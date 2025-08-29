Aktietilbagekøb i Djurslands Bank er afsluttet - transaktioner i uge 35

Fondsbørsmeddelelse 44/2025

Djurslands Bank offentliggjorde den 16. august 2024 et aktietilbagekøbsprogram på 35 mio. kr., dog med maksimalt 76.100 aktier. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 1. september 2024 og er nu afsluttet.

Under programmet er der i perioden fra 1. september 2024 til og med den 29. august 2025 tilbagekøbt 40.883 egne aktier med en transaktionsværdi på ca. 25,7 mio. kr..

Aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført i overensstemmelse med artikel 5 i EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU-Kommissionens delegerede forordning nr. 2016/1052 af 8. marts 2016, der tilsammen udgør ”Safe Harbour”-reguleringen.

Siden seneste selskabsmeddelelse og frem til afslutningen af aktietilbagekøbsprogrammet er følgende transaktioner blevet foretaget under dette:

Antal

aktier Gennemsnitlig købskurs (DKK) Transaktions-

værdi (DKK) I alt i henhold til seneste meddelelse 39.558 624,66 24.710.109,40 25. august 2025 260 749,75 194.935,00 26. august 2025 260 748,99 194.737,40 27. august 2025 260 744,00 193.440,00 28. august 2025 270 746,00 201.420,00 29. august 2025 275 741,02 203.780,50 I alt uge 35 1.325 745,90 988.312,90 I alt under aktietilbagekøbsprogrammet 40.883 628,58 25.698.422,30

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK0060136273 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne af banken.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftet bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer Djurslands Bank i alt 36.076 egne aktier, svarende til 1,336 % af bankens aktiekapital.

En reduktion af aktiekapitalen ved annullering af aktier vil blive indstillet til bankens ordinære generalforsamling 2026.





Venlig hilsen

Djurslands Bank

Sigurd Bohlbro Simmelsgaard

Adm. direktør, CEO

