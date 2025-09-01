Transaction in Own Shares and Total voting rights

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
01 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares and Total Voting Rights

The Company announces that on 29 August 2025 it had purchased a total of 331,747 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased161,020140,52730,200
Highest price paid (per ordinary share)549.00p548.00p536.50p
Lowest price paid (per ordinary share)528.50p528.50p529.00p
Volume weighted average price paid (per ordinary share)534.35p533.62p532.19p

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 362,398,506 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 362,398,506 and may be used by shareholders (and others with notification obligations) as the denominator for the calculation by which they will determine if they are required to notify their interest in, or a change in their interest in, the Company under the Financial Conduct Authority’s Disclosure Guidance and Transparency Rules.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
29-08-202516:28:20GBp1,577529.50XLONxeaNeryOX60
29-08-202516:28:20GBp1,189529.50XLONxeaNeryOX62
29-08-202516:28:20GBp617529.50BATExeaNeryOX68
29-08-202516:28:20GBp810529.50BATExeaNeryOX6A
29-08-202516:28:20GBp774529.50BATExeaNeryOX6C
29-08-202516:28:20GBp2,938529.50XLONxeaNeryOX6E
29-08-202516:28:20GBp2,385529.50CHIXxeaNeryOX6G
29-08-202516:27:08GBp142530.00BATExeaNeryOkR$
29-08-202516:27:08GBp146530.00BATExeaNeryOkR1
29-08-202516:27:08GBp49530.00BATExeaNeryOkR3
29-08-202516:27:08GBp745529.50BATExeaNeryOkRv
29-08-202516:27:08GBp225530.00BATExeaNeryOkRx
29-08-202516:27:08GBp2,359530.00BATExeaNeryOkRz
29-08-202516:27:08GBp1,102530.00BATExeaNeryOkRP
29-08-202516:27:08GBp93530.00BATExeaNeryOkRR
29-08-202516:27:08GBp259530.00BATExeaNeryOkRT
29-08-202516:27:08GBp64530.00BATExeaNeryOkRV
29-08-202516:27:08GBp66530.00BATExeaNeryOkQX
29-08-202516:27:08GBp78529.50BATExeaNeryOkQc
29-08-202516:27:08GBp142529.50XLONxeaNeryOkQa
29-08-202516:27:02GBp139529.50XLONxeaNeryOlZU
29-08-202516:26:45GBp797530.00BATExeaNeryOl$e
29-08-202516:26:45GBp789530.00XLONxeaNeryOl$k
29-08-202516:26:45GBp761530.00BATExeaNeryOl$7
29-08-202516:25:26GBp292530.00XLONxeaNeryOjqo
29-08-202516:23:12GBp852528.50BATExeaNeryOhL7
29-08-202516:23:12GBp1,295528.50XLONxeaNeryOhL5
29-08-202516:19:42GBp787528.50XLONxeaNeryOKls
29-08-202516:19:42GBp130528.50XLONxeaNeryOKlu
29-08-202516:16:42GBp261528.50XLONxeaNeryOJHJ
29-08-202516:10:13GBp308529.00CHIXxeaNeryOQQG
29-08-202516:10:13GBp17529.00CHIXxeaNeryOQQI
29-08-202516:07:25GBp876528.50XLONxeaNeryOPSv
29-08-202516:07:25GBp321528.50BATExeaNeryOPSx
29-08-202516:07:25GBp428528.50BATExeaNeryOPSz
29-08-202516:07:21GBp1,778529.00XLONxeaNeryOPOI
29-08-202516:07:21GBp220529.00XLONxeaNeryOPOK
29-08-202516:07:21GBp1,710529.00BATExeaNeryOPOM
29-08-202516:07:21GBp515529.00CHIXxeaNeryOPOO
29-08-202516:05:53GBp480529.50XLONxeaNeryO7Kw
29-08-202516:05:53GBp270529.50XLONxeaNeryO7Ky
29-08-202516:05:52GBp33529.00BATExeaNeryO7K3
29-08-202516:05:52GBp137529.00BATExeaNeryO7K5
29-08-202516:05:52GBp450529.00BATExeaNeryO7K7
29-08-202516:05:52GBp1,255529.00BATExeaNeryO7K9
29-08-202516:05:52GBp707529.00XLONxeaNeryO7KB
29-08-202516:05:52GBp588529.00XLONxeaNeryO7KD
29-08-202516:05:52GBp319529.00CHIXxeaNeryO7KF
29-08-202516:05:36GBp106529.50XLONxeaNeryO4bH
29-08-202516:05:36GBp167529.50XLONxeaNeryO4bJ
29-08-202516:05:36GBp90529.50XLONxeaNeryO4bL
29-08-202516:05:36GBp386529.50XLONxeaNeryO4bR
29-08-202516:05:31GBp284529.50XLONxeaNeryO4lJ
29-08-202516:05:24GBp1,295529.50XLONxeaNeryO4qR
29-08-202516:05:24GBp1,534529.50BATExeaNeryO4qT
29-08-202516:05:24GBp737529.50CHIXxeaNeryO4qV
29-08-202516:02:28GBp178529.50BATExeaNeryO3DL
29-08-202516:01:48GBp41529.50BATExeaNeryO0pk
29-08-202515:59:48GBp176529.50BATExeaNeryOEHi
29-08-202515:59:01GBp527530.00BATExeaNeryOFN7
29-08-202515:59:01GBp510530.00BATExeaNeryOFN9
29-08-202515:59:01GBp1,296530.00XLONxeaNeryOFNB
29-08-202515:59:01GBp537530.00XLONxeaNeryOFND
29-08-202515:58:03GBp12530.00XLONxeaNeryOCH0
29-08-202515:58:03GBp2530.00XLONxeaNeryOCH2
29-08-202515:58:03GBp25530.00XLONxeaNeryOCH4
29-08-202515:58:02GBp68530.50BATExeaNeryOCGm
29-08-202515:57:28GBp377530.50XLONxeaNeryODzQ
29-08-202515:57:28GBp30530.50BATExeaNeryODyb
29-08-202515:57:28GBp450530.50BATExeaNeryODyd
29-08-202515:57:28GBp837530.50BATExeaNeryODyf
29-08-202515:57:28GBp274530.50CHIXxeaNeryODyh
29-08-202515:57:28GBp1,295530.50XLONxeaNeryODyZ
29-08-202515:56:25GBp301531.00BATExeaNeryOA4m
29-08-202515:56:16GBp564531.00XLONxeaNeryOAEw
29-08-202515:55:33GBp240531.00CHIXxeaNeryOB62
29-08-202515:52:31GBp206529.50BATExeaNeryPsGX
29-08-202515:52:28GBp292529.50BATExeaNeryPsT1
29-08-202515:52:28GBp349529.50CHIXxeaNeryPsT3
29-08-202515:52:27GBp591530.00XLONxeaNeryPsSB
29-08-202515:52:27GBp148530.00XLONxeaNeryPsSD
29-08-202515:52:27GBp133530.00XLONxeaNeryPsSF
29-08-202515:52:27GBp270530.00XLONxeaNeryPsSH
29-08-202515:52:27GBp99530.00XLONxeaNeryPsSJ
29-08-202515:52:27GBp174530.00XLONxeaNeryPsSL
29-08-202515:52:27GBp301530.00XLONxeaNeryPsSN
29-08-202515:52:27GBp582530.00XLONxeaNeryPsSP
29-08-202515:52:27GBp490529.50XLONxeaNeryPsSU
29-08-202515:52:27GBp805529.50XLONxeaNeryPsVa
29-08-202515:52:27GBp464529.50CHIXxeaNeryPsVW
29-08-202515:52:27GBp1,880529.50BATExeaNeryPsVY
29-08-202515:52:27GBp62529.50BATExeaNeryPsV3
29-08-202515:50:32GBp71530.00BATExeaNeryPrN@
29-08-202515:50:32GBp96530.00BATExeaNeryPrN0
29-08-202515:50:32GBp2,728530.00BATExeaNeryPrNw
29-08-202515:50:32GBp64530.00BATExeaNeryPrNy
29-08-202515:50:32GBp369529.50CHIXxeaNeryPrNB
29-08-202515:50:32GBp374529.50CHIXxeaNeryPrND
29-08-202515:50:32GBp1,295529.50BATExeaNeryPrNF
29-08-202515:50:32GBp524529.50XLONxeaNeryPrNH
29-08-202515:50:32GBp771529.50XLONxeaNeryPrNJ
29-08-202515:49:36GBp1,295530.00XLONxeaNeryPoOB
29-08-202515:49:36GBp554530.00CHIXxeaNeryPoON
29-08-202515:49:36GBp1,316530.00BATExeaNeryPoOP
29-08-202515:45:03GBp60530.50XLONxeaNeryPz4$
29-08-202515:45:02GBp156530.50XLONxeaNeryPz7E
29-08-202515:45:02GBp74530.50XLONxeaNeryPz7G
29-08-202515:45:02GBp232530.50CHIXxeaNeryPz7P
29-08-202515:44:58GBp104530.00BATExeaNeryPz86
29-08-202515:43:43GBp41530.50XLONxeaNeryPxWe
29-08-202515:43:43GBp210530.50XLONxeaNeryPxWg
29-08-202515:43:43GBp72530.50XLONxeaNeryPxWi
29-08-202515:43:35GBp219530.50CHIXxeaNeryPxtT
29-08-202515:38:18GBp621530.00BATExeaNeryPYcb
29-08-202515:35:30GBp299530.50CHIXxeaNeryPXHH
29-08-202515:35:30GBp285530.50BATExeaNeryPXHJ
29-08-202515:35:30GBp4530.50BATExeaNeryPXHL
29-08-202515:35:30GBp10530.50BATExeaNeryPXHN
29-08-202515:35:29GBp299530.50XLONxeaNeryPXGD
29-08-202515:35:29GBp91530.50BATExeaNeryPXJg
29-08-202515:35:29GBp37530.50BATExeaNeryPXJi
29-08-202515:35:18GBp99530.50XLONxeaNeryPkcT
29-08-202515:35:18GBp305530.50XLONxeaNeryPkcV
29-08-202515:35:18GBp114530.50XLONxeaNeryPkXX
29-08-202515:34:40GBp276530.50BATExeaNeryPkBY
29-08-202515:34:19GBp493530.50XLONxeaNeryPlYG
29-08-202515:34:15GBp187530.50CHIXxeaNeryPlkf
29-08-202515:34:15GBp68530.50CHIXxeaNeryPlkh
29-08-202515:34:15GBp63530.50CHIXxeaNeryPlkj
29-08-202515:33:20GBp579530.50XLONxeaNeryPiv2
29-08-202515:33:02GBp755530.50BATExeaNeryPiPC
29-08-202515:33:02GBp450530.50BATExeaNeryPiPE
29-08-202515:32:21GBp380530.50XLONxeaNeryPjTX
29-08-202515:32:21GBp299530.50XLONxeaNeryPjTZ
29-08-202515:31:51GBp393530.50BATExeaNeryPg4X
29-08-202515:31:51GBp166530.50BATExeaNeryPg4Z
29-08-202515:31:51GBp67530.50CHIXxeaNeryPg4a
29-08-202515:31:51GBp175530.50CHIXxeaNeryPg4c
29-08-202515:31:51GBp69530.50CHIXxeaNeryPg4e
29-08-202515:31:40GBp239530.50BATExeaNeryPgE$
29-08-202515:31:40GBp7530.50XLONxeaNeryPgEz
29-08-202515:31:40GBp229530.50XLONxeaNeryPgE0
29-08-202515:31:39GBp219530.50BATExeaNeryPg8C
29-08-202515:31:39GBp1,578530.50BATExeaNeryPg8Q
29-08-202515:31:35GBp196530.50BATExeaNeryPgS6
29-08-202515:31:35GBp141530.50XLONxeaNeryPgSB
29-08-202515:31:35GBp100530.50XLONxeaNeryPgSD
29-08-202515:31:35GBp436530.50BATExeaNeryPgSK
29-08-202515:31:35GBp431530.50XLONxeaNeryPgSP
29-08-202515:31:32GBp231530.50XLONxeaNeryPgP$
29-08-202515:31:32GBp3,831530.50XLONxeaNeryPgPz
29-08-202515:31:28GBp730530.50XLONxeaNeryPhje
29-08-202515:31:28GBp672530.50XLONxeaNeryPhjg
29-08-202515:31:28GBp109530.50XLONxeaNeryPhji
29-08-202515:31:28GBp4530.50BATExeaNeryPhjx
29-08-202515:31:28GBp5530.50BATExeaNeryPhjz
29-08-202515:31:28GBp220530.50BATExeaNeryPhj$
29-08-202515:31:28GBp227530.50XLONxeaNeryPhj3
29-08-202515:31:28GBp1,202530.50BATExeaNeryPhia
29-08-202515:26:00GBp900529.50BATExeaNeryPIlA
29-08-202515:26:00GBp165529.50BATExeaNeryPIlJ
29-08-202515:26:00GBp100529.50BATExeaNeryPIlL
29-08-202515:26:00GBp42529.50BATExeaNeryPIlN
29-08-202515:26:00GBp42529.50BATExeaNeryPIlP
29-08-202515:26:00GBp71529.50BATExeaNeryPIlR
29-08-202515:26:00GBp254529.50BATExeaNeryPIlT
29-08-202515:26:00GBp71529.50BATExeaNeryPIlV
29-08-202515:26:00GBp1,335529.00XLONxeaNeryPIkj
29-08-202515:26:00GBp815529.00CHIXxeaNeryPIkl
29-08-202515:26:00GBp868529.00BATExeaNeryPIkn
29-08-202515:26:00GBp427529.00BATExeaNeryPIkp
29-08-202515:11:18GBp236529.50CHIXxeaNeryP0KL
29-08-202515:11:18GBp1,189529.50BATExeaNeryP0KN
29-08-202515:11:18GBp802529.50XLONxeaNeryP0KR
29-08-202515:09:12GBp781529.00XLONxeaNeryPF95
29-08-202515:09:12GBp248529.00CHIXxeaNeryPF97
29-08-202515:05:40GBp313530.00BATExeaNeryP8dl
29-08-202515:05:40GBp420530.00XLONxeaNeryP8dn
29-08-202515:04:22GBp452530.50BATExeaNeryQsY@
29-08-202515:04:22GBp323530.50XLONxeaNeryQsYy
29-08-202515:04:11GBp584531.00XLONxeaNeryQsyL
29-08-202515:04:11GBp213531.00XLONxeaNeryQsyN
29-08-202515:04:11GBp442531.00BATExeaNeryQsyP
29-08-202515:04:11GBp185531.00BATExeaNeryQsyR
29-08-202515:04:11GBp296531.00CHIXxeaNeryQsyT
29-08-202515:04:11GBp1,820531.50XLONxeaNeryQs@$
29-08-202515:04:11GBp1,502531.50BATExeaNeryQs@1
29-08-202515:04:11GBp333531.50CHIXxeaNeryQs@3
29-08-202515:02:55GBp183531.50BATExeaNeryQqil
29-08-202514:57:37GBp861532.00XLONxeaNeryQ$qS
29-08-202514:57:37GBp675532.00BATExeaNeryQ$qU
29-08-202514:56:15GBp787532.50BATExeaNeryQzrr
29-08-202514:56:15GBp1,585532.50XLONxeaNeryQzrt
29-08-202514:56:12GBp531533.00CHIXxeaNeryQzt1
29-08-202514:50:20GBp1,347532.00XLONxeaNeryQbtM
29-08-202514:50:20GBp13532.00XLONxeaNeryQbtO
29-08-202514:50:19GBp416532.00BATExeaNeryQbtQ
29-08-202514:49:18GBp441532.00BATExeaNeryQYLc
29-08-202514:48:11GBp414532.00BATExeaNeryQWZx
29-08-202514:48:00GBp23532.00XLONxeaNeryQW6@
29-08-202514:48:00GBp24532.00XLONxeaNeryQW60
29-08-202514:47:24GBp428532.00BATExeaNeryQXoB
29-08-202514:46:44GBp688532.50BATExeaNeryQk5Z
29-08-202514:46:44GBp1,727532.50XLONxeaNeryQkwV
29-08-202514:46:44GBp514532.50CHIXxeaNeryQk5b
29-08-202514:46:44GBp326532.50BATExeaNeryQk5f
29-08-202514:46:44GBp436532.50BATExeaNeryQk5h
29-08-202514:41:54GBp79532.00BATExeaNeryQfeo
29-08-202514:41:21GBp37532.00BATExeaNeryQfMz
29-08-202514:40:59GBp436532.00BATExeaNeryQMyx
29-08-202514:40:34GBp384532.50XLONxeaNeryQMH$
29-08-202514:40:34GBp57532.50XLONxeaNeryQMG4
29-08-202514:40:34GBp1,723532.50XLONxeaNeryQMG6
29-08-202514:40:34GBp778532.50BATExeaNeryQMG8
29-08-202514:40:34GBp243532.50CHIXxeaNeryQMGA
29-08-202514:39:26GBp411533.00XLONxeaNeryQKpo
29-08-202514:39:26GBp338533.00BATExeaNeryQKpq
29-08-202514:38:40GBp325533.50XLONxeaNeryQLrG
29-08-202514:38:40GBp151533.50BATExeaNeryQLrI
29-08-202514:38:40GBp434533.50BATExeaNeryQLrK
29-08-202514:38:35GBp251534.50XLONxeaNeryQLu@
29-08-202514:38:35GBp222534.50XLONxeaNeryQLu0
29-08-202514:38:35GBp196534.50XLONxeaNeryQLuu
29-08-202514:38:35GBp231534.50XLONxeaNeryQLuw
29-08-202514:38:35GBp57534.50XLONxeaNeryQLuy
29-08-202514:38:35GBp540534.00XLONxeaNeryQLu7
29-08-202514:38:35GBp226534.00CHIXxeaNeryQLuB
29-08-202514:38:35GBp971534.00BATExeaNeryQLuD
29-08-202514:38:02GBp87535.00BATExeaNeryQIiP
29-08-202514:38:02GBp249535.00BATExeaNeryQIiR
29-08-202514:38:02GBp4535.00BATExeaNeryQIiT
29-08-202514:38:02GBp585534.50BATExeaNeryQIlW
29-08-202514:38:02GBp329534.50CHIXxeaNeryQIlY
29-08-202514:38:02GBp589534.50XLONxeaNeryQIla
29-08-202514:38:00GBp274535.00BATExeaNeryQIhY
29-08-202514:38:00GBp37535.00BATExeaNeryQIha
29-08-202514:38:00GBp1,987535.00BATExeaNeryQIhy
29-08-202514:38:00GBp68535.00BATExeaNeryQIh@
29-08-202514:38:00GBp56535.00BATExeaNeryQIh0
29-08-202514:38:00GBp54535.00BATExeaNeryQIh2
29-08-202514:38:00GBp284535.00BATExeaNeryQIh4
29-08-202514:38:00GBp58535.00BATExeaNeryQIh6
29-08-202514:38:00GBp268534.50XLONxeaNeryQIhS
29-08-202514:38:00GBp977534.50XLONxeaNeryQIhU
29-08-202514:38:00GBp379534.50BATExeaNeryQIga
29-08-202514:38:00GBp774534.50BATExeaNeryQIgc
29-08-202514:38:00GBp685534.50CHIXxeaNeryQIgY
29-08-202514:35:46GBp361534.50XLONxeaNeryQHfP
29-08-202514:34:32GBp222535.00BATExeaNeryQUJj
29-08-202514:34:32GBp37535.00BATExeaNeryQUJl
29-08-202514:33:40GBp210534.50XLONxeaNeryQSke
29-08-202514:33:40GBp1,419534.50XLONxeaNeryQSkg
29-08-202514:33:40GBp414534.50XLONxeaNeryQSkH
29-08-202514:33:40GBp37534.50XLONxeaNeryQSfZ
29-08-202514:32:54GBp426534.00BATExeaNeryQT3p
29-08-202514:30:09GBp318534.00BATExeaNeryQ6@s
29-08-202514:30:09GBp404534.00CHIXxeaNeryQ6@u
29-08-202514:30:09GBp421534.00XLONxeaNeryQ6@w
29-08-202514:26:05GBp716533.00XLONxeaNeryQ0Hd
29-08-202514:26:05GBp205533.00BATExeaNeryQ0Hh
29-08-202514:26:05GBp422533.50BATExeaNeryQ0Hn
29-08-202514:26:05GBp397533.50XLONxeaNeryQ0Hs
29-08-202514:26:05GBp303533.50CHIXxeaNeryQ0Hw
29-08-202514:24:26GBp136533.00XLONxeaNeryQEO4
29-08-202514:17:19GBp1,203533.50BATExeaNeryRsfx
29-08-202514:17:19GBp445533.50CHIXxeaNeryRsfz
29-08-202514:17:19GBp1,812533.50XLONxeaNeryRsft
29-08-202514:16:38GBp393534.00XLONxeaNeryRsGc
29-08-202514:14:40GBp459533.50CHIXxeaNeryRq2$
29-08-202514:14:40GBp1,488533.50BATExeaNeryRq2z
29-08-202514:14:40GBp224534.00XLONxeaNeryRq25
29-08-202514:13:41GBp99534.00XLONxeaNeryRrBC
29-08-202514:13:41GBp169534.00XLONxeaNeryRrBE
29-08-202514:12:57GBp301533.50BATExeaNeryRo0N
29-08-202514:12:57GBp364534.00XLONxeaNeryRo0U
29-08-202514:12:57GBp420534.00XLONxeaNeryRo3k
29-08-202514:12:56GBp339534.00XLONxeaNeryRo31
29-08-202514:12:56GBp384534.00XLONxeaNeryRo33
29-08-202514:12:56GBp386534.00XLONxeaNeryRo3E
29-08-202514:12:56GBp417534.00XLONxeaNeryRo3K
29-08-202514:12:56GBp771534.00XLONxeaNeryRo2W
29-08-202514:12:56GBp618534.00XLONxeaNeryRo2e
29-08-202514:12:56GBp156534.00XLONxeaNeryRo2g
29-08-202514:12:56GBp291534.00XLONxeaNeryRo2x
29-08-202514:12:56GBp361534.00XLONxeaNeryRo2z
29-08-202514:12:56GBp2,472534.00BATExeaNeryRo2H
29-08-202514:12:56GBp91534.00BATExeaNeryRo2J
29-08-202514:12:56GBp55534.00BATExeaNeryRo2L
29-08-202514:12:56GBp460533.50BATExeaNeryRo2S
29-08-202514:12:56GBp952533.50XLONxeaNeryRo2U
29-08-202514:12:56GBp467533.50BATExeaNeryRoDa
29-08-202514:12:56GBp89533.50XLONxeaNeryRoDW
29-08-202514:12:56GBp799533.50CHIXxeaNeryRoDY
29-08-202514:04:54GBp219534.00BATExeaNeryRwHQ
29-08-202513:56:43GBp162532.50XLONxeaNeryRY74
29-08-202513:56:43GBp68532.50XLONxeaNeryRY76
29-08-202513:56:43GBp384532.00CHIXxeaNeryRY7A
29-08-202513:56:43GBp1,070532.00BATExeaNeryRY7L
29-08-202513:54:35GBp205530.50BATExeaNeryRW75
29-08-202513:45:16GBp226530.00BATExeaNeryRfoO
29-08-202513:45:15GBp16530.00XLONxeaNeryRfzo
29-08-202513:45:15GBp241530.00XLONxeaNeryRfzq
29-08-202513:44:11GBp365530.50XLONxeaNeryRMzM
29-08-202513:44:11GBp322530.50BATExeaNeryRMzO
29-08-202513:43:29GBp327531.00BATExeaNeryRNY0
29-08-202513:42:16GBp450531.50XLONxeaNeryRKku
29-08-202513:42:16GBp603531.00XLONxeaNeryRKk1
29-08-202513:42:16GBp515531.00BATExeaNeryRKk3
29-08-202513:42:16GBp202531.50XLONxeaNeryRKk5
29-08-202513:42:16GBp1,175531.50XLONxeaNeryRKk7
29-08-202513:42:16GBp1,175531.50BATExeaNeryRKk9
29-08-202513:42:16GBp262531.50CHIXxeaNeryRKkB
29-08-202513:41:58GBp323532.00BATExeaNeryRKFf
29-08-202513:40:15GBp135532.00XLONxeaNeryRIfc
29-08-202513:40:15GBp123532.00XLONxeaNeryRIfe
29-08-202513:40:15GBp140532.00XLONxeaNeryRIfg
29-08-202513:40:15GBp82532.00XLONxeaNeryRIfi
29-08-202513:37:00GBp779532.00XLONxeaNeryRHo5
29-08-202513:37:00GBp1,235532.00BATExeaNeryRHoA
29-08-202513:37:00GBp89532.00XLONxeaNeryRHzw
29-08-202513:37:00GBp130532.00XLONxeaNeryRHzy
29-08-202513:37:00GBp1,183532.00BATExeaNeryRHz6
29-08-202513:37:00GBp48532.00BATExeaNeryRHz8
29-08-202513:37:00GBp53532.00BATExeaNeryRHzA
29-08-202513:37:00GBp163532.00XLONxeaNeryRHzR
29-08-202513:37:00GBp447532.00XLONxeaNeryRHzT
29-08-202513:37:00GBp1,427532.00BATExeaNeryRHy7
29-08-202513:37:00GBp53532.00BATExeaNeryRHy9
29-08-202513:37:00GBp53532.00BATExeaNeryRHyD
29-08-202513:37:00GBp116531.50BATExeaNeryRHyF
29-08-202513:36:59GBp172532.00XLONxeaNeryRHyP
29-08-202513:36:59GBp561531.50XLONxeaNeryRHyT
29-08-202513:36:59GBp364531.00XLONxeaNeryRH$h
29-08-202513:36:59GBp543531.00BATExeaNeryRH$j
29-08-202513:36:59GBp375531.00CHIXxeaNeryRH$l
29-08-202513:36:59GBp832531.50XLONxeaNeryRH$r
29-08-202513:36:59GBp538531.50CHIXxeaNeryRH$t
29-08-202513:36:59GBp773531.50BATExeaNeryRH$v
29-08-202513:33:07GBp412532.00XLONxeaNeryRTej
29-08-202513:33:07GBp111532.00XLONxeaNeryRTel
29-08-202513:33:07GBp62532.00XLONxeaNeryRTem
29-08-202513:33:05GBp874532.00BATExeaNeryRTsS
29-08-202513:33:05GBp332532.00XLONxeaNeryRTni
29-08-202513:33:05GBp43532.00XLONxeaNeryRTnk
29-08-202513:33:05GBp270532.00XLONxeaNeryRTnm
29-08-202513:33:05GBp357532.00XLONxeaNeryRTnq
29-08-202513:33:05GBp599532.00XLONxeaNeryRTns
29-08-202513:33:05GBp567532.00XLONxeaNeryRTnu
29-08-202513:33:05GBp846531.50XLONxeaNeryRTnB
29-08-202513:33:05GBp781531.50BATExeaNeryRTnD
29-08-202513:33:05GBp773531.50CHIXxeaNeryRTnF
29-08-202513:08:34GBp35531.50XLONxeaNeryKtqP
29-08-202513:08:34GBp339531.50XLONxeaNeryKtqR
29-08-202513:08:34GBp13531.50BATExeaNeryKtqT
29-08-202513:07:40GBp409531.50BATExeaNeryKtPZ
29-08-202513:07:40GBp94531.50BATExeaNeryKtPv
29-08-202513:07:40GBp156531.50BATExeaNeryKtPx
29-08-202513:05:11GBp300531.00CHIXxeaNeryKonh
29-08-202513:05:09GBp263531.50BATExeaNeryKop@
29-08-202513:05:09GBp99531.50BATExeaNeryKop3
29-08-202513:05:09GBp676531.50XLONxeaNeryKopF
29-08-202513:05:09GBp318531.50XLONxeaNeryKopH
29-08-202513:05:09GBp270531.50XLONxeaNeryKopJ
29-08-202513:05:09GBp56531.50BATExeaNeryKoob
29-08-202513:05:09GBp99531.50BATExeaNeryKooX
29-08-202513:05:09GBp276531.50BATExeaNeryKooZ
29-08-202513:05:09GBp218531.00XLONxeaNeryKooh
29-08-202513:05:09GBp496531.00XLONxeaNeryKooj
29-08-202513:05:09GBp381531.00CHIXxeaNeryKool
29-08-202513:05:09GBp652531.00BATExeaNeryKoon
29-08-202512:51:05GBp387531.50BATExeaNeryKv2N
29-08-202512:51:05GBp297531.50CHIXxeaNeryKv2Q
29-08-202512:51:05GBp845532.00XLONxeaNeryKv2U
29-08-202512:51:05GBp370531.50XLONxeaNeryKv2O
29-08-202512:51:05GBp883532.00BATExeaNeryKvDW
29-08-202512:51:05GBp426532.00CHIXxeaNeryKvDY
29-08-202512:51:05GBp65532.50XLONxeaNeryKvDx
29-08-202512:51:05GBp101532.50XLONxeaNeryKvDr
29-08-202512:51:05GBp275532.50XLONxeaNeryKvDt
29-08-202512:51:05GBp200532.50XLONxeaNeryKvDv
29-08-202512:49:42GBp75532.50BATExeaNeryKc9b
29-08-202512:49:42GBp450532.50BATExeaNeryKc9d
29-08-202512:49:42GBp80532.50BATExeaNeryKc9f
29-08-202512:49:07GBp21532.50XLONxeaNeryKdWP
29-08-202512:49:07GBp400532.50XLONxeaNeryKdWR
29-08-202512:49:07GBp68532.50XLONxeaNeryKdWT
29-08-202512:48:17GBp456532.50BATExeaNeryKdBY
29-08-202512:48:08GBp162532.50XLONxeaNeryKdVt
29-08-202512:48:08GBp100532.50XLONxeaNeryKdVv
29-08-202512:48:04GBp86532.50BATExeaNeryKaW1
29-08-202512:47:42GBp219532.50BATExeaNeryKap7
29-08-202512:47:41GBp133532.50BATExeaNeryKazX
29-08-202512:47:41GBp442532.50BATExeaNeryKazg
29-08-202512:47:41GBp171532.50XLONxeaNeryKazl
29-08-202512:47:41GBp67532.50XLONxeaNeryKazn
29-08-202512:47:41GBp103532.50XLONxeaNeryKaz5
29-08-202512:47:41GBp840532.50XLONxeaNeryKaz7
29-08-202512:47:41GBp135532.50XLONxeaNeryKaz9
29-08-202512:47:41GBp55532.50BATExeaNeryKazE
29-08-202512:47:41GBp341532.50XLONxeaNeryKazN
29-08-202512:47:41GBp164532.50XLONxeaNeryKazL
29-08-202512:47:41GBp438532.00XLONxeaNeryKazQ
29-08-202512:43:19GBp394532.00XLONxeaNeryKZ4Q
29-08-202512:43:19GBp638532.00BATExeaNeryKZ4S
29-08-202512:43:19GBp450532.00BATExeaNeryKZ4U
29-08-202512:43:18GBp423532.50BATExeaNeryKZ7r
29-08-202512:43:14GBp396532.50XLONxeaNeryKZ19
29-08-202512:43:14GBp139532.50CHIXxeaNeryKZ1B
29-08-202512:43:13GBp12532.50CHIXxeaNeryKZ1O
29-08-202512:43:13GBp2532.50CHIXxeaNeryKZ1Q
29-08-202512:43:13GBp138532.50CHIXxeaNeryKZ1S
29-08-202512:43:13GBp1,481533.00BATExeaNeryKZ0g
29-08-202512:43:13GBp278533.00BATExeaNeryKZ0i
29-08-202512:43:13GBp38533.00BATExeaNeryKZ0k
29-08-202512:43:13GBp383532.50CHIXxeaNeryKZ0t
29-08-202512:43:13GBp553532.50BATExeaNeryKZ0v
29-08-202512:43:13GBp643532.50XLONxeaNeryKZ0r
29-08-202512:32:19GBp60533.00BATExeaNeryKhJU
29-08-202512:32:19GBp69533.00BATExeaNeryKhIW
29-08-202512:32:19GBp480532.50XLONxeaNeryKhId
29-08-202512:29:54GBp599531.50XLONxeaNeryKfS5
29-08-202512:29:00GBp1,500532.50BATExeaNeryKMED
29-08-202512:29:00GBp271532.50BATExeaNeryKMEF
29-08-202512:29:00GBp47532.50BATExeaNeryKMEH
29-08-202512:29:00GBp57532.50BATExeaNeryKMEJ
29-08-202512:29:00GBp218531.50XLONxeaNeryKMEM
29-08-202512:29:00GBp475532.50BATExeaNeryKMER
29-08-202512:29:00GBp660532.50BATExeaNeryKM9d
29-08-202512:29:00GBp440532.50BATExeaNeryKM9f
29-08-202512:29:00GBp450532.50BATExeaNeryKM9h
29-08-202512:29:00GBp294532.50BATExeaNeryKM9j
29-08-202512:29:00GBp463532.50BATExeaNeryKM9t
29-08-202512:29:00GBp1,167532.50BATExeaNeryKM9F
29-08-202512:29:00GBp222532.50BATExeaNeryKM9U
29-08-202512:29:00GBp925532.50BATExeaNeryKM9O
29-08-202512:29:00GBp55532.50BATExeaNeryKM9Q
29-08-202512:29:00GBp50532.50BATExeaNeryKM9S
29-08-202512:29:00GBp265532.50BATExeaNeryKM8W
29-08-202512:29:00GBp52532.00BATExeaNeryKM8Y
29-08-202512:29:00GBp441532.00BATExeaNeryKM8x
29-08-202512:29:00GBp446532.00XLONxeaNeryKM8s
29-08-202512:29:00GBp481532.00CHIXxeaNeryKM8$
29-08-202512:29:00GBp627532.50BATExeaNeryKM81
29-08-202512:29:00GBp13532.50CHIXxeaNeryKM83
29-08-202512:29:00GBp675532.50CHIXxeaNeryKM85
29-08-202512:29:00GBp637532.50XLONxeaNeryKM8z
29-08-202512:28:59GBp21532.50XLONxeaNeryKMBq
29-08-202512:26:29GBp226532.50XLONxeaNeryKKoQ
29-08-202512:25:29GBp514533.00XLONxeaNeryKLaX
29-08-202512:25:29GBp10533.00XLONxeaNeryKLaZ
29-08-202512:25:29GBp796533.00XLONxeaNeryKLbV
29-08-202512:25:29GBp626532.50BATExeaNeryKLaj
29-08-202512:25:29GBp998533.00XLONxeaNeryKLah
29-08-202512:25:28GBp394533.00XLONxeaNeryKLa9
29-08-202512:25:28GBp401533.00XLONxeaNeryKLdd
29-08-202512:25:27GBp759533.00XLONxeaNeryKLXf
29-08-202512:25:27GBp741533.00XLONxeaNeryKLXq
29-08-202512:25:27GBp706533.00XLONxeaNeryKLXw
29-08-202512:25:27GBp339533.00XLONxeaNeryKLXy
29-08-202512:25:27GBp313532.50CHIXxeaNeryKLX1
29-08-202512:25:27GBp167533.00XLONxeaNeryKLWk
29-08-202512:25:27GBp43533.00XLONxeaNeryKLWm
29-08-202512:25:27GBp270533.00XLONxeaNeryKLWq
29-08-202512:25:27GBp406532.00BATExeaNeryKLWy
29-08-202512:25:27GBp362532.00CHIXxeaNeryKLW@
29-08-202512:25:27GBp670532.50BATExeaNeryKLW2
29-08-202512:25:27GBp517532.50CHIXxeaNeryKLW4
29-08-202512:25:27GBp709532.50XLONxeaNeryKLW6
29-08-202512:02:34GBp111532.50BATExeaNeryK2d4
29-08-202512:02:00GBp310533.00XLONxeaNeryK2K2
29-08-202512:02:00GBp351533.00CHIXxeaNeryK2K9
29-08-202512:00:00GBp2,615533.00XLONxeaNeryK0mW
29-08-202511:49:01GBp416531.50XLONxeaNeryK8uS
29-08-202511:49:01GBp16532.00CHIXxeaNeryK8xa
29-08-202511:49:01GBp72532.00BATExeaNeryK8xc
29-08-202511:49:01GBp31532.00BATExeaNeryK8xe
29-08-202511:49:01GBp238531.50XLONxeaNeryK8xY
29-08-202511:48:21GBp273532.00BATExeaNeryK8IM
29-08-202511:48:20GBp397532.00XLONxeaNeryK8T0
29-08-202511:48:19GBp907532.50XLONxeaNeryK8Sr
29-08-202511:48:19GBp236532.50BATExeaNeryK8St
29-08-202511:48:19GBp450532.50BATExeaNeryK8Sv
29-08-202511:48:19GBp297532.50CHIXxeaNeryK8Sx
29-08-202511:45:12GBp724533.00XLONxeaNeryLtav
29-08-202511:45:12GBp823533.00BATExeaNeryLtax
29-08-202511:45:10GBp633533.00XLONxeaNeryLtde
29-08-202511:44:00GBp523533.00BATExeaNeryLtRe
29-08-202511:42:22GBp258534.00BATExeaNeryLrdB
29-08-202511:42:22GBp43534.00BATExeaNeryLrdD
29-08-202511:42:22GBp539533.50XLONxeaNeryLrdG
29-08-202511:42:22GBp517533.50BATExeaNeryLrdI
29-08-202511:42:22GBp408533.50CHIXxeaNeryLrdK
29-08-202511:36:34GBp377534.00XLONxeaNeryLnqq
29-08-202511:36:34GBp517534.00BATExeaNeryLnqs
29-08-202511:36:01GBp362534.00BATExeaNeryLnBv
29-08-202511:36:01GBp517534.50BATExeaNeryLnBx
29-08-202511:36:01GBp215534.50XLONxeaNeryLnBz
29-08-202511:36:00GBp14535.00XLONxeaNeryLnAt
29-08-202511:36:00GBp205535.00XLONxeaNeryLnAv
29-08-202511:36:00GBp1,262535.00XLONxeaNeryLnA$
29-08-202511:36:00GBp51535.00XLONxeaNeryLnAO
29-08-202511:36:00GBp407535.00XLONxeaNeryLnAQ
29-08-202511:36:00GBp326534.50XLONxeaNeryLnLZ
29-08-202511:31:06GBp447534.00CHIXxeaNeryLzu5
29-08-202511:23:24GBp219534.00XLONxeaNeryLddU
29-08-202511:19:29GBp309532.00XLONxeaNeryLbKF
29-08-202511:19:28GBp557532.50XLONxeaNeryLbKS
29-08-202511:19:28GBp570532.50XLONxeaNeryLbNY
29-08-202511:19:28GBp468532.50XLONxeaNeryLbNe
29-08-202511:19:28GBp68532.50XLONxeaNeryLbNg
29-08-202511:19:28GBp311532.50XLONxeaNeryLbNi
29-08-202511:19:28GBp412532.50XLONxeaNeryLbNv
29-08-202511:19:28GBp619532.50BATExeaNeryLbNx
29-08-202511:18:57GBp592533.00XLONxeaNeryLYqs
29-08-202511:18:57GBp692533.00BATExeaNeryLYqu
29-08-202511:18:57GBp308533.00CHIXxeaNeryLYqw
29-08-202511:18:14GBp554533.50BATExeaNeryLYF6
29-08-202511:18:14GBp6533.50BATExeaNeryLYF8
29-08-202511:15:53GBp517533.00XLONxeaNeryLWxM
29-08-202511:15:12GBp517533.00XLONxeaNeryLWVa
29-08-202511:14:58GBp265533.50BATExeaNeryLXfn
29-08-202511:14:58GBp281533.50BATExeaNeryLXfp
29-08-202511:14:58GBp53533.50BATExeaNeryLXfr
29-08-202511:14:58GBp54533.50BATExeaNeryLXft
29-08-202511:11:34GBp254533.00XLONxeaNeryLlEv
29-08-202511:11:33GBp122533.00XLONxeaNeryLlE7
29-08-202511:11:33GBp296533.00XLONxeaNeryLlE9
29-08-202511:11:33GBp333533.00XLONxeaNeryLlED
29-08-202511:11:33GBp2,116533.50BATExeaNeryLlEO
29-08-202511:11:33GBp197533.50BATExeaNeryLlEQ
29-08-202511:11:33GBp134533.50BATExeaNeryLlES
29-08-202511:11:33GBp51533.50BATExeaNeryLlEU
29-08-202511:11:33GBp55533.50BATExeaNeryLl9a
29-08-202511:11:33GBp285533.50BATExeaNeryLl9c
29-08-202511:11:33GBp54533.50BATExeaNeryLl9W
29-08-202511:11:33GBp79533.50XLONxeaNeryLl9l
29-08-202511:11:33GBp695533.50XLONxeaNeryLl9n
29-08-202511:11:33GBp362533.00BATExeaNeryLl9q
29-08-202511:11:33GBp292533.00CHIXxeaNeryLl9@
29-08-202511:11:33GBp362533.00XLONxeaNeryLl9w
29-08-202511:11:33GBp420533.50XLONxeaNeryLl84
29-08-202511:11:33GBp420533.50BATExeaNeryLl86
29-08-202511:11:33GBp422533.50CHIXxeaNeryLl88
29-08-202510:59:58GBp147533.00XLONxeaNeryLL$q
29-08-202510:59:58GBp323532.50CHIXxeaNeryLL$z
29-08-202510:59:57GBp170533.00CHIXxeaNeryLL$O
29-08-202510:59:57GBp291533.00CHIXxeaNeryLL$Q
29-08-202510:59:55GBp10533.00XLONxeaNeryLL@E
29-08-202510:59:55GBp1,288533.00BATExeaNeryLL@Q
29-08-202510:43:28GBp269533.00BATExeaNeryL7SD
29-08-202510:43:23GBp275533.50XLONxeaNeryL7OQ
29-08-202510:43:23GBp306533.50XLONxeaNeryL7RX
29-08-202510:43:23GBp388533.50BATExeaNeryL7RZ
29-08-202510:43:23GBp804534.00BATExeaNeryL7Rt
29-08-202510:43:23GBp227534.00CHIXxeaNeryL7Rv
29-08-202510:42:34GBp441534.00XLONxeaNeryL4Cw
29-08-202510:42:32GBp829534.00XLONxeaNeryL4Eg
29-08-202510:42:32GBp58534.00BATExeaNeryL4Ei
29-08-202510:39:30GBp380534.00XLONxeaNeryL3H9
29-08-202510:39:30GBp52534.00XLONxeaNeryL3HE
29-08-202510:39:30GBp827534.50XLONxeaNeryL3HG
29-08-202510:39:30GBp450534.00BATExeaNeryL3HI
29-08-202510:39:30GBp707534.50BATExeaNeryL3HK
29-08-202510:39:30GBp346534.50CHIXxeaNeryL3HM
29-08-202510:37:58GBp96535.50BATExeaNeryL1Yb
29-08-202510:37:58GBp47535.50BATExeaNeryL1Yd
29-08-202510:37:58GBp55535.50BATExeaNeryL1Yf
29-08-202510:37:58GBp288535.50BATExeaNeryL1Yh
29-08-202510:37:58GBp355535.00CHIXxeaNeryL1Yk
29-08-202510:37:58GBp363535.50BATExeaNeryL1Yr
29-08-202510:37:57GBp357535.50BATExeaNeryL1Y0
29-08-202510:37:57GBp371535.50BATExeaNeryL1Y9
29-08-202510:37:57GBp366535.50BATExeaNeryL1YQ
29-08-202510:37:57GBp8535.50XLONxeaNeryL1jc
29-08-202510:37:57GBp356535.50XLONxeaNeryL1je
29-08-202510:37:57GBp214535.50BATExeaNeryL1js
29-08-202510:37:57GBp40535.50BATExeaNeryL1jz
29-08-202510:37:57GBp8535.50XLONxeaNeryL1j5
29-08-202510:37:57GBp126535.50XLONxeaNeryL1j7
29-08-202510:37:57GBp122535.50XLONxeaNeryL1j9
29-08-202510:37:57GBp550535.00XLONxeaNeryL1jJ
29-08-202510:28:30GBp194535.00XLONxeaNeryL93o
29-08-202510:28:30GBp135535.00XLONxeaNeryL93t
29-08-202510:28:30GBp363535.00XLONxeaNeryL93v
29-08-202510:27:29GBp182535.00XLONxeaNeryMsm4
29-08-202510:27:29GBp200535.00XLONxeaNeryMsm6
29-08-202510:27:28GBp219535.00XLONxeaNeryMsow
29-08-202510:22:32GBp517534.50BATExeaNeryMoW9
29-08-202510:22:32GBp362534.50XLONxeaNeryMoW7
29-08-202510:22:28GBp450535.50BATExeaNeryMoYv
29-08-202510:22:28GBp368535.50BATExeaNeryMoY$
29-08-202510:22:28GBp6,599535.50BATExeaNeryMoY1
29-08-202510:22:28GBp450535.50BATExeaNeryMoY3
29-08-202510:22:28GBp530535.50BATExeaNeryMoYB
29-08-202510:22:28GBp270535.50BATExeaNeryMoYD
29-08-202510:22:27GBp115535.50XLONxeaNeryMoYP
29-08-202510:22:27GBp480535.50XLONxeaNeryMoYR
29-08-202510:22:27GBp519535.50XLONxeaNeryMoYT
29-08-202510:22:27GBp81535.50XLONxeaNeryMoYV
29-08-202510:22:27GBp501535.50BATExeaNeryMojb
29-08-202510:22:27GBp257535.50BATExeaNeryMojd
29-08-202510:22:27GBp517535.00XLONxeaNeryMojg
29-08-202510:22:27GBp362535.00BATExeaNeryMoji
29-08-202510:22:27GBp235535.00CHIXxeaNeryMojk
29-08-202510:22:26GBp517535.50XLONxeaNeryMoif
29-08-202510:22:26GBp517535.50BATExeaNeryMoih
29-08-202510:22:26GBp356535.50CHIXxeaNeryMoij
29-08-202510:22:21GBp517535.50BATExeaNeryMogX
29-08-202510:22:21GBp45535.50CHIXxeaNeryMogZ
29-08-202510:19:45GBp503536.00XLONxeaNeryMmpJ
29-08-202510:19:45GBp14536.00XLONxeaNeryMmpL
29-08-202510:19:45GBp661536.00CHIXxeaNeryMmpN
29-08-202510:11:25GBp366536.50XLONxeaNeryMx4Z
29-08-202510:11:25GBp1,030536.50XLONxeaNeryMx5T
29-08-202510:11:25GBp315536.50XLONxeaNeryMx5V
29-08-202510:11:25GBp221536.50XLONxeaNeryMx4b
29-08-202510:11:25GBp270536.50XLONxeaNeryMx4d
29-08-202510:11:25GBp36536.50XLONxeaNeryMx4f
29-08-202510:11:25GBp517536.00XLONxeaNeryMx4n
29-08-202510:11:25GBp642536.00CHIXxeaNeryMx4r
29-08-202509:59:34GBp130535.50CHIXxeaNeryMXsX
29-08-202509:59:34GBp517535.50BATExeaNeryMXtV
29-08-202509:58:04GBp346536.00