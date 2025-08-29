AS-i PRFoods 2024/2025 majandusaasta 4. kvartali ja 12. kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

PRFoods 2024/2025 IV kvartal on saanud läbi. Võime tõdeda, et see on olnud keeruline lähtuvalt turuvolatiivsusest ja Eesti kehvast majandusruumist. Eesti liikumine Euroopa kõrgeimate toidukäibemaksude sekka mõjutab tugevasti kõiki toidutootjaid ja toodete tarbimist nii müüginumbrites ja toodete tarbimistes ning lisaks ka maksukoormuse tõusus ja eelarvestuses. Kalandussektoris on teadupärast ainsad võimalused osta enamus kaupu ja toorainet väljaspool Eestit, mis tähendab, et maksutagastusi ostude pealt tuleb meie sektoris küllaltki vähe.

Neljandas kvartalis oli Grupi auditeerimata konsolideeritud käive 3,8 miljonit eurot, vähenedes eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 15%. Seoses võlakirjade restruktureerimisega seotud ühekordsete kuludega kujunes kvartali EBITDA-ks -0,2 miljonit eurot, mis on 0,2 miljonit eurot vähem kui aasta varem. Grupi puhaskahjum vähenes 2,4 miljonilt eurolt 0,6 miljonile eurole.

Kaheteist kuu tulemuste võrdluses 2023/2024 ja 2024/2025 majandusaastate vahel saame rõõmustada. Auditeerimata konsolideeritud käive oli 18,9 miljonit eurot, kasvades eelmise majandusaasta sama perioodiga võrreldes 10%. EBITDA suurenes 0,2 miljonile eurole. Ärikahjumiks kujunes -0,5 miljonit eurot (2023/2024: -3,3 miljonit eurot). Puhaskahjum oli 2024/2025 majandusaastal -1,7 miljonit eurot, võrreldes eelmise majandusaasta -4,7 miljoni euroga.

Meie Ühendkuningriigi tootmisüksus John Ross Jr. jätkab kasumlikult ning kasvab edasi. Klientide arvu suurenemine ja kasumlikkuse paranemine on igati tunnustust väärt.

Meie Eesti üksus väärib samuti kiitmist, kuid mitte suurenevate majandusnäitajate toel, vaid selles, et keerulises majanduskeskkonnas suudab meeskond endiselt teha strateegilisi plaane, hoida motivatsiooni ning vaadata positiivselt tulevikku. Tootmise efektiivistamine ja optimeerimine kannab vilja ning võime tõdeda, et lõpule on jõudnud Eesti tootmisüksuse restruktureerimine tootmisprotsessides. Meie sooviks on tõusta Eestis turuliidriks kõigis forelli ja lõhega seonduvates kategooriates ja kasvatada tootmisüksuse sortimenti järgmisel 9 kuul märgatavalt.

Meil on ka hea meel tõdeda, et kogu grupis olevate ettevõtete maine ja kuvand Eestis on tõusuteel. Enam ei seostata meid nii palju väikeaktsionäride ja endiste juhatuse liikmete persoonidega. Eesti Kalaliidu tellitud uuringust selgub, et meie Saare Kala brändituntus on hea ning tugevas tõusus. Lisaks seostatakse meid kindlalt kvaliteediga ning tugev tootearendus annab tagasisidet ka innovatsioonist ja kasvust.

VÕTMENÄITAJAD

KASUMIARUANNE

mln EUR 4kv 2024/2025 2024/2025 4kv 2023/2024 2023/2024 Müügitulu 3,8 18,9 4,5 17,1 Brutokasum 0,8 4,0 0,6 3,2 EBITDA -0,2 0,2 0,0 -0,3 EBIT -0,6 -0,5 -2,4 -3,3 EBT -0,6 -1,4 -2,6 -4,6 Puhaskasum (-kahjum) -0,7 -1,7 -2,6 -4,7 Brutomarginaal 21,4% 21,2% 12,5% 18,7% EBITDA marginaal -5,2% 1,2% -0,7% -2,0% EBIT marginaal -16,5% -2,7% -54,2% -19,4% EBT marginaal -17,1% -7,5% -58,7% -26,9% Puhaskasumi marginaal -18,8% -8,8% -58,2% -27,3% Tegevuskulude suhtarv -37,7% -23,7% -24,4% -27,1%

BILANSS

mln EUR

v.a kui on näidatud teisiti 30.06.2025 30.06.2024 30.06.2023 Netovõlgnevus 13,9 14,3 16,7 Omakapital 1,5 3,2 8,3 Käibekapital -12,4 -9,2 0,0 Varad 20,4 21,9 30,2 Likviidsuskordaja 0,2 0,3x 1,0x Omakapitali suhtarv 7,5% 14,6% 27,4% Finantsvõimendus 90,1% 81,8% 66,9% Võlakordaja 0,9x 0,9x 0,7x Netovõlg / äritegevuse EBITDA 60x -42,5x 55,8x Omakapitali tootlus -70,0% -81,4% 4,1% Varade tootlus -7,8% -17,9% 1,0%

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE

EUR '000 30.06.2025 30.06.2024 VARAD Raha ja ekvivalendid 305 203 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 1 741 2 212 Ettemaksed 198 173 Varud 1 580 1 644 Käibevara kokku 3 824 4 232 Pikaajalised finantsinvesteeringud 0 418 Materiaalne põhivara 3 622 4 164 Immateriaalne vara 12 928 13 102 Põhivara kokku 16 551 17 684 VARAD KOKKU 20 375 21 916 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Intressikandvad kohustused 13 309 10 899 Võlad ja ettemaksed 2 929 2 559 Lühiajalised kohustused kokku 16 238 13 458 Intressikandvad kohustused 937 3 600 Võlad ja ettemaksed 30 0 Edasilükkunud tulumaksukohustus 1 421 1 420 Sihtfinantseerimine 213 247 Pikaajalised kohustused kokku 2 602 5 267 KOHUSTUSED KOKKU 18 839 18 725 Aktsiakapital 7 737 7 737 Ülekurss 14 007 14 007 Oma aktsiad -390 -390 Kohustuslik reservkapital 51 51 Realiseerimata kursivahed 451 439 Jaotamata kasum (kahjum) -20 318 -18 653 Ettevõtte aktsionäridele kuuluv osa 1 536 3 191 Mittekontrolliv osalus 0 0 OMAKAPITAL KOKKU 1 536 3 191 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 20 375 21 916

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE

EUR '000 12 kuud 2024/2025 12 kuud 2023/2024 Müügitulud 18 878 17 086 Müüdud kaupade kulu -14 872 -13 888 Brutokasum 4 006 3 198 Tegevuskulud -4 483 -4 623 Müügi- ja turustuskulud -2 787 -2 663 Üldhalduskulud -1 695 -1 960 Muud äritulud/-kulud -30 -1 882 Bioloogiliste varade ümberhindlus 0 0 Ärikasum (-kahjum) -506 -3 307 Finantstulud/-kulud -769 -1 057 Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt 0 46 Kasum/(kahjum) tütarettevõtete müügist 0 -271 Kasum/(kahjum) sidusettevõtete müügist -139 0 Maksustamiseelne kasum (kahjum) -1 414 -4 589 Tulumaks -244 -84 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) -1 658 -4 673 Aruandeperioodi puhaskasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 658 -4 668 Mittekontrolliv osalus 0 -4 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) kokku -1 658 -4 673 Muu koondkasum (-kahjum), mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse: Valuutakursi vahed 12 -169 Kokku koondkasum (-kahjum) -1 646 -4 841 Aruandeperioodi koondkasumi (-kahjumi) jaotus: Emaettevõtte aktsionäridele kuuluv osa -1 646 -4 837 Väikeaktsionäridele kuuluv osa 0 -4 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) kokku -1 646 -4 841

