Proactis SA - Chiffre d'Affaires du premier semestre 2026

Proactis SA - Chiffre d’Affaires des 6 mois se terminant au 31 juillet 2025

Paris – 29 août 2025 – Proactis SA (Euronext: PROAC), leader dans la gestion globale des dépenses et des solutions collaboratives des processus d’affaires, diffuse aujourd’hui l’information financière concernant les 6 mois se terminant le 31 juillet 2025, en application de la Directive Européenne de Transparence.

Eléments Financiers

En millions d'€ 6 mois

clos au

31 juillet 2024

(S1-2025) 6 mois

clos au

31 juillet 2025

(S1-2026) % Variation (*)

S1-2026 /S1-2025 Chiffre d'affaires opérationnel consolidé 2.9 2.4 -18% SaaS (**) 2.6 2.3 -13% Services 0.3 0.1 -68%



Produits des refacturations liés aux transactions avec les entités sœurs (en dehors du sous-groupe Proactis SA)







1.4 1.2 -11%



Chiffre d'affaires consolidé







4.3 3.6 -16% (Chiffres non audités) (*) Pourcentages calculés sur les nombres exacts et non sur les nombres arrondis présentés

(**) SaaS est un modèle de mise à disposition de technologies par lequel le prestataire développe une application et héberge ("à la demande") le service pour ses clients qui n’achètent pas la technologie mais paient une redevance pour son utilisation.

Le chiffre d'affaires du Groupe pour le semestre clos le 31 juillet 2025 a diminué par rapport au même semestre de l'année précédente pour toutes les sources de revenus, ce qui s'est traduit par une baisse globale du chiffre d'affaires de 16 % par rapport au semestre clos le 31 juillet 2024. Cette baisse du chiffre d'affaires résulte de deux facteurs clés :

Le non-renouvellement de contrats concernant des produits non stratégiques au Groupe et qui, le plus souvent, intègrent en grande partie des logiciels tiers.

La diminution de la valeur des contrats au moment du renouvellement.

Le chiffre d'affaires total consolidé comprend les produits des refacturations liés aux transactions avec les entités sœurs (en dehors du sous-groupe Proactis SA) encadrés par les accords de prix de transfert.

A propos de Proactis SA (https://www.proactis.com/proactis-sa), Société du Groupe Proactis.

Proactis SA connecte les entreprises en offrant des solutions globales de gestion du spend et d’automatisation, dans un contexte collaboratif, des processus business concernant biens et services, dans le Cloud, par le Business Network.

Nos solutions s’intègrent à tout ERP ou système de gestion achat, et offrent aux clients des systèmes faciles à utiliser, qui favorisent l’adoption, la conformité et les réductions de charges.

Proactis SA est présent en France, en Allemagne, aux Etats-Unis et à Manille.

Proactis SA est coté au Compartiment C de Euronext Paris Eurolist.

ISIN: FR0004052561, Euronext: PROAC, Reuters: HBWO.LN, Bloomberg: HBW.FP

Contacts

Tel: +33 (0)1 53 25 55 00

E-mail: investorContact@proactis.com



