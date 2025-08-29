AS Silvano Fashion Group 2025.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2025. aasta 6 kuu (võrrelduna 2024. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 06 kuud 2025 06 kuud 2024 Muutus Müügitulu 28 428 30 145 -5,7% Brutokasum 15 091 17 189 -12,2% Ärikasum 5 961 8 562 -30,4% EBITDA 7 566 10 055 -24,8% Aruandeperioodi puhaskasum 6 279 7 786 -19,4% Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 5 781 7 053 -18,0% Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,16 0,20 -20,0% Äritegevuse rahavoog perioodil 3 481 4 137 -15,9%





tuhandetes eurodes 30.06.2025 31.12.2024 Muutus Varad kokku 92 405 84 489 9,4% Käibevarad kokku 78 392 70 871 10,6% Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 72 852 65 993 10,4% Raha ja raha ekvivalendid 5 881 7 683 -23,5% Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 37 331 32 007 16,6%





Rentaablusanalüüs, % 06 kuud 2025 06 kuud 2024 Muutus Brutokasum 53,1 57,0 -6,8% Ärikasum 21,0 28,4 -26,1% EBITDA 26,6 33,4 -20,4% Puhaskasum 22,1 25,8 -14,3% Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 20,3 23,4 -13,2%





Finantssuhtarvud, % 30.06.2025 31.12.2024 Muutus ROA 12,8 15,8 -19,0% ROE 16,3 20,6 -20,9% Hinna/ kasumi suhe 4,3 3,0 43,3% Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 7,5 6,6 13,6% Likviidsuskordaja 4,5 4,0 12,5%

Majandustulemused

Kontserni 2025. aasta 6 kuu käive moodustas 28 428 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,7% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 12,7% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2025. aasta 6 kuu brutokasum oli 15 091 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 12,2%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 6 kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 2,9% võrra.

2025. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 30,4% ja ulatus 5 961 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 8 562 tuhat eurot. 2025. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,0% võrreldes 28,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 24,8% ja moodustas 2025. aasta 6 kuuga 7 566 tuhat eurot, mis tähendab 26,6% rentaablust (10 055 tuhat eurot ja 33,4% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga 5 781 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 7 053 tuhat eurot 2024. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga 20,3% võrreldes puhaskasumiga 23,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 92 405 tuhande euroni, suurenedes 9,4% võrreldes 31. detsembriga 2024.

Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 958 tuhande euro võrra ja moodustasid 2025. aasta 30. juuni seisuga 2 164 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 269 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 30. juuni seisuga moodustas 31 574 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 6 859 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 30. juuni seisuga 72 852 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta 6 kuuga 287 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2025. aasta 6 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 368 tuhat eurot, 476 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2025. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 644 töötajat, neist 536 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2025. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 885 tuhat eurot (7 117 tuhat eurot 2024.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 419 tuhat eurot.





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2025 31.12.2024 Auditeerimata Auditeeritud VARAD Käibevara Raha ja rahalähendid 2 5 881 7 683 Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu 2 37 331 32 007 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 3 2 164 1 206 Ettemaksed ja muud maksunõuded 3 1 357 1 603 Antud lühiajalised laenud 4 0 Muud varad 81 67 Varud 4 31 574 28 305 Käibevara kokku 78 392 70 871 Põhivara Pikaajalised nõuded 329 271 Investeeringud sidusettevõtetesse 96 92 Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse 217 208 Edasilükkunud tulumaksuvara 3 676 3 347 Immateriaalne põhivara 680 649 Kinnisvarainvesteeringud 859 837 Materiaalne põhivara 5 8 156 8 214 Põhivara kokku 14 013 13 618 VARAD KOKKU 92 405 84 489 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Lühiajalised rendikohustused 1 285 2 252 Võlad tarnijatele ja muud võlad 6 6 593 7 031 Maksukohustised 2 541 1 423 Lühiajalised kohustused kokku 10 419 10 706 Pikaajalised kohustused Edasilükkunud tulumaksukohustis 744 715 Pikaajalised rendikohustused 4 369 3 694 Pikaajalised eraldised 44 43 Pikaajalised kohustused kokku 5 157 4 452 Kohustused kokku 15 576 15 158 Omakapital Aktsiakapital 7 3 600 3 600 Ülekurss 4 967 4 967 Kohustuslik reservkapital 1 306 1 306 Realiseerimata kursivahed -19 417 -20 495 Jaotamata kasum 82 396 76 615 Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 72 852 65 993 Vähemusosalus 3 977 3 338 Omakapital kokku 76 829 69 331 OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 92 405 84 489

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad II kvartal 2025 II kvartal

2024 6 kuud 2025 6 kuud 2024 Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Kliendilepingutest saadav tulu 9 16 412 16 241 28 428 30 145 Müüdud toodangu kulu -7 165 -6 841 -13 337 -12 956 Brutokasum 9 247 9 400 15 091 17 189 Turustuskulud -3 210 -3 001 -6 230 -5 773 Üldhalduskulud -1 389 -1 191 -2 672 -2 454 Muud äritulud 95 59 158 107 Muud ärikulud -184 -253 -386 -507 Ärikasum 4 559 5 014 5 961 8 562 Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest -395 916 1 438 865 Muud finantstu/(kulu) 102 -56 214 72 Finantstulud kokku -293 860 1 652 937 Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil

-5

-2

-12

14 Kasum enne tulumaksu 4 261 5 872 7 601 9 513 Tulumaksukulu

-951

-1 002

-1 322

-1 727 Aruandeperioodi kasum 3 310 4 870 6 279 7 786 Sealhulgas: Emaettevõte omanike osa 3 029 4 499 5 781 7 053 Vähemusosaluse osa 281 371 498 733 Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) 8





0,08





0,12





0,16





0,20 Konsolideeritud koondkasumiaruanne tuhandetes eurodes Lisad II kvartal

2025 II kvartal

2024 6kuud

2025 6 kuud 2024 Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Auditeerimata Aruandeperioodi kasum 3 310 4 870 6 279 7 786 Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele

-696

670

1 219

406 Aruandeperioodi muu koondkasum

-696

670

1 219

406 Perioodi koondkasum (kahjum) kokku

2 614

5 540

7 498

8 192 Sealhulgas: Emaettevõtte omanike osa 2 462 5 049 6 859 7 313 Vähemusosaluse osa 152 491 639 879

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 06 kuud 2025 06 kuud 2024 Auditeerimata Auditeerimata Rahavood äritegevusest Aruandeaasta kasum 6 279 7 786 Korrigeerimised: Põhivara kulum 1 605 1 493 Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt 12 -14 Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 1 10 Finantstulud/-kulud kokku -1 652 -937 Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 2 3 Varude eraldis 3 1 Tulumaksukulu 1 322 1 727 Varude muutus -3 269 -1 922 Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes -712 -358 Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades 680 -1 912 Tasutud intressid -7 -48 Makstud tulumaks -783 -1 692 Rahavood äritegevusest kokku 3 481 4 137 Rahavood investeerimistegevusest Saadud intressid 820 482 Saadud dividendid 12 8 Muude finantsinvesteeringute soetus -37 100 0 Muude finantsinvesteeringute tulu 31 800 0 Materiaalse põhivara müük 7 20 Väljaantud laenud -11 0 Antud laenude tagasimaksed 7 9 Materiaalse põhivara soetamine -368 -476 Immateriaalse põhivara soetamine -38 -72 Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 871 -29 Rahavood finantseerimistegevusest Saadud laenud 500 4 000 Laenude tagasimaksed -500 -1 700 Rendikohustiste põhiosamaksed -1 207 -1 085 Rendikohustistelt tasutud intress -423 -375 Makstud dividendid 0 -646 Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1 630 194 Raha ja rahalähendite muutus -3 020 4 302 Raha ja rahalähendid perioodi alguses 2 7 683 32 878 Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju 1 358 1 837 Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele -140 -150 Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 5 881 38 867

