AS Silvano Fashion Group 2025.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2025. aasta 6 kuu (võrrelduna 2024. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
|tuhandetes eurodes
|06 kuud 2025
|06 kuud 2024
|Muutus
|Müügitulu
|28 428
|30 145
|-5,7%
|Brutokasum
|15 091
|17 189
|-12,2%
|Ärikasum
|5 961
|8 562
|-30,4%
|EBITDA
|7 566
|10 055
|-24,8%
|Aruandeperioodi puhaskasum
|6 279
|7 786
|-19,4%
|Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa
|5 781
|7 053
|-18,0%
|Kasum aktsia kohta (eurodes)
|0,16
|0,20
|-20,0%
|Äritegevuse rahavoog perioodil
|3 481
|4 137
|-15,9%
|tuhandetes eurodes
|30.06.2025
|31.12.2024
|Muutus
|Varad kokku
|92 405
|84 489
|9,4%
|Käibevarad kokku
|78 392
|70 871
|10,6%
|Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa
|72 852
|65 993
|10,4%
|Raha ja raha ekvivalendid
|5 881
|7 683
|-23,5%
|Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu
|37 331
|32 007
|16,6%
|Rentaablusanalüüs, %
|06 kuud 2025
|06 kuud 2024
|Muutus
|Brutokasum
|53,1
|57,0
|-6,8%
|Ärikasum
|21,0
|28,4
|-26,1%
|EBITDA
|26,6
|33,4
|-20,4%
|Puhaskasum
|22,1
|25,8
|-14,3%
|Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa
|20,3
|23,4
|-13,2%
|Finantssuhtarvud, %
|30.06.2025
|31.12.2024
|Muutus
|ROA
|12,8
|15,8
|-19,0%
|ROE
|16,3
|20,6
|-20,9%
|Hinna/ kasumi suhe
|4,3
|3,0
|43,3%
|Lühiajaliste kohustuste kattekordaja
|7,5
|6,6
|13,6%
|Likviidsuskordaja
|4,5
|4,0
|12,5%
Majandustulemused
Kontserni 2025. aasta 6 kuu käive moodustas 28 428 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 5,7% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 12,7% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2025. aasta 6 kuu brutokasum oli 15 091 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 12,2%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 6 kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 2,9% võrra.
2025. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 30,4% ja ulatus 5 961 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 8 562 tuhat eurot. 2025. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,0% võrreldes 28,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 24,8% ja moodustas 2025. aasta 6 kuuga 7 566 tuhat eurot, mis tähendab 26,6% rentaablust (10 055 tuhat eurot ja 33,4% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga 5 781 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 7 053 tuhat eurot 2024. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga 20,3% võrreldes puhaskasumiga 23,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. juuni 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 92 405 tuhande euroni, suurenedes 9,4% võrreldes 31. detsembriga 2024.
Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 958 tuhande euro võrra ja moodustasid 2025. aasta 30. juuni seisuga 2 164 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 269 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 30. juuni seisuga moodustas 31 574 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 6 859 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 30. juuni seisuga 72 852 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta 6 kuuga 287 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2025. aasta 6 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 368 tuhat eurot, 476 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2025. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 644 töötajat, neist 536 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2025. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 885 tuhat eurot (7 117 tuhat eurot 2024.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 419 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
|tuhandetes eurodes
|Lisad
|30.06.2025
|31.12.2024
|Auditeerimata
|Auditeeritud
|VARAD
|Käibevara
|Raha ja rahalähendid
|2
|5 881
|7 683
|Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu
|2
|37 331
|32 007
|Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded
|3
|2 164
|1 206
|Ettemaksed ja muud maksunõuded
|3
|1 357
|1 603
|Antud lühiajalised laenud
|4
|0
|Muud varad
|81
|67
|Varud
|4
|31 574
|28 305
|Käibevara kokku
|78 392
|70 871
|Põhivara
|Pikaajalised nõuded
|329
|271
|Investeeringud sidusettevõtetesse
|96
|92
|Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse
|217
|208
|Edasilükkunud tulumaksuvara
|3 676
|3 347
|Immateriaalne põhivara
|680
|649
|Kinnisvarainvesteeringud
|859
|837
|Materiaalne põhivara
|5
|8 156
|8 214
|Põhivara kokku
|14 013
|13 618
|VARAD KOKKU
|92 405
|84 489
|KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL
|Lühiajalised kohustused
|Lühiajalised rendikohustused
|1 285
|2 252
|Võlad tarnijatele ja muud võlad
|6
|6 593
|7 031
|Maksukohustised
|2 541
|1 423
|Lühiajalised kohustused kokku
|10 419
|10 706
|Pikaajalised kohustused
|Edasilükkunud tulumaksukohustis
|744
|715
|Pikaajalised rendikohustused
|4 369
|3 694
|Pikaajalised eraldised
|44
|43
|Pikaajalised kohustused kokku
|5 157
|4 452
|Kohustused kokku
|15 576
|15 158
|Omakapital
|Aktsiakapital
|7
|3 600
|3 600
|Ülekurss
|4 967
|4 967
|Kohustuslik reservkapital
|1 306
|1 306
|Realiseerimata kursivahed
|-19 417
|-20 495
|Jaotamata kasum
|82 396
|76 615
|Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa
|72 852
|65 993
|Vähemusosalus
|3 977
|3 338
|Omakapital kokku
|76 829
|69 331
|OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU
|92 405
|84 489
Konsolideeritud kasumiaruanne
|tuhandetes eurodes
|Lisad
|II kvartal 2025
|II kvartal
2024
|6 kuud 2025
|6 kuud 2024
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Kliendilepingutest saadav tulu
|9
|16 412
|16 241
|28 428
|30 145
|Müüdud toodangu kulu
|-7 165
|-6 841
|-13 337
|-12 956
|Brutokasum
|9 247
|9 400
|15 091
|17 189
|Turustuskulud
|-3 210
|-3 001
|-6 230
|-5 773
|Üldhalduskulud
|-1 389
|-1 191
|-2 672
|-2 454
|Muud äritulud
|95
|59
|158
|107
|Muud ärikulud
|-184
|-253
|-386
|-507
|Ärikasum
|4 559
|5 014
|5 961
|8 562
|Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest
|-395
|916
|1 438
|865
|Muud finantstu/(kulu)
|102
|-56
|214
|72
|Finantstulud kokku
|-293
|860
|1 652
|937
|Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil
-5
-2
-12
14
|Kasum enne tulumaksu
|4 261
|5 872
|7 601
|9 513
|Tulumaksukulu
-951
-1 002
-1 322
-1 727
|Aruandeperioodi kasum
|3 310
|4 870
|6 279
|7 786
|Sealhulgas:
|Emaettevõte omanike osa
|3 029
|4 499
|5 781
|7 053
|Vähemusosaluse osa
|281
|371
|498
|733
|Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)
|8
0,08
0,12
0,16
0,20
|Konsolideeritud koondkasumiaruanne
|tuhandetes eurodes
|Lisad
|II kvartal
2025
|II kvartal
2024
|6kuud
2025
|6 kuud 2024
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Aruandeperioodi kasum
|3 310
|4 870
|6 279
|7 786
|Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:
|Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele
-696
670
1 219
406
|Aruandeperioodi muu koondkasum
-696
670
1 219
406
|Perioodi koondkasum (kahjum) kokku
2 614
5 540
7 498
8 192
|Sealhulgas:
|Emaettevõtte omanike osa
|2 462
|5 049
|6 859
|7 313
|Vähemusosaluse osa
|152
|491
|639
|879
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
|tuhandetes eurodes
|Lisad
|06 kuud 2025
|06 kuud 2024
|Auditeerimata
|Auditeerimata
|Rahavood äritegevusest
|Aruandeaasta kasum
|6 279
|7 786
|Korrigeerimised:
|Põhivara kulum
|1 605
|1 493
|Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt
|12
|-14
|Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist
|1
|10
|Finantstulud/-kulud kokku
|-1 652
|-937
|Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis
|2
|3
|Varude eraldis
|3
|1
|Tulumaksukulu
|1 322
|1 727
|Varude muutus
|-3 269
|-1 922
|Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes
|-712
|-358
|Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades
|680
|-1 912
|Tasutud intressid
|-7
|-48
|Makstud tulumaks
|-783
|-1 692
|Rahavood äritegevusest kokku
|3 481
|4 137
|Rahavood investeerimistegevusest
|Saadud intressid
|820
|482
|Saadud dividendid
|12
|8
|Muude finantsinvesteeringute soetus
|-37 100
|0
|Muude finantsinvesteeringute tulu
|31 800
|0
|Materiaalse põhivara müük
|7
|20
|Väljaantud laenud
|-11
|0
|Antud laenude tagasimaksed
|7
|9
|Materiaalse põhivara soetamine
|-368
|-476
|Immateriaalse põhivara soetamine
|-38
|-72
|Rahavood investeerimistegevusest kokku
|-4 871
|-29
|Rahavood finantseerimistegevusest
|Saadud laenud
|500
|4 000
|Laenude tagasimaksed
|-500
|-1 700
|Rendikohustiste põhiosamaksed
|-1 207
|-1 085
|Rendikohustistelt tasutud intress
|-423
|-375
|Makstud dividendid
|0
|-646
|Rahavood finantseerimistegevusest kokku
|-1 630
|194
|Raha ja rahalähendite muutus
|-3 020
|4 302
|Raha ja rahalähendid perioodi alguses
|2
|7 683
|32 878
|Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju
|1 358
|1 837
|Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele
|-140
|-150
|Raha ja rahalähendid perioodi lõpus
|5 881
|38 867
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com
