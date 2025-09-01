Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 35

 | Source: Danske Bank A/S Danske Bank A/S

 


Selskabsmeddelelse nr. 40 2025

Danske Bank

Bernstorffsgade 40

DK-1577 København V

Tel. + 45 33 44 00 00



01. september 2025



Page 1 of 1





Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 35



Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.



Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".



Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 35 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:


 Antal aktierGennemsnitlig købspris, DKKTransaktionsværdi, DKK
Akkumuleret fra sidste meddelelse10,734,503240.12612,577,634,192
25 august 202550,000275.201113,760,055
26 august 2025119,791269.495332,283,111
27 august 202550,000264.705813,235,290
28 august 2025100,000263.266626,326,660
29 august 2025100,000261.674826,167,480
I alt akkumuleret i uge 35419,791266.2577111,772,596
I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet11,154,294241.10952,689,406,788




Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.336% af Danske Bank A/S' aktiekapital.





Danske Bank

Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70

Vedhæftet fil


Attachments

Danske Bank Company announcement DK Weekly SBB announcement

Recommended Reading