AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR
PRFoods 2024/2025 IV kvartal on saanud läbi. Võime tõdeda, et see on olnud keeruline lähtuvalt turuvolatiivsusest ja Eesti kehvast majandusruumist. Eesti liikumine Euroopa kõrgeimate toidukäibemaksude sekka mõjutab tugevasti kõiki toidutootjaid ja toodete tarbimist nii müüginumbrites ja toodete tarbimistes ning lisaks ka maksukoormuse tõusus ja eelarvestuses. Kalandussektoris on teadupärast ainsad võimalused osta enamus kaupu ja toorainet väljaspool Eestit, mis tähendab, et maksutagastusi ostude pealt tuleb meie sektoris küllaltki vähe.
Neljandas kvartalis oli Grupi auditeerimata konsolideeritud käive 3,8 miljonit eurot, vähenedes eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 15%. Seoses võlakirjade restruktureerimisega seotud ühekordsete kuludega kujunes kvartali EBITDA-ks -0,2 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Grupi puhaskahjum vähenes 2,4 miljonilt eurolt 0,6 miljonile eurole.
Kaheteist kuu tulemuste võrdluses 2023/2024 ja 2024/2025 majandusaastate vahel saame rõõmustada. Auditeerimata konsolideeritud käive oli 18,9 miljonit eurot, kasvades eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 10%. EBITDA suurenes 0,2 miljonile eurole. Ärikahjumiks kujunes -0,5 miljonit eurot (2023/2024: -3,3 miljonit eurot). Puhaskahjum oli 2024/2025 majandusaastal -1,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise majandusaasta -4,7 miljoni euroga.
Meie Ühendkuningriigi tootmisüksus John Ross Jr. jätkab kasumlikult ning kasvab edasi. Klientide arvu suurenemine ja kasumlikkuse paranemine on igati tunnustust väärt.
Meie Eesti üksus väärib samuti kiitmist, kuid mitte suurenevate majandusnäitajate toel, vaid selles, et keerulises majanduskeskkonnas suudab meeskond endiselt teha strateegilisi plaane, hoida motivatsiooni ning vaadata positiivselt tulevikku. Tootmise efektiivistamine ja optimeerimine kannab vilja ning võime tõdeda, et lõpule on jõudnud Eesti tootmisüksuse restruktureerimine tootmisprotsessides. Meie sooviks on tõusta Eestis turuliidriks kõigis forelli ja lõhega seonduvates kategooriates ja kasvatada tootmisüksuse sortimenti järgmisel 9 kuul märgatavalt.
Meil on ka hea meel tõdeda, et kogu grupis olevate ettevõtete maine ja kuvand Eestis on tõusuteel. Enam ei seostata meid nii palju väikeaktsionäride ja endiste juhatuse liikmete persoonidega. Eesti Kalaliidu tellitud uuringust selgub, et meie Saare Kala brändituntus on hea ning tugevas tõusus. Lisaks seostatakse meid kindlalt kvaliteediga ning tugev tootearendus annab tagasisidet ka innovatsioonist ja kasvust.
VÕTMENÄITAJAD
KASUMIARUANNE
|mln EUR
|4kv 2024/2025
|2024/2025
|4kv 2023/2024
|2023/2024
|Müügitulu
|3,8
|18,9
|4,5
|17,1
|Brutokasum
|0,8
|4,0
|0,6
|3,2
|EBITDA
|-0,2
|0,2
|0,0
|-0,3
|EBIT
|-0,6
|-0,5
|-2,4
|-3,3
|EBT
|-0,6
|-1,4
|-2,6
|-4,6
|Puhaskasum (-kahjum)
|-0,7
|-1,7
|-2,6
|-4,7
|Brutomarginaal
|21,4%
|21,2%
|12,5%
|18,7%
|EBITDA marginaal
|-5,2%
|1,2%
|-0,7%
|-2,0%
|EBIT marginaal
|-16,5%
|-2,7%
|-54,2%
|-19,4%
|EBT marginaal
|-17,1%
|-7,5%
|-58,7%
|-26,9%
|Puhaskasumi marginaal
|-18,8%
|-8,8%
|-58,2%
|-27,3%
|Tegevuskulude suhtarv
|-37,7%
|-23,7%
|-24,4%
|-27,1%
BILANSS
|mln EUR
v.a kui on näidatud teisiti
|30.06.2025
|30.06.2024
|30.06.2023
|Netovõlgnevus
|13,9
|14,3
|16,7
|Omakapital
|1,5
|3,2
|8,3
|Käibekapital
|-12,4
|-9,2
|0,0
|Varad
|20,4
|21,9
|30,2
|Likviidsuskordaja
|0,2
|0,3x
|1,0x
|Omakapitali suhtarv
|7,5%
|14,6%
|27,4%
|Finantsvõimendus
|90,1%
|81,8%
|66,9%
|Võlakordaja
|0,9x
|0,9x
|0,7x
|Netovõlg / äritegevuse EBITDA
|60x
|-42,5x
|55,8x
|Omakapitali tootlus
|-70,0%
|-81,4%
|4,1%
|Varade tootlus
|-7,8%
|-17,9%
|1,0%
KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
|EUR '000
|30.06.2025
|30.06.2024
|VARAD
|Raha ja ekvivalendid
|305
|203
|Nõuded ostjatele ja muud nõuded
|1 741
|2 212
|Ettemaksed
|198
|173
|Varud
|1 580
|1 644
|Käibevara kokku
|3 824
|4 232
|Pikaajalised finantsinvesteeringud
|0
|418
|Materiaalne põhivara
|3 622
|4 164
|Immateriaalne vara
|12 928
|13 102
|Põhivara kokku
|16 551
|17 684
|VARAD KOKKU
|20 375
|21 916
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Intressikandvad kohustused
|13 309
|10 899
|Võlad ja ettemaksed
|2 929
|2 559
|Lühiajalised kohustused kokku
|16 238
|13 458
|Intressikandvad kohustused
|937
|3 600
|Võlad ja ettemaksed
|30
|0
|Edasilükkunud tulumaksukohustus
|1 421
|1 420
|Sihtfinantseerimine
|213
|247
|Pikaajalised kohustused kokku
|2 602
|5 267
|KOHUSTUSED KOKKU
|18 839
|18 725
|Aktsiakapital
|7 737
|7 737
|Ülekurss
|14 007
|14 007
|Oma aktsiad
|-390
|-390
|Kohustuslik reservkapital
|51
|51
|Realiseerimata kursivahed
|451
|439
|Jaotamata kasum (kahjum)
|-20 318
|-18 653
|Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|1 536
|3 191
|Mittekontrolliv osalus
|0
|0
|OMAKAPITAL KOKKU
|1 536
|3 191
|OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
|20 375
|21 916
KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
|EUR '000
|12 kuud 2024/2025
|12 kuud 2023/2024
|Müügitulud
|18 878
|17 086
|Müüdud kaupade kulu
|-14 872
|-13 888
|Brutokasum
|4 006
|3 198
|Tegevuskulud
|-4 483
|-4 623
|Müügi- ja turustuskulud
|-2 787
|-2 663
|Üldhalduskulud
|-1 695
|-1 960
|Muud äritulud/-kulud
|-30
|-1 882
|Bioloogiliste varade ümberhindlus
|0
|0
|Ärikasum (-kahjum)
|-506
|-3 307
|Finantstulud/-kulud
|-769
|-1 057
|Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt
|0
|46
|Kasum/(kahjum) tütarettevõtete müügist
|0
|-271
|Kasum/(kahjum) sidusettevõtete müügist
|-139
|0
|Maksustamiseelne kasum (kahjum)
|-1 414
|-4 589
|Tulumaks
|-244
|-84
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)
|-1 658
|-4 673
|Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus:
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|-1 658
|-4 668
|Mittekontrolliv osalus
|0
|-4
|Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku
|-1 658
|-4 673
|Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse:
|Valuutakursi vahed
|12
|-169
|Kokku koondkasum (-kahjum)
|-1 646
|-4 841
|Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus:
|Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa
|-1 646
|-4 837
|Väikeaktsionäridele kuuluv osa
|0
|-4
|Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku
|-1 646
|-4 841
Kristjan Kotkas Timo Pärn
Juhatuse liige Juhatuse liige
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee
Manus