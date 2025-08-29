AB "Rokiškio sūris" grupės 2025 m. šešių mėnesių veiklos rezultatai

2025 m. sausio-birželio mėnesių konsoliduoti neaudituoti AB „Rokiškio sūris“ grupės pardavimai sudarė 211 873 tūkst. eurų, t.y. 21,2 proc. daugiau nei analogišku laikotarpiu 2024 m. (174 808 tūkst. eurų).
AB „Rokiškio sūris“ grupė per 2025 m. 6 mėn. uždirbo 10 288 tūkst. eurų grynojo pelno. (Grynasis pelningumas 4,86 proc.). Tuo tarpu per 2024 m. 6 mėn. grupė buvo uždirbusi 6 429 tūkst. eurų grynojo pelno.
2025 m. pirmojo pusmečio AB „Rokiškio sūris“ grupės EBITDA rodiklis – pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą bei amortizaciją siekė 17 730 tūkst. eurų. 2024 m. 6 mėn. EBITDA – 13 710 tūkst. eurų.
Padidėjusį Grupės veiklos rezultatą lėmė tai, kad 2025 m. pirmajame pusmetyje išaugo fermentinių sūrių, išrūginių produktų bei riebalų kainos.
