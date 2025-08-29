JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV: Informe semestral

DUBLÍN, Aug. 29, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) --

JPMorgan ETFs (Irlanda) ICAV

Publicación de Informe Semestral Auditado

El siguiente documento está disponible para ver:

Informe semestral para el año finalizado al 30 de junio de 2025

Para acceder el documento completo, copie el siguiente enlace URL en la barra de dirección de su navegador:

https://am.jpmorgan.com/content/dam/jpm-am-aem/emea/regional/en/global-regulatory/semi-annual-report/jpm-icav-etf-semi-annual-report-ce-en.pdf

Preguntas:

JPMorgan

Janice Lodge

janice.a.lodge@jpmorgan.com

+44 207 742 9731

Esta información es proporcionada por RNS, el servicio de noticias de la Bolsa de Valores de Londres (LSE). RNS está aprobado por la Autoridad de Conducta Financiera para ejercer como Proveedor de Información Principal en el Reino Unido. Términos y condiciones relacionados con el uso y distribución de esta información pueden aplicar. Para más información, comuníquese con rns@lseg.com o visite www.rns.com.