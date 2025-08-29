Neaudituota „Invalda INVL“ grupės 2025 m. 6 mėn. informacija

Bendrovės „Invalda INVL“ nuosavas kapitalas šių metų birželio pabaigoje siekė 225,9 mln. eurų arba 18,73 euro akcijai – šie rodikliai buvo atitinkamai 27,4 proc. ir 27,5 proc. didesni nei prieš metus, įskaitant išmokėtus dividendus.
Per 2025 metų pirmąjį pusmetį „Invalda INVL“ uždirbo 18 mln. eurų neaudituoto grynojo pelno – 1,5 karto daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu, kai buvo gauta 11,7 mln. eurų pelno.
Šiais metais iš 2024-ųjų pelno buvo išmokėti didžiausi bendrovės istorijoje 1,25 euro akcijai dividendai. Nuo kotiravimo biržoje pradžios „Invalda INVL“ išmokėjo akcininkams iš viso 87,4 mln. eurų, įskaitant dividendus ir akcijų supirkimą.
„Verslo aplinka pasaulyje ir regione išlieka neapibrėžta ir sparčiai kintanti. Tai jau priimame kaip naują realybę, kuri reikalauja gebėjimo prisitaikyti prie pokyčių ir atveria galimybes gebantiems tai padaryti. Esame tam pasirengę ir aktyviai veikiame šioje aplinkoje“, – sako „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis.
Pritrauktas investuotojų kapitalas ir auganti investicijų vertė grupės įmonių valdomą klientų turtą išaugino iki 2 mlrd. eurų – jis per metus padidėjo 26,9 proc., o nuo metų pradžios – 18,5 proc. Grupės klientams per 2025 metų pirmąjį pusmetį buvo uždirbta 9,9 mln. eurų pelno.
Strateginis verslas: turto valdymas ir šeimos biuro veikla
„Invalda INVL“ pajamos iš klientų patikėtų lėšų valdymo per 2025 metų pirmąjį pusmetį sudarė 8,7 mln. eurų ir, palyginti su 2024-ųjų sausiu-birželiu, išaugo 46,6 proc.
Grupės strateginio verslo rezultatas, įskaitant ir bendrovės investicijas į valdomus produktus, sudarė 2,9 mln. eurų pelno, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai buvo gauta 5,3 mln. eurų pelno.
„Turime virš 400 mln. eurų laisvų lėšų, skirtų investicijoms Baltijos šalyse, Lenkijoje, Rumunijoje ir kitose aplinkinėse rinkose, todėl aktyviai ieškome įsigijimo galimybių privataus kapitalo, miškų ir žemių, privačios skolos ir kitose srityse“, – teigia D. Šulnis.
Privataus kapitalo fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ šių metų liepos viduryje užbaigė „Pehart Group”, lyderiaujančios buitinių ir pramoninių popieriaus gaminių Rumunijoje gamintojos, akcijų įsigijimo sandorį. Fondas šiuo sandoriu užbaigė formuoti vertės kūrimu grįstą dešimties bendrovių Baltijos šalyse, Lenkijoje ir Rumunijoje portfelį, iš kurio viena investicija jau sėkmingai realizuota. Toliau investavimo strategiją į ambicingus, augančius verslus Baltijos šalyse, Vidurio ir Rytų Europoje įgyvendins „INVL Private Equity Fund II“.
Į atsinaujinančios energetikos projektus investuojantis fondas „INVL Renewable Energy Fund I“ užsitikrino naują „Kommunalkredit“ finansavimą (29,3 mln. eurų) saulės energijos projektų statyboms. O fondo valdoma „REFI Sun“ per viešą obligacijų emisiją rugpjūtį pritraukė 15 mln. eurų.
„Esminė mūsų verslo dalis – turimų verslų ir kitų investicijų valdymas, bei, atėjus laikui, jų pardavimas ir gautų lėšų išmokėjimas investuotojams. Sėkmingai tą darėme pirmąjį metų pusmetį, o esami procesai leidžia tikėtis, kad tai tęsis ir artimiausiais ketvirčiais“, – sako „Invalda INVL“ vadovas.
Nuosavos investicijos
Kitų „Invaldos INVL” nuosavų investicijų, neapimančių turto valdymo, įtaka 2025 metų pirmojo pusmečio veiklos rezultatui buvo 16,9 mln. eurų.
Teigiamos įtakos šiam rezultatui turėjo bankų, kuriuose bendrovė turi akcijų, geri rezultatai ir jų vertės augimas. „Invalda INVL“ yra investavusi į „Artea“ banką ir didžiausią Moldovos banką maib. Užtikrintai tvarų augimą visuose verslo segmentuose išlaikantis maib pirmąjį pusmetį uždirbo rekordinį 42,5 mln. eurų grynąjį pelną, o jo įtaka „Invalda INVL“ ikimokestiniam pelnui buvo 2,5 mln. eurų. 31,9 mln. eurų grynojo pelno per 2025-ųjų pirmąjį pusmetį gavusios „Artea“ banko grupės įtaka rezultatui buvo 12,2 mln. eurų.
Atliktos tikslinės investicijos į gamybinius pajėgumus, taipogi palankus paukštienos ir pieno verslo ekonominis ciklas augino „Litagros“ grupės pelną, o šios grupės įtaka „Invalda INVL“ pirmojo pusmečio rezultatui siekė 2,3 mln. eurų.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
AB „Invalda INVL“ vadovas Darius Šulnis
darius.sulnis@invl.com
