Aduro Clean Technologies fait le point sur ses activités et publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l’exercice 2025

LONDON, Ontario, 29 août 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc.. (« Aduro » ou la « Société ») (Nasdaq : ADUR) (CSE : ACT) (FSE : 9D5), une société de technologie propre qui utilise la puissance de la chimie pour transformer des matières premières de moindre valeur, telles que les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables, en ressources adaptées au XXIe siècle, a déposé ses résultats financiers vérifiés pour l’exercice clos le 31 mai 2025, et a communiqué les faits marquants suivants. Sauf mention contraire, toutes les informations financières figurant dans le présent communiqué de presse sont exprimées en dollars canadiens.

« L’exercice 2025 a marqué une période d’exécution significative de nos priorités stratégiques », a déclaré Ofer Vicus, PDG d’Aduro. « Nous avons notamment avancé, en collaboration avec Zeton, la construction de notre usine pilote dont la mise en service devrait débuter en septembre 2025. Nous avons également élargi nos tests de matières premières, en menant notamment des travaux initiaux sur le gazon synthétique qui ont suscité l’intérêt de plusieurs acteurs intéressés par les résultats, et qui reflètent l’intérêt croissant pour les solutions de recyclage chimique dans ce secteur. De plus, nous avons approfondi notre Programme d’Engagement Client, renforcé nos relations avec des entreprises leaders de la chaîne de valeur des plastiques et de l’énergie, et renforcé notre présence dans le secteur en rejoignant des associations collaboratives. Ces initiatives permettent à Aduro de démontrer l’évolutivité de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») et de générer de précieuses données nécessaires à l’évaluation de ses performances sur diverses matières premières. »

Mena Beshay, directeur financier d’Aduro, a ajouté : « Nous avons maintenu une discipline financière tout au long de l’exercice, tout en soutenant des investissements importants dans notre usine pilote. Le financement par émission d’actions réalisé en juin a été exécuté avec efficacité et fournit des ressources supplémentaires significatives afin de faire progresser notre programme de croissance. Aduro conserve une situation financière saine, soutenue par un bilan solide et le soutien constant de ses partenaires. Nous sommes impatients de poursuivre sur cette lancée à l’aube de l’exercice 2026. »

Quatrième trimestre de l’exercice 2025 — Faits marquants financiers (trimestre clos le 31 mai 2025)

Un chiffre d’affaires trimestriel de 74 670 dollars a été enregistré au quatrième trimestre 2025, soit une baisse de 27 % par rapport aux 102 250 dollars générés au quatrième trimestre 2024.

La perte d’exploitation s’est élevée à 3 716 774 dollars au quatrième trimestre 2025, contre 1 792 219 dollars au quatrième trimestre 2024.

Exercice 2025 — Faits marquants financiers (douze mois clos le 31 mai 2025)

Le chiffre d’affaires de l’exercice 2025 s’est élevé à 231 212 dollars, soit une baisse nette de 31 % par rapport aux 337 516 dollars de l’exercice 2024. Le chiffre d’affaires actuel de la Société provient de l’exécution de services réalisés dans le cadre des Programmes d’Engagement Client (PEC) pour l’évaluation des technologies et des projets de collaboration de la Société. Non récurrent, ce chiffre d’affaires varie en fonction du calendrier et de la portée des projets d’évaluation. Les différences d’une année sur l’autre reflètent l’équilibre des ressources de l’entreprise réparties entre les activités de développement, les analyses techniques continues, et les programmes d’évaluation des clients.

La perte d’exploitation s’est élevée à 12 145 790 dollars pour l’exercice 2025, contre 7 436 861 dollars pour l’exercice 2024. Cette différence s’explique principalement par l’intensification des activités de R&D et de développement technologique, l’embauche de nouveaux employés, une augmentation de la rémunération en actions hors trésorerie, ainsi que par les dépenses d’entreprise liées à notre entrée au Nasdaq en novembre 2024.

Au 31 mai 2025, le coût des immobilisations corporelles s’élevait à 5,1 millions de dollars, contre 3,6 millions de dollars en 2024, soit une augmentation de 1,5 million de dollars. Cette évolution s’explique principalement par l’augmentation des investissements dans les équipements de recherche et les installations de laboratoire afin de soutenir notre rythme de croissance actuel, ainsi que par les travaux d’investissement en cours liés à la construction de l’usine pilote de la Société.

La Société a conservé une trésorerie solide, avec 6,96 millions de dollars au 31 mai 2025, contre 2,8 millions de dollars en 2024.

Après le 31 mai 2025, Aduro a perçu un produit brut d’environ 9,2 millions de dollars américains suite à la clôture d’une offre publique souscrite aux États-Unis et d’environ 0,8 million de dollars suite à l’exercice d’options et de bons de souscription, renforçant ainsi le bilan de la Société.





Sélection d’informations financières comparatives (pour les exercices clos le 31 mai)

(en dollars canadiens) Exercice 2025

(Clos le 31 mai 2025) Exercice 2024

(Clos le 31 mai 2024) % de variation Chiffre d’affaires 231 212 dollars 337 516 dollars -31 % Perte d’exploitation 12 145 790 dollars 7 436 861 dollars 63 % Immobilisations corporelles 4 109 459 dollars 3 128 632 dollars 31 % Situation de trésorerie (fin d’exercice) 6 957 846 dollars 2 814 576 dollars 147 %

Quatrième trimestre 2025 — Faits marquants et événements ultérieurs

Protocole d’accord (« MOU ») conclu avec NexGen Polymers (« NexGen »)

Aduro a signé un protocole d’accord avec NexGen précisant le cadre d’une collaboration visant à explorer le développement d’une usine HCT de démonstration. L’accord décrit les domaines de coopération potentiels, notamment la sécurisation de l’approvisionnement en matières premières représentatives, l’évaluation des options de site potentielles, et la définition des opérations de l’usine dans le but d’optimiser la génération de données afin de soutenir le futur développement de solutions commerciales configurables.

NexGen Polymers apporte son expérience en matière de traitement des polymères et de gestion des matériaux, ce qui en fait un partenaire précieux pour l’évaluation des exigences concrètes de la mise à l’échelle de la technologie HCT. Grâce à ce protocole d’accord qui établit un cadre formel, Aduro et NexGen sont en mesure d’harmoniser leurs efforts afin d’évaluer la faisabilité du projet de manière structurée et de garantir ainsi que les conclusions techniques sont étayées par des considérations de marché. Cet accord met en évidence l’approche collaborative d’Aduro en matière de commercialisation, approche qui consiste à travailler avec des partenaires tout au long de la chaîne de valeur des plastiques.

Engagement de Siemens Canada (« Siemens »)

La Société a annoncé une collaboration stratégique avec Siemens Canada pour la fourniture de systèmes de contrôle avancés, de solutions d’automatisation et de services d’ingénierie pour l’usine pilote NGP.

Cet engagement vise à garantir que l’usine pilote intègre dès le départ des capacités robustes en matière d’automatisation, de collecte de données et de sécurité des procédés. En collaborant avec Siemens, Aduro accède à une expertise et à des systèmes industriels éprouvés qui contribueront à la fiabilité du fonctionnement de l’usine pilote et à la génération de données techniques de haute qualité. Cette collaboration reflète la stratégie d’Aduro qui consiste à s’associer à des leaders reconnus dans leurs domaines respectifs de manière à optimiser l’efficacité de ses activités de croissance.

Protocole d’accord avec Cleanfarms Inc. (« Cleanfarms »)

Aduro a également signé un protocole d’accord avec Cleanfarms Inc., une organisation canadienne de responsabilité des producteurs (ORP) axée sur la gestion des déchets agricoles. Ce protocole d’accord concerne l’évaluation des plastiques agricoles difficiles à recycler par des moyens conventionnels. Cleanfarms gère des programmes nationaux de récupération soutenus par plus de 200 entreprises membres et un réseau comprenant plus de 2 000 points de collecte, ce qui lui confère une position unique pour fournir des flux de matières premières représentatifs à des fins de tests.

Cette collaboration met en place un programme en plusieurs phases visant à examiner la faisabilité technique et économique de l’application de la technologie HCT à des plastiques tels que les films d’ensilage, les emballages de balles de foin, les sacs à grains et la ficelle — des matériaux essentiels à l’agriculture, mais souvent mis en décharge ou en tas en raison du manque d’options de fin de vie. Grâce à cette initiative, Aduro et Cleanfarms généreront des données sur des matières premières réelles qui permettront d’informer le rôle potentiel de la technologie HCT dans la gestion des plastiques agricoles.

Engagement de Delphi pour l’analyse du cycle de vie de la technologie HCT

La Société a fait appel à Delphi, cabinet de conseil canadien de premier plan dans le domaine du développement durable, afin de réaliser une analyse du cycle de vie (« ACV ») de sa technologie HCT destinée au traitement des déchets plastiques. Cette analyse a pour objectif d’examiner de manière indépendante le profil environnemental de la technologie HCT, en mesurant des impacts tels que les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d’énergie et l’efficacité des ressources par rapport aux pratiques de recyclage établies.

L’ACV fournira des données susceptibles d’éclairer les clients, les régulateurs et les parties prenantes dans l’évaluation des solutions potentielles pour la gestion des flux de déchets plastiques complexes. En commandant une évaluation indépendante, Aduro prend des mesures visant à garantir que les futures discussions sur la technologie HCT s’appuient sur une analyse transparente et indépendante.

Construction de l’usine pilote NGP

Au cours du quatrième trimestre, Aduro a avancé la construction de l’usine pilote NGP avec Zeton. Les activités de préparation du site, notamment les mises à niveau des systèmes CVC et électriques, les modifications des laboratoires ainsi que l’agrandissement des bureaux, ont été achevées, et la documentation d’exploitation et les supports de formation sont en cours d’élaboration. Les tests de réception en usine des extrudeuses, derniers éléments à longs délais de livraison, ont été réalisés avec succès, confirmant ainsi leurs performances avant la livraison. Dans l’usine de Zeton, l’assemblage des skids modulaires a progressé avec le réglage des équipements, l’aménagement de la tuyauterie et l’installation de l’instrumentation, tandis que Siemens expédiait et débutait l’intégration des composants électriques et d’automatisation critiques.

Le début de la mise en service est prévu pour septembre 2025, en commençant par les systèmes de préparation de l’alimentation et du réacteur. Le système de récupération du produit suivra en octobre 2025. Le programme par étapes comprendra la pré-mise en service, la mise en service à froid, l’intégration progressive, les essais en conditions humides et les campagnes d’exploitation initiales, réalisées avec le soutien des fournisseurs afin de garantir la sécurité et la qualité.

Situation financière renforcée grâce à une introduction en bourse réussie aux États-Unis

En juin 2025, Aduro a réalisé avec succès une introduction en bourse aux États-Unis, laquelle a généré un produit brut total d’environ 9,2 millions de dollars américains grâce à la vente de 1 090 048 actions ordinaires, ainsi que des bons de souscription d’achat de 545 024 actions ordinaires. Dans le cadre de cette offre, le prix cumulé par action ordinaire vendue avec un demi-bon de souscription associé totalise 8,44 dollars. Chaque bon de souscription entier, émis au prix d’exercice de 10,13 dollars par action, est exerçable immédiatement et expire trois ans après sa date d’émission. Outre le renforcement du bilan, ce produit ajoute des ressources supplémentaires pour les travaux de R&D en cours et pour l’avancement des programmes de croissance et de commercialisation d’Aduro.

Renforcement de l’équipe de direction

En juillet 2025, Aduro a nommé David Weizenbach,ingénieur, au poste de directeur de l’exploitation. Fort de plus de trente années d’expérience en opérations, ingénierie et intégration technologique, en occupant notamment des postes de direction chez NOVA Chemicals, M. Weizenbach apporte une expertise approfondie en matière d’automatisation des procédés, de sécurité et de réalisation de projets d’investissement.

Sa nomination intervient à une étape charnière qui voit Aduro passer de la R&D à l’exécution pilote. L’entrée de l’usine pilote NGP dans sa phase de mise en service nécessite un leadership opérationnel rigoureux, l’intégration de systèmes d’automatisation et de contrôle, ainsi que la mise en place de protocoles de sécurité et de formation. Ayant accompagné Aduro en qualité de consultant au cours des six derniers mois, M. Weizenbach connaît déjà la culture et l’approche technique de l’entreprise, assurant ainsi la continuité requise puisqu’il a officiellement assumé le rôle de directeur de l’exploitation. En lui apportant la gouvernance et l’expérience nécessaires afin de guider la mise en service et de préparer la montée en puissance ultérieure, son leadership renforce la capacité opérationnelle d’Aduro à un moment critique.

Engagement de l’industrie

En juillet 2025, Aduro est devenue membre de la Plastics Industry Association (PLASTICS) et de la Polystyrene Recycling Alliance (PSRA), une initiative de PLASTICS axée sur la valorisation du polystyrène. L’adhésion à ces organisations permet à Aduro de rejoindre un vaste réseau de producteurs de résine, de recycleurs, de transformateurs et de propriétaires de marques engagés dans la promotion des normes de recyclage, le développement des infrastructures et les initiatives d’économie circulaire.

La participation d’Aduro à la PSRA lui offre un espace de collaboration sur les défis techniques et commerciaux propres au polystyrène, l’un des plastiques les plus difficiles à recycler en raison d’infrastructures de collecte limitées et de faibles taux de récupération. Les premiers travaux d’Aduro visant à convertir le polystyrène en intermédiaires hydrocarbonés ciblés grâce à la technologie Hydrochemolytic™ (HCT) répondent aux objectifs de l’Alliance visant à soutenir l’innovation et à développer des marchés finaux viables. Ces travaux s’appuient sur le brevet précédemment déposé par la Société et portant sur la production de BTX (benzène, toluène, xylènes) à partir de déchets plastiques et d’huiles renouvelables, soulignant ainsi l’applicabilité de la technologie HCT à la récupération du polystyrène.

Innovation en matière de matières premières — Tests sur gazon synthétique

En juillet 2025, Aduro a annoncé la fin des tests réalisés sur les déchets de gazon synthétique (couramment utilisés dans les stades et l’aménagement paysager) à l’aide de sa technologie Hydrochemolytic™ (HCT), tests qui se sont achevés sur des résultats encourageants. Composé de multiples matériaux généralement difficiles à recycler, le gazon synthétique représente un flux de déchets complexe. Les tests ont porté sur les composants polyoléfiniques pour lesquels la technologie HCT a démontré sa capacité à convertir ces fractions en hydrocarbures à chaîne plus courte dans des conditions contrôlées. Cela a été réalisé sans prétraitement approfondi, le procédé ayant démontré une tolérance aux matériaux mixtes et aux contaminants généralement présents dans les systèmes de gazon synthétique usagés. Dans le cadre de cette initiative, la société a reçu des échantillons de gazon synthétique d’un acteur majeur de l’industrie mondiale pour évaluation. Plusieurs autres parties ont manifesté leur intérêt pour ces résultats, soulignant la demande croissante de solutions de recyclage chimique dans ce secteur.

Bien qu’il s’agisse encore d’un stade exploratoire, les résultats mettent en évidence un domaine d’application potentiel qui a suscité l’intérêt de parties prenantes externes, reflétant ainsi le besoin d’approches innovantes pour les déchets de gazon synthétique et de matériaux composites.

Pour obtenir une analyse plus détaillée des résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2025 d’Aduro, veuillez consulter les états financiers vérifiés de la Société pour l’exercice clos le 31 mai 2025 et le rapport de gestion pour les trois et douze mois clos le 31 mai 2025, qui sont disponibles sur www.sedarplus.ca.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies développe des technologies brevetées à base d’eau permettant de recycler chimiquement les déchets plastiques, de convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huiles plus légères et plus valorisables, ainsi que de transformer les huiles renouvelables en carburants ou produits chimiques renouvelables à plus forte valeur ajoutée. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent critique dans une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes qui y sont exprimées. Dans le présent communiqué de presse, les déclarations prospectives comprennent, sans s’y limiter, des déclarations concernant le calendrier prévu des activités de mise en service de l’usine pilote ; l’évolutivité et le potentiel d’adoption commerciale de la technologie Hydrochemolytic™ (« HCT ») ; les résultats anticipés des essais de nouvelles matières premières telles que le gazon synthétique ; le développement d’une usine HCT de démonstration en collaboration avec NexGen Polymers ; la collaboration stratégique avec Siemens Canada et ses contributions attendues à l’usine pilote ; la filière commerciale potentielle pour le recyclage des plastiques agricoles avec Cleanfarms Inc. ; les résultats et les implications de l’analyse du cycle de vie menée par Delphi ; les progrès continus et le calendrier de construction et de mise en service de l’usine pilote NGP ; les avantages attendus du Programme d’Engagement Client et des efforts de validation technique ; l’utilisation du produit et l’impact stratégique de l’introduction en bourse réalisée aux États-Unis en juin 2025 ; les contributions attendues du nouveau directeur de l’exploitation, David Weizenbach ; les avantages liés à l’adhésion à des associations industrielles telles que PLASTICS et la PSRA ; et la pertinence commerciale et technique des essais réussis sur le gazon synthétique. Même si la Société estime que les hypothèses inhérentes aux déclarations prospectives sont raisonnables, aucune déclaration prospective ne garantit une future performance. Par conséquent, il est conseillé de ne pas s’y fier indûment. Les principaux facteurs susceptibles d’entraîner des écarts sensibles entre les attentes de la Société et les résultats réels comprennent, entre autres, les retards ou les difficultés imprévues dans la construction, la mise en service ou l’exploitation de l’usine pilote ; l’incapacité à garantir un approvisionnement suffisant ou approprié en matières premières pour les essais ou les opérations commerciales ; l’incapacité à atteindre les résultats techniques ou économiques souhaités des collaborations ou des projets pilotes ; les changements intervenus dans la demande du marché ou dans les cadres réglementaires qui affectent le recyclage chimique ou les technologies propres ; les risques liés à la protection de la propriété intellectuelle et à la commercialisation de technologies exclusives ; les fluctuations des taux de change et des prix des matières premières ; la disponibilité et le coût des financements, y compris les futures offres de titres boursiers ou de titres de créance ; les conditions générales de l’économie, du marché et de l’industrie, y compris les perturbations de la chaîne d’approvisionnement ; la dépendance à l’égard du personnel clé et la capacité à attirer et à retenir du personnel qualifié ; et les risques associés à l’exercice des activités de la Société dans plusieurs juridictions ainsi qu’au respect de diverses exigences réglementaires ; des conditions de marché défavorables et inattendues peuvent avoir un impact négatif sur la Société et ses progrès, y compris des conditions de marché défavorables et d’autres facteurs indépendants de la volonté des parties. La société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, indépendamment de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

