OSB GROUP PLC
ISIN: GB00BLDRH360
01 September 2025
LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459
OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights
The Company announces that on 29 August 2025 it had purchased a total of 331,747 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.
|London Stock Exchange
|CBOE BXE
|CBOE CXE
|Number of ordinary shares purchased
|161,020
|140,527
|30,200
|Highest price paid (per ordinary share)
|549.00p
|548.00p
|536.50p
|Lowest price paid (per ordinary share)
|528.50p
|528.50p
|529.00p
|Volume weighted average price paid (per ordinary share)
|534.35p
|533.62p
|532.19p
The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.
Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 362,398,506 ordinary shares.
No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 362,398,506 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.
In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.
This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.
Schedule of Purchases – Individual Transactions
|Issuer Name
|OSB GROUP PLC
|LEI
|213800ZBKL9BHSL2K459
|ISIN
|GB00BLDRH360
|Intermediary Name
|Citigroup Global Markets Limited
|Intermediary Code
|SBILGB2L
|Timezone
|GMT+1
|Currency
|GBP
|Transaction Date
|Trade Time
|Currency
|Volume
|Price
|Trading Venue
|Transaction ID
|29-08-2025
|16:28:20
|GBp
|1,577
|529.50
|XLON
|xeaNeryOX60
|29-08-2025
|16:28:20
|GBp
|1,189
|529.50
|XLON
|xeaNeryOX62
|29-08-2025
|16:28:20
|GBp
|617
|529.50
|BATE
|xeaNeryOX68
|29-08-2025
|16:28:20
|GBp
|810
|529.50
|BATE
|xeaNeryOX6A
|29-08-2025
|16:28:20
|GBp
|774
|529.50
|BATE
|xeaNeryOX6C
|29-08-2025
|16:28:20
|GBp
|2,938
|529.50
|XLON
|xeaNeryOX6E
|29-08-2025
|16:28:20
|GBp
|2,385
|529.50
|CHIX
|xeaNeryOX6G
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|142
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkR$
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|146
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkR1
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|49
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkR3
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|745
|529.50
|BATE
|xeaNeryOkRv
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|225
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkRx
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|2,359
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkRz
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|1,102
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkRP
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|93
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkRR
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|259
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkRT
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|64
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkRV
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|66
|530.00
|BATE
|xeaNeryOkQX
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|78
|529.50
|BATE
|xeaNeryOkQc
|29-08-2025
|16:27:08
|GBp
|142
|529.50
|XLON
|xeaNeryOkQa
|29-08-2025
|16:27:02
|GBp
|139
|529.50
|XLON
|xeaNeryOlZU
|29-08-2025
|16:26:45
|GBp
|797
|530.00
|BATE
|xeaNeryOl$e
|29-08-2025
|16:26:45
|GBp
|789
|530.00
|XLON
|xeaNeryOl$k
|29-08-2025
|16:26:45
|GBp
|761
|530.00
|BATE
|xeaNeryOl$7
|29-08-2025
|16:25:26
|GBp
|292
|530.00
|XLON
|xeaNeryOjqo
|29-08-2025
|16:23:12
|GBp
|852
|528.50
|BATE
|xeaNeryOhL7
|29-08-2025
|16:23:12
|GBp
|1,295
|528.50
|XLON
|xeaNeryOhL5
|29-08-2025
|16:19:42
|GBp
|787
|528.50
|XLON
|xeaNeryOKls
|29-08-2025
|16:19:42
|GBp
|130
|528.50
|XLON
|xeaNeryOKlu
|29-08-2025
|16:16:42
|GBp
|261
|528.50
|XLON
|xeaNeryOJHJ
|29-08-2025
|16:10:13
|GBp
|308
|529.00
|CHIX
|xeaNeryOQQG
|29-08-2025
|16:10:13
|GBp
|17
|529.00
|CHIX
|xeaNeryOQQI
|29-08-2025
|16:07:25
|GBp
|876
|528.50
|XLON
|xeaNeryOPSv
|29-08-2025
|16:07:25
|GBp
|321
|528.50
|BATE
|xeaNeryOPSx
|29-08-2025
|16:07:25
|GBp
|428
|528.50
|BATE
|xeaNeryOPSz
|29-08-2025
|16:07:21
|GBp
|1,778
|529.00
|XLON
|xeaNeryOPOI
|29-08-2025
|16:07:21
|GBp
|220
|529.00
|XLON
|xeaNeryOPOK
|29-08-2025
|16:07:21
|GBp
|1,710
|529.00
|BATE
|xeaNeryOPOM
|29-08-2025
|16:07:21
|GBp
|515
|529.00
|CHIX
|xeaNeryOPOO
|29-08-2025
|16:05:53
|GBp
|480
|529.50
|XLON
|xeaNeryO7Kw
|29-08-2025
|16:05:53
|GBp
|270
|529.50
|XLON
|xeaNeryO7Ky
|29-08-2025
|16:05:52
|GBp
|33
|529.00
|BATE
|xeaNeryO7K3
|29-08-2025
|16:05:52
|GBp
|137
|529.00
|BATE
|xeaNeryO7K5
|29-08-2025
|16:05:52
|GBp
|450
|529.00
|BATE
|xeaNeryO7K7
|29-08-2025
|16:05:52
|GBp
|1,255
|529.00
|BATE
|xeaNeryO7K9
|29-08-2025
|16:05:52
|GBp
|707
|529.00
|XLON
|xeaNeryO7KB
|29-08-2025
|16:05:52
|GBp
|588
|529.00
|XLON
|xeaNeryO7KD
|29-08-2025
|16:05:52
|GBp
|319
|529.00
|CHIX
|xeaNeryO7KF
|29-08-2025
|16:05:36
|GBp
|106
|529.50
|XLON
|xeaNeryO4bH
|29-08-2025
|16:05:36
|GBp
|167
|529.50
|XLON
|xeaNeryO4bJ
|29-08-2025
|16:05:36
|GBp
|90
|529.50
|XLON
|xeaNeryO4bL
|29-08-2025
|16:05:36
|GBp
|386
|529.50
|XLON
|xeaNeryO4bR
|29-08-2025
|16:05:31
|GBp
|284
|529.50
|XLON
|xeaNeryO4lJ
|29-08-2025
|16:05:24
|GBp
|1,295
|529.50
|XLON
|xeaNeryO4qR
|29-08-2025
|16:05:24
|GBp
|1,534
|529.50
|BATE
|xeaNeryO4qT
|29-08-2025
|16:05:24
|GBp
|737
|529.50
|CHIX
|xeaNeryO4qV
|29-08-2025
|16:02:28
|GBp
|178
|529.50
|BATE
|xeaNeryO3DL
|29-08-2025
|16:01:48
|GBp
|41
|529.50
|BATE
|xeaNeryO0pk
|29-08-2025
|15:59:48
|GBp
|176
|529.50
|BATE
|xeaNeryOEHi
|29-08-2025
|15:59:01
|GBp
|527
|530.00
|BATE
|xeaNeryOFN7
|29-08-2025
|15:59:01
|GBp
|510
|530.00
|BATE
|xeaNeryOFN9
|29-08-2025
|15:59:01
|GBp
|1,296
|530.00
|XLON
|xeaNeryOFNB
|29-08-2025
|15:59:01
|GBp
|537
|530.00
|XLON
|xeaNeryOFND
|29-08-2025
|15:58:03
|GBp
|12
|530.00
|XLON
|xeaNeryOCH0
|29-08-2025
|15:58:03
|GBp
|2
|530.00
|XLON
|xeaNeryOCH2
|29-08-2025
|15:58:03
|GBp
|25
|530.00
|XLON
|xeaNeryOCH4
|29-08-2025
|15:58:02
|GBp
|68
|530.50
|BATE
|xeaNeryOCGm
|29-08-2025
|15:57:28
|GBp
|377
|530.50
|XLON
|xeaNeryODzQ
|29-08-2025
|15:57:28
|GBp
|30
|530.50
|BATE
|xeaNeryODyb
|29-08-2025
|15:57:28
|GBp
|450
|530.50
|BATE
|xeaNeryODyd
|29-08-2025
|15:57:28
|GBp
|837
|530.50
|BATE
|xeaNeryODyf
|29-08-2025
|15:57:28
|GBp
|274
|530.50
|CHIX
|xeaNeryODyh
|29-08-2025
|15:57:28
|GBp
|1,295
|530.50
|XLON
|xeaNeryODyZ
|29-08-2025
|15:56:25
|GBp
|301
|531.00
|BATE
|xeaNeryOA4m
|29-08-2025
|15:56:16
|GBp
|564
|531.00
|XLON
|xeaNeryOAEw
|29-08-2025
|15:55:33
|GBp
|240
|531.00
|CHIX
|xeaNeryOB62
|29-08-2025
|15:52:31
|GBp
|206
|529.50
|BATE
|xeaNeryPsGX
|29-08-2025
|15:52:28
|GBp
|292
|529.50
|BATE
|xeaNeryPsT1
|29-08-2025
|15:52:28
|GBp
|349
|529.50
|CHIX
|xeaNeryPsT3
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|591
|530.00
|XLON
|xeaNeryPsSB
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|148
|530.00
|XLON
|xeaNeryPsSD
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|133
|530.00
|XLON
|xeaNeryPsSF
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|270
|530.00
|XLON
|xeaNeryPsSH
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|99
|530.00
|XLON
|xeaNeryPsSJ
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|174
|530.00
|XLON
|xeaNeryPsSL
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|301
|530.00
|XLON
|xeaNeryPsSN
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|582
|530.00
|XLON
|xeaNeryPsSP
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|490
|529.50
|XLON
|xeaNeryPsSU
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|805
|529.50
|XLON
|xeaNeryPsVa
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|464
|529.50
|CHIX
|xeaNeryPsVW
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|1,880
|529.50
|BATE
|xeaNeryPsVY
|29-08-2025
|15:52:27
|GBp
|62
|529.50
|BATE
|xeaNeryPsV3
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|71
|530.00
|BATE
|xeaNeryPrN@
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|96
|530.00
|BATE
|xeaNeryPrN0
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|2,728
|530.00
|BATE
|xeaNeryPrNw
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|64
|530.00
|BATE
|xeaNeryPrNy
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|369
|529.50
|CHIX
|xeaNeryPrNB
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|374
|529.50
|CHIX
|xeaNeryPrND
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|1,295
|529.50
|BATE
|xeaNeryPrNF
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|524
|529.50
|XLON
|xeaNeryPrNH
|29-08-2025
|15:50:32
|GBp
|771
|529.50
|XLON
|xeaNeryPrNJ
|29-08-2025
|15:49:36
|GBp
|1,295
|530.00
|XLON
|xeaNeryPoOB
|29-08-2025
|15:49:36
|GBp
|554
|530.00
|CHIX
|xeaNeryPoON
|29-08-2025
|15:49:36
|GBp
|1,316
|530.00
|BATE
|xeaNeryPoOP
|29-08-2025
|15:45:03
|GBp
|60
|530.50
|XLON
|xeaNeryPz4$
|29-08-2025
|15:45:02
|GBp
|156
|530.50
|XLON
|xeaNeryPz7E
|29-08-2025
|15:45:02
|GBp
|74
|530.50
|XLON
|xeaNeryPz7G
|29-08-2025
|15:45:02
|GBp
|232
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPz7P
|29-08-2025
|15:44:58
|GBp
|104
|530.00
|BATE
|xeaNeryPz86
|29-08-2025
|15:43:43
|GBp
|41
|530.50
|XLON
|xeaNeryPxWe
|29-08-2025
|15:43:43
|GBp
|210
|530.50
|XLON
|xeaNeryPxWg
|29-08-2025
|15:43:43
|GBp
|72
|530.50
|XLON
|xeaNeryPxWi
|29-08-2025
|15:43:35
|GBp
|219
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPxtT
|29-08-2025
|15:38:18
|GBp
|621
|530.00
|BATE
|xeaNeryPYcb
|29-08-2025
|15:35:30
|GBp
|299
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPXHH
|29-08-2025
|15:35:30
|GBp
|285
|530.50
|BATE
|xeaNeryPXHJ
|29-08-2025
|15:35:30
|GBp
|4
|530.50
|BATE
|xeaNeryPXHL
|29-08-2025
|15:35:30
|GBp
|10
|530.50
|BATE
|xeaNeryPXHN
|29-08-2025
|15:35:29
|GBp
|299
|530.50
|XLON
|xeaNeryPXGD
|29-08-2025
|15:35:29
|GBp
|91
|530.50
|BATE
|xeaNeryPXJg
|29-08-2025
|15:35:29
|GBp
|37
|530.50
|BATE
|xeaNeryPXJi
|29-08-2025
|15:35:18
|GBp
|99
|530.50
|XLON
|xeaNeryPkcT
|29-08-2025
|15:35:18
|GBp
|305
|530.50
|XLON
|xeaNeryPkcV
|29-08-2025
|15:35:18
|GBp
|114
|530.50
|XLON
|xeaNeryPkXX
|29-08-2025
|15:34:40
|GBp
|276
|530.50
|BATE
|xeaNeryPkBY
|29-08-2025
|15:34:19
|GBp
|493
|530.50
|XLON
|xeaNeryPlYG
|29-08-2025
|15:34:15
|GBp
|187
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPlkf
|29-08-2025
|15:34:15
|GBp
|68
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPlkh
|29-08-2025
|15:34:15
|GBp
|63
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPlkj
|29-08-2025
|15:33:20
|GBp
|579
|530.50
|XLON
|xeaNeryPiv2
|29-08-2025
|15:33:02
|GBp
|755
|530.50
|BATE
|xeaNeryPiPC
|29-08-2025
|15:33:02
|GBp
|450
|530.50
|BATE
|xeaNeryPiPE
|29-08-2025
|15:32:21
|GBp
|380
|530.50
|XLON
|xeaNeryPjTX
|29-08-2025
|15:32:21
|GBp
|299
|530.50
|XLON
|xeaNeryPjTZ
|29-08-2025
|15:31:51
|GBp
|393
|530.50
|BATE
|xeaNeryPg4X
|29-08-2025
|15:31:51
|GBp
|166
|530.50
|BATE
|xeaNeryPg4Z
|29-08-2025
|15:31:51
|GBp
|67
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPg4a
|29-08-2025
|15:31:51
|GBp
|175
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPg4c
|29-08-2025
|15:31:51
|GBp
|69
|530.50
|CHIX
|xeaNeryPg4e
|29-08-2025
|15:31:40
|GBp
|239
|530.50
|BATE
|xeaNeryPgE$
|29-08-2025
|15:31:40
|GBp
|7
|530.50
|XLON
|xeaNeryPgEz
|29-08-2025
|15:31:40
|GBp
|229
|530.50
|XLON
|xeaNeryPgE0
|29-08-2025
|15:31:39
|GBp
|219
|530.50
|BATE
|xeaNeryPg8C
|29-08-2025
|15:31:39
|GBp
|1,578
|530.50
|BATE
|xeaNeryPg8Q
|29-08-2025
|15:31:35
|GBp
|196
|530.50
|BATE
|xeaNeryPgS6
|29-08-2025
|15:31:35
|GBp
|141
|530.50
|XLON
|xeaNeryPgSB
|29-08-2025
|15:31:35
|GBp
|100
|530.50
|XLON
|xeaNeryPgSD
|29-08-2025
|15:31:35
|GBp
|436
|530.50
|BATE
|xeaNeryPgSK
|29-08-2025
|15:31:35
|GBp
|431
|530.50
|XLON
|xeaNeryPgSP
|29-08-2025
|15:31:32
|GBp
|231
|530.50
|XLON
|xeaNeryPgP$
|29-08-2025
|15:31:32
|GBp
|3,831
|530.50
|XLON
|xeaNeryPgPz
|29-08-2025
|15:31:28
|GBp
|730
|530.50
|XLON
|xeaNeryPhje
|29-08-2025
|15:31:28
|GBp
|672
|530.50
|XLON
|xeaNeryPhjg
|29-08-2025
|15:31:28
|GBp
|109
|530.50
|XLON
|xeaNeryPhji
|29-08-2025
|15:31:28
|GBp
|4
|530.50
|BATE
|xeaNeryPhjx
|29-08-2025
|15:31:28
|GBp
|5
|530.50
|BATE
|xeaNeryPhjz
|29-08-2025
|15:31:28
|GBp
|220
|530.50
|BATE
|xeaNeryPhj$
|29-08-2025
|15:31:28
|GBp
|227
|530.50
|XLON
|xeaNeryPhj3
|29-08-2025
|15:31:28
|GBp
|1,202
|530.50
|BATE
|xeaNeryPhia
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|900
|529.50
|BATE
|xeaNeryPIlA
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|165
|529.50
|BATE
|xeaNeryPIlJ
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|100
|529.50
|BATE
|xeaNeryPIlL
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|42
|529.50
|BATE
|xeaNeryPIlN
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|42
|529.50
|BATE
|xeaNeryPIlP
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|71
|529.50
|BATE
|xeaNeryPIlR
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|254
|529.50
|BATE
|xeaNeryPIlT
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|71
|529.50
|BATE
|xeaNeryPIlV
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|1,335
|529.00
|XLON
|xeaNeryPIkj
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|815
|529.00
|CHIX
|xeaNeryPIkl
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|868
|529.00
|BATE
|xeaNeryPIkn
|29-08-2025
|15:26:00
|GBp
|427
|529.00
|BATE
|xeaNeryPIkp
|29-08-2025
|15:11:18
|GBp
|236
|529.50
|CHIX
|xeaNeryP0KL
|29-08-2025
|15:11:18
|GBp
|1,189
|529.50
|BATE
|xeaNeryP0KN
|29-08-2025
|15:11:18
|GBp
|802
|529.50
|XLON
|xeaNeryP0KR
|29-08-2025
|15:09:12
|GBp
|781
|529.00
|XLON
|xeaNeryPF95
|29-08-2025
|15:09:12
|GBp
|248
|529.00
|CHIX
|xeaNeryPF97
|29-08-2025
|15:05:40
|GBp
|313
|530.00
|BATE
|xeaNeryP8dl
|29-08-2025
|15:05:40
|GBp
|420
|530.00
|XLON
|xeaNeryP8dn
|29-08-2025
|15:04:22
|GBp
|452
|530.50
|BATE
|xeaNeryQsY@
|29-08-2025
|15:04:22
|GBp
|323
|530.50
|XLON
|xeaNeryQsYy
|29-08-2025
|15:04:11
|GBp
|584
|531.00
|XLON
|xeaNeryQsyL
|29-08-2025
|15:04:11
|GBp
|213
|531.00
|XLON
|xeaNeryQsyN
|29-08-2025
|15:04:11
|GBp
|442
|531.00
|BATE
|xeaNeryQsyP
|29-08-2025
|15:04:11
|GBp
|185
|531.00
|BATE
|xeaNeryQsyR
|29-08-2025
|15:04:11
|GBp
|296
|531.00
|CHIX
|xeaNeryQsyT
|29-08-2025
|15:04:11
|GBp
|1,820
|531.50
|XLON
|xeaNeryQs@$
|29-08-2025
|15:04:11
|GBp
|1,502
|531.50
|BATE
|xeaNeryQs@1
|29-08-2025
|15:04:11
|GBp
|333
|531.50
|CHIX
|xeaNeryQs@3
|29-08-2025
|15:02:55
|GBp
|183
|531.50
|BATE
|xeaNeryQqil
|29-08-2025
|14:57:37
|GBp
|861
|532.00
|XLON
|xeaNeryQ$qS
|29-08-2025
|14:57:37
|GBp
|675
|532.00
|BATE
|xeaNeryQ$qU
|29-08-2025
|14:56:15
|GBp
|787
|532.50
|BATE
|xeaNeryQzrr
|29-08-2025
|14:56:15
|GBp
|1,585
|532.50
|XLON
|xeaNeryQzrt
|29-08-2025
|14:56:12
|GBp
|531
|533.00
|CHIX
|xeaNeryQzt1
|29-08-2025
|14:50:20
|GBp
|1,347
|532.00
|XLON
|xeaNeryQbtM
|29-08-2025
|14:50:20
|GBp
|13
|532.00
|XLON
|xeaNeryQbtO
|29-08-2025
|14:50:19
|GBp
|416
|532.00
|BATE
|xeaNeryQbtQ
|29-08-2025
|14:49:18
|GBp
|441
|532.00
|BATE
|xeaNeryQYLc
|29-08-2025
|14:48:11
|GBp
|414
|532.00
|BATE
|xeaNeryQWZx
|29-08-2025
|14:48:00
|GBp
|23
|532.00
|XLON
|xeaNeryQW6@
|29-08-2025
|14:48:00
|GBp
|24
|532.00
|XLON
|xeaNeryQW60
|29-08-2025
|14:47:24
|GBp
|428
|532.00
|BATE
|xeaNeryQXoB
|29-08-2025
|14:46:44
|GBp
|688
|532.50
|BATE
|xeaNeryQk5Z
|29-08-2025
|14:46:44
|GBp
|1,727
|532.50
|XLON
|xeaNeryQkwV
|29-08-2025
|14:46:44
|GBp
|514
|532.50
|CHIX
|xeaNeryQk5b
|29-08-2025
|14:46:44
|GBp
|326
|532.50
|BATE
|xeaNeryQk5f
|29-08-2025
|14:46:44
|GBp
|436
|532.50
|BATE
|xeaNeryQk5h
|29-08-2025
|14:41:54
|GBp
|79
|532.00
|BATE
|xeaNeryQfeo
|29-08-2025
|14:41:21
|GBp
|37
|532.00
|BATE
|xeaNeryQfMz
|29-08-2025
|14:40:59
|GBp
|436
|532.00
|BATE
|xeaNeryQMyx
|29-08-2025
|14:40:34
|GBp
|384
|532.50
|XLON
|xeaNeryQMH$
|29-08-2025
|14:40:34
|GBp
|57
|532.50
|XLON
|xeaNeryQMG4
|29-08-2025
|14:40:34
|GBp
|1,723
|532.50
|XLON
|xeaNeryQMG6
|29-08-2025
|14:40:34
|GBp
|778
|532.50
|BATE
|xeaNeryQMG8
|29-08-2025
|14:40:34
|GBp
|243
|532.50
|CHIX
|xeaNeryQMGA
|29-08-2025
|14:39:26
|GBp
|411
|533.00
|XLON
|xeaNeryQKpo
|29-08-2025
|14:39:26
|GBp
|338
|533.00
|BATE
|xeaNeryQKpq
|29-08-2025
|14:38:40
|GBp
|325
|533.50
|XLON
|xeaNeryQLrG
|29-08-2025
|14:38:40
|GBp
|151
|533.50
|BATE
|xeaNeryQLrI
|29-08-2025
|14:38:40
|GBp
|434
|533.50
|BATE
|xeaNeryQLrK
|29-08-2025
|14:38:35
|GBp
|251
|534.50
|XLON
|xeaNeryQLu@
|29-08-2025
|14:38:35
|GBp
|222
|534.50
|XLON
|xeaNeryQLu0
|29-08-2025
|14:38:35
|GBp
|196
|534.50
|XLON
|xeaNeryQLuu
|29-08-2025
|14:38:35
|GBp
|231
|534.50
|XLON
|xeaNeryQLuw
|29-08-2025
|14:38:35
|GBp
|57
|534.50
|XLON
|xeaNeryQLuy
|29-08-2025
|14:38:35
|GBp
|540
|534.00
|XLON
|xeaNeryQLu7
|29-08-2025
|14:38:35
|GBp
|226
|534.00
|CHIX
|xeaNeryQLuB
|29-08-2025
|14:38:35
|GBp
|971
|534.00
|BATE
|xeaNeryQLuD
|29-08-2025
|14:38:02
|GBp
|87
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIiP
|29-08-2025
|14:38:02
|GBp
|249
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIiR
|29-08-2025
|14:38:02
|GBp
|4
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIiT
|29-08-2025
|14:38:02
|GBp
|585
|534.50
|BATE
|xeaNeryQIlW
|29-08-2025
|14:38:02
|GBp
|329
|534.50
|CHIX
|xeaNeryQIlY
|29-08-2025
|14:38:02
|GBp
|589
|534.50
|XLON
|xeaNeryQIla
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|274
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIhY
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|37
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIha
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|1,987
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIhy
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|68
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIh@
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|56
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIh0
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|54
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIh2
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|284
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIh4
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|58
|535.00
|BATE
|xeaNeryQIh6
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|268
|534.50
|XLON
|xeaNeryQIhS
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|977
|534.50
|XLON
|xeaNeryQIhU
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|379
|534.50
|BATE
|xeaNeryQIga
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|774
|534.50
|BATE
|xeaNeryQIgc
|29-08-2025
|14:38:00
|GBp
|685
|534.50
|CHIX
|xeaNeryQIgY
|29-08-2025
|14:35:46
|GBp
|361
|534.50
|XLON
|xeaNeryQHfP
|29-08-2025
|14:34:32
|GBp
|222
|535.00
|BATE
|xeaNeryQUJj
|29-08-2025
|14:34:32
|GBp
|37
|535.00
|BATE
|xeaNeryQUJl
|29-08-2025
|14:33:40
|GBp
|210
|534.50
|XLON
|xeaNeryQSke
|29-08-2025
|14:33:40
|GBp
|1,419
|534.50
|XLON
|xeaNeryQSkg
|29-08-2025
|14:33:40
|GBp
|414
|534.50
|XLON
|xeaNeryQSkH
|29-08-2025
|14:33:40
|GBp
|37
|534.50
|XLON
|xeaNeryQSfZ
|29-08-2025
|14:32:54
|GBp
|426
|534.00
|BATE
|xeaNeryQT3p
|29-08-2025
|14:30:09
|GBp
|318
|534.00
|BATE
|xeaNeryQ6@s
|29-08-2025
|14:30:09
|GBp
|404
|534.00
|CHIX
|xeaNeryQ6@u
|29-08-2025
|14:30:09
|GBp
|421
|534.00
|XLON
|xeaNeryQ6@w
|29-08-2025
|14:26:05
|GBp
|716
|533.00
|XLON
|xeaNeryQ0Hd
|29-08-2025
|14:26:05
|GBp
|205
|533.00
|BATE
|xeaNeryQ0Hh
|29-08-2025
|14:26:05
|GBp
|422
|533.50
|BATE
|xeaNeryQ0Hn
|29-08-2025
|14:26:05
|GBp
|397
|533.50
|XLON
|xeaNeryQ0Hs
|29-08-2025
|14:26:05
|GBp
|303
|533.50
|CHIX
|xeaNeryQ0Hw
|29-08-2025
|14:24:26
|GBp
|136
|533.00
|XLON
|xeaNeryQEO4
|29-08-2025
|14:17:19
|GBp
|1,203
|533.50
|BATE
|xeaNeryRsfx
|29-08-2025
|14:17:19
|GBp
|445
|533.50
|CHIX
|xeaNeryRsfz
|29-08-2025
|14:17:19
|GBp
|1,812
|533.50
|XLON
|xeaNeryRsft
|29-08-2025
|14:16:38
|GBp
|393
|534.00
|XLON
|xeaNeryRsGc
|29-08-2025
|14:14:40
|GBp
|459
|533.50
|CHIX
|xeaNeryRq2$
|29-08-2025
|14:14:40
|GBp
|1,488
|533.50
|BATE
|xeaNeryRq2z
|29-08-2025
|14:14:40
|GBp
|224
|534.00
|XLON
|xeaNeryRq25
|29-08-2025
|14:13:41
|GBp
|99
|534.00
|XLON
|xeaNeryRrBC
|29-08-2025
|14:13:41
|GBp
|169
|534.00
|XLON
|xeaNeryRrBE
|29-08-2025
|14:12:57
|GBp
|301
|533.50
|BATE
|xeaNeryRo0N
|29-08-2025
|14:12:57
|GBp
|364
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo0U
|29-08-2025
|14:12:57
|GBp
|420
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo3k
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|339
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo31
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|384
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo33
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|386
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo3E
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|417
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo3K
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|771
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo2W
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|618
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo2e
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|156
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo2g
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|291
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo2x
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|361
|534.00
|XLON
|xeaNeryRo2z
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|2,472
|534.00
|BATE
|xeaNeryRo2H
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|91
|534.00
|BATE
|xeaNeryRo2J
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|55
|534.00
|BATE
|xeaNeryRo2L
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|460
|533.50
|BATE
|xeaNeryRo2S
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|952
|533.50
|XLON
|xeaNeryRo2U
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|467
|533.50
|BATE
|xeaNeryRoDa
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|89
|533.50
|XLON
|xeaNeryRoDW
|29-08-2025
|14:12:56
|GBp
|799
|533.50
|CHIX
|xeaNeryRoDY
|29-08-2025
|14:04:54
|GBp
|219
|534.00
|BATE
|xeaNeryRwHQ
|29-08-2025
|13:56:43
|GBp
|162
|532.50
|XLON
|xeaNeryRY74
|29-08-2025
|13:56:43
|GBp
|68
|532.50
|XLON
|xeaNeryRY76
|29-08-2025
|13:56:43
|GBp
|384
|532.00
|CHIX
|xeaNeryRY7A
|29-08-2025
|13:56:43
|GBp
|1,070
|532.00
|BATE
|xeaNeryRY7L
|29-08-2025
|13:54:35
|GBp
|205
|530.50
|BATE
|xeaNeryRW75
|29-08-2025
|13:45:16
|GBp
|226
|530.00
|BATE
|xeaNeryRfoO
|29-08-2025
|13:45:15
|GBp
|16
|530.00
|XLON
|xeaNeryRfzo
|29-08-2025
|13:45:15
|GBp
|241
|530.00
|XLON
|xeaNeryRfzq
|29-08-2025
|13:44:11
|GBp
|365
|530.50
|XLON
|xeaNeryRMzM
|29-08-2025
|13:44:11
|GBp
|322
|530.50
|BATE
|xeaNeryRMzO
|29-08-2025
|13:43:29
|GBp
|327
|531.00
|BATE
|xeaNeryRNY0
|29-08-2025
|13:42:16
|GBp
|450
|531.50
|XLON
|xeaNeryRKku
|29-08-2025
|13:42:16
|GBp
|603
|531.00
|XLON
|xeaNeryRKk1
|29-08-2025
|13:42:16
|GBp
|515
|531.00
|BATE
|xeaNeryRKk3
|29-08-2025
|13:42:16
|GBp
|202
|531.50
|XLON
|xeaNeryRKk5
|29-08-2025
|13:42:16
|GBp
|1,175
|531.50
|XLON
|xeaNeryRKk7
|29-08-2025
|13:42:16
|GBp
|1,175
|531.50
|BATE
|xeaNeryRKk9
|29-08-2025
|13:42:16
|GBp
|262
|531.50
|CHIX
|xeaNeryRKkB
|29-08-2025
|13:41:58
|GBp
|323
|532.00
|BATE
|xeaNeryRKFf
|29-08-2025
|13:40:15
|GBp
|135
|532.00
|XLON
|xeaNeryRIfc
|29-08-2025
|13:40:15
|GBp
|123
|532.00
|XLON
|xeaNeryRIfe
|29-08-2025
|13:40:15
|GBp
|140
|532.00
|XLON
|xeaNeryRIfg
|29-08-2025
|13:40:15
|GBp
|82
|532.00
|XLON
|xeaNeryRIfi
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|779
|532.00
|XLON
|xeaNeryRHo5
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|1,235
|532.00
|BATE
|xeaNeryRHoA
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|89
|532.00
|XLON
|xeaNeryRHzw
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|130
|532.00
|XLON
|xeaNeryRHzy
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|1,183
|532.00
|BATE
|xeaNeryRHz6
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|48
|532.00
|BATE
|xeaNeryRHz8
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|53
|532.00
|BATE
|xeaNeryRHzA
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|163
|532.00
|XLON
|xeaNeryRHzR
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|447
|532.00
|XLON
|xeaNeryRHzT
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|1,427
|532.00
|BATE
|xeaNeryRHy7
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|53
|532.00
|BATE
|xeaNeryRHy9
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|53
|532.00
|BATE
|xeaNeryRHyD
|29-08-2025
|13:37:00
|GBp
|116
|531.50
|BATE
|xeaNeryRHyF
|29-08-2025
|13:36:59
|GBp
|172
|532.00
|XLON
|xeaNeryRHyP
|29-08-2025
|13:36:59
|GBp
|561
|531.50
|XLON
|xeaNeryRHyT
|29-08-2025
|13:36:59
|GBp
|364
|531.00
|XLON
|xeaNeryRH$h
|29-08-2025
|13:36:59
|GBp
|543
|531.00
|BATE
|xeaNeryRH$j
|29-08-2025
|13:36:59
|GBp
|375
|531.00
|CHIX
|xeaNeryRH$l
|29-08-2025
|13:36:59
|GBp
|832
|531.50
|XLON
|xeaNeryRH$r
|29-08-2025
|13:36:59
|GBp
|538
|531.50
|CHIX
|xeaNeryRH$t
|29-08-2025
|13:36:59
|GBp
|773
|531.50
|BATE
|xeaNeryRH$v
|29-08-2025
|13:33:07
|GBp
|412
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTej
|29-08-2025
|13:33:07
|GBp
|111
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTel
|29-08-2025
|13:33:07
|GBp
|62
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTem
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|874
|532.00
|BATE
|xeaNeryRTsS
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|332
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTni
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|43
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTnk
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|270
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTnm
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|357
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTnq
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|599
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTns
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|567
|532.00
|XLON
|xeaNeryRTnu
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|846
|531.50
|XLON
|xeaNeryRTnB
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|781
|531.50
|BATE
|xeaNeryRTnD
|29-08-2025
|13:33:05
|GBp
|773
|531.50
|CHIX
|xeaNeryRTnF
|29-08-2025
|13:08:34
|GBp
|35
|531.50
|XLON
|xeaNeryKtqP
|29-08-2025
|13:08:34
|GBp
|339
|531.50
|XLON
|xeaNeryKtqR
|29-08-2025
|13:08:34
|GBp
|13
|531.50
|BATE
|xeaNeryKtqT
|29-08-2025
|13:07:40
|GBp
|409
|531.50
|BATE
|xeaNeryKtPZ
|29-08-2025
|13:07:40
|GBp
|94
|531.50
|BATE
|xeaNeryKtPv
|29-08-2025
|13:07:40
|GBp
|156
|531.50
|BATE
|xeaNeryKtPx
|29-08-2025
|13:05:11
|GBp
|300
|531.00
|CHIX
|xeaNeryKonh
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|263
|531.50
|BATE
|xeaNeryKop@
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|99
|531.50
|BATE
|xeaNeryKop3
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|676
|531.50
|XLON
|xeaNeryKopF
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|318
|531.50
|XLON
|xeaNeryKopH
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|270
|531.50
|XLON
|xeaNeryKopJ
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|56
|531.50
|BATE
|xeaNeryKoob
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|99
|531.50
|BATE
|xeaNeryKooX
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|276
|531.50
|BATE
|xeaNeryKooZ
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|218
|531.00
|XLON
|xeaNeryKooh
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|496
|531.00
|XLON
|xeaNeryKooj
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|381
|531.00
|CHIX
|xeaNeryKool
|29-08-2025
|13:05:09
|GBp
|652
|531.00
|BATE
|xeaNeryKoon
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|387
|531.50
|BATE
|xeaNeryKv2N
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|297
|531.50
|CHIX
|xeaNeryKv2Q
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|845
|532.00
|XLON
|xeaNeryKv2U
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|370
|531.50
|XLON
|xeaNeryKv2O
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|883
|532.00
|BATE
|xeaNeryKvDW
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|426
|532.00
|CHIX
|xeaNeryKvDY
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|65
|532.50
|XLON
|xeaNeryKvDx
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|101
|532.50
|XLON
|xeaNeryKvDr
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|275
|532.50
|XLON
|xeaNeryKvDt
|29-08-2025
|12:51:05
|GBp
|200
|532.50
|XLON
|xeaNeryKvDv
|29-08-2025
|12:49:42
|GBp
|75
|532.50
|BATE
|xeaNeryKc9b
|29-08-2025
|12:49:42
|GBp
|450
|532.50
|BATE
|xeaNeryKc9d
|29-08-2025
|12:49:42
|GBp
|80
|532.50
|BATE
|xeaNeryKc9f
|29-08-2025
|12:49:07
|GBp
|21
|532.50
|XLON
|xeaNeryKdWP
|29-08-2025
|12:49:07
|GBp
|400
|532.50
|XLON
|xeaNeryKdWR
|29-08-2025
|12:49:07
|GBp
|68
|532.50
|XLON
|xeaNeryKdWT
|29-08-2025
|12:48:17
|GBp
|456
|532.50
|BATE
|xeaNeryKdBY
|29-08-2025
|12:48:08
|GBp
|162
|532.50
|XLON
|xeaNeryKdVt
|29-08-2025
|12:48:08
|GBp
|100
|532.50
|XLON
|xeaNeryKdVv
|29-08-2025
|12:48:04
|GBp
|86
|532.50
|BATE
|xeaNeryKaW1
|29-08-2025
|12:47:42
|GBp
|219
|532.50
|BATE
|xeaNeryKap7
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|133
|532.50
|BATE
|xeaNeryKazX
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|442
|532.50
|BATE
|xeaNeryKazg
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|171
|532.50
|XLON
|xeaNeryKazl
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|67
|532.50
|XLON
|xeaNeryKazn
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|103
|532.50
|XLON
|xeaNeryKaz5
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|840
|532.50
|XLON
|xeaNeryKaz7
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|135
|532.50
|XLON
|xeaNeryKaz9
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|55
|532.50
|BATE
|xeaNeryKazE
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|341
|532.50
|XLON
|xeaNeryKazN
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|164
|532.50
|XLON
|xeaNeryKazL
|29-08-2025
|12:47:41
|GBp
|438
|532.00
|XLON
|xeaNeryKazQ
|29-08-2025
|12:43:19
|GBp
|394
|532.00
|XLON
|xeaNeryKZ4Q
|29-08-2025
|12:43:19
|GBp
|638
|532.00
|BATE
|xeaNeryKZ4S
|29-08-2025
|12:43:19
|GBp
|450
|532.00
|BATE
|xeaNeryKZ4U
|29-08-2025
|12:43:18
|GBp
|423
|532.50
|BATE
|xeaNeryKZ7r
|29-08-2025
|12:43:14
|GBp
|396
|532.50
|XLON
|xeaNeryKZ19
|29-08-2025
|12:43:14
|GBp
|139
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKZ1B
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|12
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKZ1O
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|2
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKZ1Q
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|138
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKZ1S
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|1,481
|533.00
|BATE
|xeaNeryKZ0g
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|278
|533.00
|BATE
|xeaNeryKZ0i
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|38
|533.00
|BATE
|xeaNeryKZ0k
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|383
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKZ0t
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|553
|532.50
|BATE
|xeaNeryKZ0v
|29-08-2025
|12:43:13
|GBp
|643
|532.50
|XLON
|xeaNeryKZ0r
|29-08-2025
|12:32:19
|GBp
|60
|533.00
|BATE
|xeaNeryKhJU
|29-08-2025
|12:32:19
|GBp
|69
|533.00
|BATE
|xeaNeryKhIW
|29-08-2025
|12:32:19
|GBp
|480
|532.50
|XLON
|xeaNeryKhId
|29-08-2025
|12:29:54
|GBp
|599
|531.50
|XLON
|xeaNeryKfS5
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|1,500
|532.50
|BATE
|xeaNeryKMED
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|271
|532.50
|BATE
|xeaNeryKMEF
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|47
|532.50
|BATE
|xeaNeryKMEH
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|57
|532.50
|BATE
|xeaNeryKMEJ
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|218
|531.50
|XLON
|xeaNeryKMEM
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|475
|532.50
|BATE
|xeaNeryKMER
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|660
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9d
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|440
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9f
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|450
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9h
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|294
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9j
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|463
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9t
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|1,167
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9F
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|222
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9U
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|925
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9O
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|55
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9Q
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|50
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM9S
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|265
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM8W
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|52
|532.00
|BATE
|xeaNeryKM8Y
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|441
|532.00
|BATE
|xeaNeryKM8x
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|446
|532.00
|XLON
|xeaNeryKM8s
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|481
|532.00
|CHIX
|xeaNeryKM8$
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|627
|532.50
|BATE
|xeaNeryKM81
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|13
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKM83
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|675
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKM85
|29-08-2025
|12:29:00
|GBp
|637
|532.50
|XLON
|xeaNeryKM8z
|29-08-2025
|12:28:59
|GBp
|21
|532.50
|XLON
|xeaNeryKMBq
|29-08-2025
|12:26:29
|GBp
|226
|532.50
|XLON
|xeaNeryKKoQ
|29-08-2025
|12:25:29
|GBp
|514
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLaX
|29-08-2025
|12:25:29
|GBp
|10
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLaZ
|29-08-2025
|12:25:29
|GBp
|796
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLbV
|29-08-2025
|12:25:29
|GBp
|626
|532.50
|BATE
|xeaNeryKLaj
|29-08-2025
|12:25:29
|GBp
|998
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLah
|29-08-2025
|12:25:28
|GBp
|394
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLa9
|29-08-2025
|12:25:28
|GBp
|401
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLdd
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|759
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLXf
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|741
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLXq
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|706
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLXw
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|339
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLXy
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|313
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKLX1
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|167
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLWk
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|43
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLWm
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|270
|533.00
|XLON
|xeaNeryKLWq
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|406
|532.00
|BATE
|xeaNeryKLWy
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|362
|532.00
|CHIX
|xeaNeryKLW@
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|670
|532.50
|BATE
|xeaNeryKLW2
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|517
|532.50
|CHIX
|xeaNeryKLW4
|29-08-2025
|12:25:27
|GBp
|709
|532.50
|XLON
|xeaNeryKLW6
|29-08-2025
|12:02:34
|GBp
|111
|532.50
|BATE
|xeaNeryK2d4
|29-08-2025
|12:02:00
|GBp
|310
|533.00
|XLON
|xeaNeryK2K2
|29-08-2025
|12:02:00
|GBp
|351
|533.00
|CHIX
|xeaNeryK2K9
|29-08-2025
|12:00:00
|GBp
|2,615
|533.00
|XLON
|xeaNeryK0mW
|29-08-2025
|11:49:01
|GBp
|416
|531.50
|XLON
|xeaNeryK8uS
|29-08-2025
|11:49:01
|GBp
|16
|532.00
|CHIX
|xeaNeryK8xa
|29-08-2025
|11:49:01
|GBp
|72
|532.00
|BATE
|xeaNeryK8xc
|29-08-2025
|11:49:01
|GBp
|31
|532.00
|BATE
|xeaNeryK8xe
|29-08-2025
|11:49:01
|GBp
|238
|531.50
|XLON
|xeaNeryK8xY
|29-08-2025
|11:48:21
|GBp
|273
|532.00
|BATE
|xeaNeryK8IM
|29-08-2025
|11:48:20
|GBp
|397
|532.00
|XLON
|xeaNeryK8T0
|29-08-2025
|11:48:19
|GBp
|907
|532.50
|XLON
|xeaNeryK8Sr
|29-08-2025
|11:48:19
|GBp
|236
|532.50
|BATE
|xeaNeryK8St
|29-08-2025
|11:48:19
|GBp
|450
|532.50
|BATE
|xeaNeryK8Sv
|29-08-2025
|11:48:19
|GBp
|297
|532.50
|CHIX
|xeaNeryK8Sx
|29-08-2025
|11:45:12
|GBp
|724
|533.00
|XLON
|xeaNeryLtav
|29-08-2025
|11:45:12
|GBp
|823
|533.00
|BATE
|xeaNeryLtax
|29-08-2025
|11:45:10
|GBp
|633
|533.00
|XLON
|xeaNeryLtde
|29-08-2025
|11:44:00
|GBp
|523
|533.00
|BATE
|xeaNeryLtRe
|29-08-2025
|11:42:22
|GBp
|258
|534.00
|BATE
|xeaNeryLrdB
|29-08-2025
|11:42:22
|GBp
|43
|534.00
|BATE
|xeaNeryLrdD
|29-08-2025
|11:42:22
|GBp
|539
|533.50
|XLON
|xeaNeryLrdG
|29-08-2025
|11:42:22
|GBp
|517
|533.50
|BATE
|xeaNeryLrdI
|29-08-2025
|11:42:22
|GBp
|408
|533.50
|CHIX
|xeaNeryLrdK
|29-08-2025
|11:36:34
|GBp
|377
|534.00
|XLON
|xeaNeryLnqq
|29-08-2025
|11:36:34
|GBp
|517
|534.00
|BATE
|xeaNeryLnqs
|29-08-2025
|11:36:01
|GBp
|362
|534.00
|BATE
|xeaNeryLnBv
|29-08-2025
|11:36:01
|GBp
|517
|534.50
|BATE
|xeaNeryLnBx
|29-08-2025
|11:36:01
|GBp
|215
|534.50
|XLON
|xeaNeryLnBz
|29-08-2025
|11:36:00
|GBp
|14
|535.00
|XLON
|xeaNeryLnAt
|29-08-2025
|11:36:00
|GBp
|205
|535.00
|XLON
|xeaNeryLnAv
|29-08-2025
|11:36:00
|GBp
|1,262
|535.00
|XLON
|xeaNeryLnA$
|29-08-2025
|11:36:00
|GBp
|51
|535.00
|XLON
|xeaNeryLnAO
|29-08-2025
|11:36:00
|GBp
|407
|535.00
|XLON
|xeaNeryLnAQ
|29-08-2025
|11:36:00
|GBp
|326
|534.50
|XLON
|xeaNeryLnLZ
|29-08-2025
|11:31:06
|GBp
|447
|534.00
|CHIX
|xeaNeryLzu5
|29-08-2025
|11:23:24
|GBp
|219
|534.00
|XLON
|xeaNeryLddU
|29-08-2025
|11:19:29
|GBp
|309
|532.00
|XLON
|xeaNeryLbKF
|29-08-2025
|11:19:28
|GBp
|557
|532.50
|XLON
|xeaNeryLbKS
|29-08-2025
|11:19:28
|GBp
|570
|532.50
|XLON
|xeaNeryLbNY
|29-08-2025
|11:19:28
|GBp
|468
|532.50
|XLON
|xeaNeryLbNe
|29-08-2025
|11:19:28
|GBp
|68
|532.50
|XLON
|xeaNeryLbNg
|29-08-2025
|11:19:28
|GBp
|311
|532.50
|XLON
|xeaNeryLbNi
|29-08-2025
|11:19:28
|GBp
|412
|532.50
|XLON
|xeaNeryLbNv
|29-08-2025
|11:19:28
|GBp
|619
|532.50
|BATE
|xeaNeryLbNx
|29-08-2025
|11:18:57
|GBp
|592
|533.00
|XLON
|xeaNeryLYqs
|29-08-2025
|11:18:57
|GBp
|692
|533.00
|BATE
|xeaNeryLYqu
|29-08-2025
|11:18:57
|GBp
|308
|533.00
|CHIX
|xeaNeryLYqw
|29-08-2025
|11:18:14
|GBp
|554
|533.50
|BATE
|xeaNeryLYF6
|29-08-2025
|11:18:14
|GBp
|6
|533.50
|BATE
|xeaNeryLYF8
|29-08-2025
|11:15:53
|GBp
|517
|533.00
|XLON
|xeaNeryLWxM
|29-08-2025
|11:15:12
|GBp
|517
|533.00
|XLON
|xeaNeryLWVa
|29-08-2025
|11:14:58
|GBp
|265
|533.50
|BATE
|xeaNeryLXfn
|29-08-2025
|11:14:58
|GBp
|281
|533.50
|BATE
|xeaNeryLXfp
|29-08-2025
|11:14:58
|GBp
|53
|533.50
|BATE
|xeaNeryLXfr
|29-08-2025
|11:14:58
|GBp
|54
|533.50
|BATE
|xeaNeryLXft
|29-08-2025
|11:11:34
|GBp
|254
|533.00
|XLON
|xeaNeryLlEv
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|122
|533.00
|XLON
|xeaNeryLlE7
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|296
|533.00
|XLON
|xeaNeryLlE9
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|333
|533.00
|XLON
|xeaNeryLlED
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|2,116
|533.50
|BATE
|xeaNeryLlEO
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|197
|533.50
|BATE
|xeaNeryLlEQ
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|134
|533.50
|BATE
|xeaNeryLlES
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|51
|533.50
|BATE
|xeaNeryLlEU
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|55
|533.50
|BATE
|xeaNeryLl9a
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|285
|533.50
|BATE
|xeaNeryLl9c
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|54
|533.50
|BATE
|xeaNeryLl9W
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|79
|533.50
|XLON
|xeaNeryLl9l
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|695
|533.50
|XLON
|xeaNeryLl9n
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|362
|533.00
|BATE
|xeaNeryLl9q
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|292
|533.00
|CHIX
|xeaNeryLl9@
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|362
|533.00
|XLON
|xeaNeryLl9w
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|420
|533.50
|XLON
|xeaNeryLl84
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|420
|533.50
|BATE
|xeaNeryLl86
|29-08-2025
|11:11:33
|GBp
|422
|533.50
|CHIX
|xeaNeryLl88
|29-08-2025
|10:59:58
|GBp
|147
|533.00
|XLON
|xeaNeryLL$q
|29-08-2025
|10:59:58
|GBp
|323
|532.50
|CHIX
|xeaNeryLL$z
|29-08-2025
|10:59:57
|GBp
|170
|533.00
|CHIX
|xeaNeryLL$O
|29-08-2025
|10:59:57
|GBp
|291
|533.00
|CHIX
|xeaNeryLL$Q
|29-08-2025
|10:59:55
|GBp
|10
|533.00
|XLON
|xeaNeryLL@E
|29-08-2025
|10:59:55
|GBp
|1,288
|533.00
|BATE
|xeaNeryLL@Q
|29-08-2025
|10:43:28
|GBp
|269
|533.00
|BATE
|xeaNeryL7SD
|29-08-2025
|10:43:23
|GBp
|275
|533.50
|XLON
|xeaNeryL7OQ
|29-08-2025
|10:43:23
|GBp
|306
|533.50
|XLON
|xeaNeryL7RX
|29-08-2025
|10:43:23
|GBp
|388
|533.50
|BATE
|xeaNeryL7RZ
|29-08-2025
|10:43:23
|GBp
|804
|534.00
|BATE
|xeaNeryL7Rt
|29-08-2025
|10:43:23
|GBp
|227
|534.00
|CHIX
|xeaNeryL7Rv
|29-08-2025
|10:42:34
|GBp
|441
|534.00
|XLON
|xeaNeryL4Cw
|29-08-2025
|10:42:32
|GBp
|829
|534.00
|XLON
|xeaNeryL4Eg
|29-08-2025
|10:42:32
|GBp
|58
|534.00
|BATE
|xeaNeryL4Ei
|29-08-2025
|10:39:30
|GBp
|380
|534.00
|XLON
|xeaNeryL3H9
|29-08-2025
|10:39:30
|GBp
|52
|534.00
|XLON
|xeaNeryL3HE
|29-08-2025
|10:39:30
|GBp
|827
|534.50
|XLON
|xeaNeryL3HG
|29-08-2025
|10:39:30
|GBp
|450
|534.00
|BATE
|xeaNeryL3HI
|29-08-2025
|10:39:30
|GBp
|707
|534.50
|BATE
|xeaNeryL3HK
|29-08-2025
|10:39:30
|GBp
|346
|534.50
|CHIX
|xeaNeryL3HM
|29-08-2025
|10:37:58
|GBp
|96
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1Yb
|29-08-2025
|10:37:58
|GBp
|47
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1Yd
|29-08-2025
|10:37:58
|GBp
|55
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1Yf
|29-08-2025
|10:37:58
|GBp
|288
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1Yh
|29-08-2025
|10:37:58
|GBp
|355
|535.00
|CHIX
|xeaNeryL1Yk
|29-08-2025
|10:37:58
|GBp
|363
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1Yr
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|357
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1Y0
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|371
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1Y9
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|366
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1YQ
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|8
|535.50
|XLON
|xeaNeryL1jc
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|356
|535.50
|XLON
|xeaNeryL1je
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|214
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1js
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|40
|535.50
|BATE
|xeaNeryL1jz
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|8
|535.50
|XLON
|xeaNeryL1j5
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|126
|535.50
|XLON
|xeaNeryL1j7
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|122
|535.50
|XLON
|xeaNeryL1j9
|29-08-2025
|10:37:57
|GBp
|550
|535.00
|XLON
|xeaNeryL1jJ
|29-08-2025
|10:28:30
|GBp
|194
|535.00
|XLON
|xeaNeryL93o
|29-08-2025
|10:28:30
|GBp
|135
|535.00
|XLON
|xeaNeryL93t
|29-08-2025
|10:28:30
|GBp
|363
|535.00
|XLON
|xeaNeryL93v
|29-08-2025
|10:27:29
|GBp
|182
|535.00
|XLON
|xeaNeryMsm4
|29-08-2025
|10:27:29
|GBp
|200
|535.00
|XLON
|xeaNeryMsm6
|29-08-2025
|10:27:28
|GBp
|219
|535.00
|XLON
|xeaNeryMsow
|29-08-2025
|10:22:32
|GBp
|517
|534.50
|BATE
|xeaNeryMoW9
|29-08-2025
|10:22:32
|GBp
|362
|534.50
|XLON
|xeaNeryMoW7
|29-08-2025
|10:22:28
|GBp
|450
|535.50
|BATE
|xeaNeryMoYv
|29-08-2025
|10:22:28
|GBp
|368
|535.50
|BATE
|xeaNeryMoY$
|29-08-2025
|10:22:28
|GBp
|6,599
|535.50
|BATE
|xeaNeryMoY1
|29-08-2025
|10:22:28
|GBp
|450
|535.50
|BATE
|xeaNeryMoY3
|29-08-2025
|10:22:28
|GBp
|530
|535.50
|BATE
|xeaNeryMoYB
|29-08-2025
|10:22:28
|GBp
|270
|535.50
|BATE
|xeaNeryMoYD
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|115
|535.50
|XLON
|xeaNeryMoYP
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|480
|535.50
|XLON
|xeaNeryMoYR
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|519
|535.50
|XLON
|xeaNeryMoYT
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|81
|535.50
|XLON
|xeaNeryMoYV
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|501
|535.50
|BATE
|xeaNeryMojb
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|257
|535.50
|BATE
|xeaNeryMojd
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|517
|535.00
|XLON
|xeaNeryMojg
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|362
|535.00
|BATE
|xeaNeryMoji
|29-08-2025
|10:22:27
|GBp
|235
|535.00
|CHIX
|xeaNeryMojk
|29-08-2025
|10:22:26
|GBp
|517
|535.50
|XLON
|xeaNeryMoif
|29-08-2025
|10:22:26
|GBp
|517
|535.50
|BATE
|xeaNeryMoih
|29-08-2025
|10:22:26
|GBp
|356
|535.50
|CHIX
|xeaNeryMoij
|29-08-2025
|10:22:21
|GBp
|517
|535.50
|BATE
|xeaNeryMogX
|29-08-2025
|10:22:21
|GBp
|45
|535.50
|CHIX
|xeaNeryMogZ
|29-08-2025
|10:19:45
|GBp
|503
|536.00
|XLON
|xeaNeryMmpJ
|29-08-2025
|10:19:45
|GBp
|14
|536.00
|XLON
|xeaNeryMmpL
|29-08-2025
|10:19:45
|GBp
|661
|536.00
|CHIX
|xeaNeryMmpN
|29-08-2025
|10:11:25
|GBp
|366
|536.50
|XLON
|xeaNeryMx4Z
|29-08-2025
|10:11:25
|GBp
|1,030
|536.50
|XLON
|xeaNeryMx5T
|29-08-2025
|10:11:25
|GBp
|315
|536.50
|XLON
|xeaNeryMx5V
|29-08-2025
|10:11:25
|GBp
|221
|536.50
|XLON
|xeaNeryMx4b
|29-08-2025
|10:11:25
|GBp
|270
|536.50
|XLON
|xeaNeryMx4d
|29-08-2025
|10:11:25
|GBp
|36
|536.50
|XLON
|xeaNeryMx4f
|29-08-2025
|10:11:25
|GBp
|517
|536.00
|XLON
|xeaNeryMx4n
|29-08-2025
|10:11:25
|GBp
|642
|536.00
|CHIX
|xeaNeryMx4r
|29-08-2025
|09:59:34
|GBp
|130
|535.50
|CHIX
|xeaNeryMXsX
|29-08-2025
|09:59:34
|GBp
|517
|535.50
|BATE
|xeaNeryMXtV
|29-08-2025
|09:58:04
|GBp
|346
|536.00