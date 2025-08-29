AS Silvano Fashion Group 2025.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2025. aasta 6 kuu (võrrelduna 2024. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2025 (võrrelduna 31.12.2024) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes06 kuud 202506 kuud 2024Muutus
Müügitulu 28 428 30 145 -5,7%
Brutokasum15 09117 189-12,2%
Ärikasum5 9618 562-30,4%
EBITDA7 56610 055-24,8%
Aruandeperioodi puhaskasum6 2797 786-19,4%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa5 7817 053-18,0%
Kasum aktsia kohta (eurodes)0,160,20-20,0%
Äritegevuse rahavoog perioodil3 4814 137-15,9%


tuhandetes eurodes30.06.202531.12.2024Muutus
Varad kokku 92 40584 4899,4%
Käibevarad kokku78 39270 87110,6%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa72 85265 99310,4%
Raha ja raha ekvivalendid5 8817 683-23,5%
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu37 33132 00716,6%


Rentaablusanalüüs, %06 kuud 202506 kuud 2024Muutus
Brutokasum53,157,0-6,8%
Ärikasum21,028,4-26,1%
EBITDA26,633,4-20,4%
Puhaskasum22,125,8-14,3%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa20,323,4-13,2%


Finantssuhtarvud, %30.06.202531.12.2024Muutus
ROA12,815,8-19,0%
ROE16,320,6-20,9%
Hinna/ kasumi suhe4,33,043,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja7,56,613,6%
Likviidsuskordaja4,54,012,5%

Majandustulemused

Kontserni 2025. aasta 6 kuu käive moodustas 28 428 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes  5,7% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 12,7% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2025. aasta 6 kuu brutokasum oli 15 091 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 12,2%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2025. aasta 6 kuu jooksul 6,8% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 2,9% võrra.

2025. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 30,4% ja ulatus 5 961 tuhande euroni võrreldes 2024. aasta        6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 8 562 tuhat eurot. 2025. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,0% võrreldes 28,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 24,8% ja moodustas 2025. aasta 6 kuuga 7 566 tuhat eurot, mis tähendab 26,6% rentaablust (10 055 tuhat eurot ja 33,4% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga 5 781 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 7 053 tuhat eurot 2024. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2025. aasta 6 kuuga 20,3% võrreldes puhaskasumiga 23,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2025 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 92 405 tuhande euroni, suurenedes 9,4% võrreldes 31. detsembriga 2024.

Võrreldes 31. detsembriga 2024 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 958 tuhande euro võrra ja moodustasid  2025. aasta 30. juuni seisuga 2 164 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 269 tuhande euro võrra ning 2025. aasta 30. juuni seisuga moodustas 31 574 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 6 859 tuhande euro võrra, ulatudes 2025. aasta 30. juuni seisuga 72 852 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2025.aasta 6 kuuga 287 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2025. aasta 6 kuuga investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 368 tuhat eurot, 476 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2025. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 644 töötajat, neist 536 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2024 seisuga oli 1 655 töötajat, neist 518 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2025. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 885 tuhat eurot (7 117 tuhat eurot 2024.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 419 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodesLisad30.06.202531.12.2024
  AuditeerimataAuditeeritud
VARAD   
Käibevara   
Raha ja rahalähendid25 8817 683
Lühiajalised deposiidid üle 3 kuu237 33132 007
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded32 164               1 206              
Ettemaksed ja muud maksunõuded31 3571 603
Antud lühiajalised laenud 40
Muud varad 8167
Varud431 57428 305
Käibevara kokku 78 39270 871
    
Põhivara   
Pikaajalised nõuded 329271
Investeeringud sidusettevõtetesse 9692
Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse 217208
Edasilükkunud tulumaksuvara 3 6763 347
Immateriaalne põhivara 680649
Kinnisvarainvesteeringud 859837
Materiaalne põhivara 58 1568 214
Põhivara kokku 14 01313 618
VARAD KOKKU 92 40584 489
    
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused   
Lühiajalised rendikohustused 1 2852 252
Võlad tarnijatele ja muud võlad                                       66 5937 031
Maksukohustised 2 5411 423
Lühiajalised kohustused kokku 10 41910 706
    
Pikaajalised kohustused   
Edasilükkunud tulumaksukohustis 744715
Pikaajalised rendikohustused 4 3693 694
Pikaajalised eraldised 4443
Pikaajalised kohustused kokku 5 1574 452
Kohustused kokku 15 57615 158
    
Omakapital   
Aktsiakapital73 6003 600
Ülekurss 4 9674 967
Kohustuslik reservkapital 1 3061 306
Realiseerimata kursivahed -19 417-20 495
Jaotamata kasum 82 39676 615
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 72 85265 993
Vähemusosalus 3 9773 338
Omakapital kokku 76 82969 331
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU 92 405 84 489

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodesLisadII kvartal 2025II kvartal
2024		6 kuud 20256 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeerimataAuditeerimataAuditeerimata
Kliendilepingutest saadav tulu916 41216 241 28 42830 145
Müüdud toodangu kulu -7 165-6 841-13 337-12 956
Brutokasum 9 2479 40015 09117 189
      
Turustuskulud -3 210-3 001-6 230-5 773
Üldhalduskulud -1 389-1 191-2 672-2 454
Muud äritulud 9559158107
Muud ärikulud -184-253-386-507
Ärikasum 4 5595 0145 9618 562
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest -3959161 438865
Muud finantstu/(kulu) 102-5621472
Finantstulud kokku -2938601 652937
      
Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil 
-5
-2
-12
14
Kasum enne tulumaksu4 2615 8727 6019 513
Tulumaksukulu 
-951
-1 002
-1 322
-1 727
Aruandeperioodi kasum 3 3104 8706 2797 786
Sealhulgas:     
   Emaettevõte omanike osa  3 0294 4995 7817 053
   Vähemusosaluse osa  281371498733
Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes)8


0,08


0,12


0,16


0,20
 Konsolideeritud koondkasumiaruanne     
      
tuhandetes eurodesLisadII kvartal
2025		II kvartal
2024		6kuud
2025		6 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeerimataAuditeerimataAuditeerimata
      
Aruandeperioodi kasum  3 3104 8706 2797 786
Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida:     
Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele 
-696
670
1 219
406
Aruandeperioodi muu koondkasum  
-696
670
1 219
406
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku 
2 614
5 540
7 498
8 192
Sealhulgas:     
   Emaettevõtte omanike osa  2 4625 0496 8597 313
   Vähemusosaluse osa  152491639879
        

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodesLisad06 kuud 202506 kuud 2024
  AuditeerimataAuditeerimata
Rahavood äritegevusest   
Aruandeaasta kasum 6 2797 786
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum 1 6051 493
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt 12-14
  Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist 110
  Finantstulud/-kulud kokku -1 652-937
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis 23
  Varude eraldis 31
  Tulumaksukulu 1 3221 727
Varude muutus -3 269-1 922
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes -712-358
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades 680-1 912
Tasutud intressid -7-48
Makstud tulumaks  -783-1 692
Rahavood äritegevusest kokku 3 4814 137
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 820482
Saadud dividendid 128
Muude finantsinvesteeringute soetus -37 1000
Muude finantsinvesteeringute tulu 31 8000
Materiaalse põhivara müük 720
Väljaantud laenud -110
Antud laenude tagasimaksed 79
Materiaalse põhivara soetamine -368-476
Immateriaalse põhivara soetamine  -38-72
Rahavood investeerimistegevusest kokku -4 871-29
    
Rahavood finantseerimistegevusest   
Saadud laenud 5004 000
Laenude tagasimaksed -500-1 700
Rendikohustiste põhiosamaksed -1 207-1 085
Rendikohustistelt tasutud intress -423-375
Makstud dividendid 0-646
Rahavood finantseerimistegevusest kokku -1 630194
    
Raha ja rahalähendite muutus -3 0204 302
    
Raha ja rahalähendid perioodi alguses27 68332 878
Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju 1 358  1 837 
Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele -140-150
Raha ja rahalähendid perioodi lõpus 5 88138 867

AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com

