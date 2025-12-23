Per Skovsted udpeget som ny formand

Bestyrelsen for Investeringsforeningen Nordea Invest har dags dato konstitueret sig ved Per Skovsted som formand. Dette sker på bagrund af, at Marianne Philip efter næsten 20 år i bestyrelsen, herunder 8 år som formand, har ønsket at fratræde sin post som formand. Marianne Philip vil forblive engageret i Nordea på anden vis.

Jeg vil gerne takke Marianne Philip for hendes betydelige bidrag til Nordea Invest i næsten 20 år og for vores fortrinlige samarbejde gennem årene, siger Per Skovsted, ny formand for Nordea Invest.

Per Skovsted har været medlem af bestyrelsen for Nordea Invest siden 2014.

