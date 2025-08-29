Bigbank AS uuendab strateegiat

Bigbank AS nõukogu uuendas 28. augustil 2025 toimunud koosolekul ettevõtte strateegiat perioodiks 2022–2026.

Ettevõte alustas sisemudelite (internal ratings-based, IRB) rakendamise projektiga eesmärgiga vähendada krediidiriski kapitalinõuet ning optimeerida kapitali kasutust. Seoses regulatiivsete muudatustega, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2024/1623 ning regulatsiooni täielikust rakendumisest alates 2030. aastast, on IRB meetodi kapitalieelis võrreldes standardmeetodiga oluliselt vähenenud.

Juhatuse liige Mart Veskimägi rõhutas, et kuigi IRB projekti rakendamine peatatakse, jätkab Bigbank keskendumist laenuportfelli kvaliteedi tagamisele, andmehalduse arendamisele ning mudelite täiustamisele. Küll aga muutub nende tegevuste eesmärk. Uue strateegia kohaselt on Bigbank AS-i sihiks saavutada soovitud laenuportfelli kvaliteet, mis loob eeldused kapitalinõuete veelgi tõhusamaks juhtimiseks ning kapitali tootluse suurendamiseks, rakendades laiemalt kapitali juhtimisele keskenduvat lähenemist.

Rohkem kui 30-aastase tegevusajalooga Bigbank AS (www.bigbank.ee) on Eesti kapitalile kuuluv kommertspank. 31.juuli 2025 seisuga oli panga bilansimaht kokku 3,1 miljardit eurot ning omakapital 284 miljonit eurot. Üheksas riigis tegutseval pangal on kokku üle 175 000 aktiivse kliendi ning üle 600 töötaja. Reitinguagentuur Moody’s on väljastanud Bigbankile pikaajalise pangahoiuste reitingu tasemel Ba1 ning baaskrediidireitingu (BCA) ja kohandatud BCA tasemel Ba2.

