20,0
Varad20,421,930,2
Likviidsuskordaja0,20,3x1,0x
Omakapitali suhtarv7,5%14,6%27,4%
Finantsvõimendus90,1%81,8%66,9%
Võlakordaja0,9x0,9x0,7x
Netovõlg / äritegevuse EBITDA60x-42,5x55,8x
Omakapitali tootlus-70,0%-81,4%4,1%
Varade tootlus-7,8%-17,9%1,0%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '00030.06.202530.06.2024
VARAD  
Raha ja ekvivalendid305203
Nõuded ostjatele ja muud nõuded1 7412 212
Ettemaksed198173
Varud1 5801 644
Käibevara kokku3 8244 232
   
Pikaajalised finantsinvesteeringud0418
Materiaalne põhivara3 6224 164
Immateriaalne vara12 92813 102
Põhivara kokku16 55117 684
VARAD KOKKU20 37521 916
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL  
Intressikandvad kohustused13 30910 899
Võlad ja ettemaksed2 9292 559
Lühiajalised kohustused kokku16 23813 458
   
Intressikandvad kohustused9373 600
Võlad ja ettemaksed300
Edasilükkunud tulumaksukohustus1 4211 420
Sihtfinantseerimine213247
Pikaajalised kohustused kokku2 6025 267
KOHUSTUSED KOKKU18 83918 725
   
Aktsiakapital7 7377 737
Ülekurss14 00714 007
Oma aktsiad-390-390
Kohustuslik reservkapital5151
Realiseerimata kursivahed451439
Jaotamata kasum (kahjum)-20 318-18 653
Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa1 5363 191
Mittekontrolliv osalus00
OMAKAPITAL KOKKU1 5363 191
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU20 37521 916

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '00012 kuud 2024/202512 kuud 2023/2024
Müügitulud18 87817 086
Müüdud kaupade kulu-14 872-13 888
Brutokasum4 0063 198
   
Tegevuskulud-4 483-4 623
Müügi- ja turustuskulud-2 787-2 663
Üldhalduskulud-1 695-1 960
Muud äritulud/-kulud-30-1 882
Bioloogiliste varade ümberhindlus00
Ärikasum (-kahjum)-506-3 307
Finantstulud/-kulud-769-1 057
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt046
Kasum/(kahjum) tütarettevõtete müügist0-271
Kasum/(kahjum) sidusettevõtete müügist-1390
Maksustamiseelne kasum (kahjum)-1 414-4 589
Tulumaks-244-84
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 658-4 673
   
Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:  
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 658-4 668
Mittekontrolliv osalus0-4
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku-1 658-4 673
   
Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:  
Valuutakursi vahed12-169
Kokku koondkasum (-kahjum)-1 646-4 841
   
Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:  
Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa-1 646-4 837
Väikeaktsionäridele kuuluv osa0-4
Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku-1 646-4 841

Kristjan Kotkas                          Timo Pärn
Juhatuse liige                            Juhatuse liige
investor@prfoods.ee 
www.prfoods.ee

