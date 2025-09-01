Acontoudlodning 1. halvår 2025 i Investeringsforeningen Nordea Invest

Investeringsforeningen Nordea Invest udbetaler acontoudlodning for nedenstående afdelinger for perioden 1. januar 2025 til 30. juni 2025. Udlodningerne vil blive udbetalt til investorernes konti den 15. september 2025 og vil fragå kursen den 12. september 2025. Dato for sidste handelsdag, hvor udbyttet er inkluderet, er den 10. september 2025.

Nordea Invest Korte obligationer KL 1

ISIN-kode: DK0060268506

Udlodning: 1,1 kr. pr. stk.

Nordea Invest Mellemlange obligationer KL 1

ISIN-kode: DK0015168686

Udlodning: 1,4 kr. pr. andel

Venlig hilsen

Nordea Fund Management, filial af Nordea Funds Oy, Finland

Rasmus Eske Bruun

Filialbestyrer