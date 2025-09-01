|Selskabsmeddelelse nr. 40 2025
Danske Bank
Bernstorffsgade 40
DK-1577 København V
Tel. + 45 33 44 00 00
01. september 2025
Page 1 of 1
Aktietilbagekøb i Danske Bank: Transaktioner i uge 35
Den 7. februar 2025, offentliggjorde Danske Bank A/S et aktietilbagekøbsprogram for samlet 5 mia. kr. med maksimalt 45.000.000 aktier i perioden fra 10. februar 2025 til senest 30. januar 2026 - som beskrevet i selskabsmeddelelse nr. 6 2025.
Aktietilbagekøbsprogrammet gennemføres i henhold til artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 om markedsmisbrug ("markedsmisbrugsforordningen") samt EU-Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 2016/1052, der sammen med markedsmisbrugsforordningen udgør "Safe Harbour-reglerne".
Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 35 foretaget følgende transaktioner på Nasdaq Copenhagen A/S:
|Antal aktier
|Gennemsnitlig købspris, DKK
|Transaktionsværdi, DKK
|Akkumuleret fra sidste meddelelse
|10,734,503
|240.1261
|2,577,634,192
|25 august 2025
|50,000
|275.2011
|13,760,055
|26 august 2025
|119,791
|269.4953
|32,283,111
|27 august 2025
|50,000
|264.7058
|13,235,290
|28 august 2025
|100,000
|263.2666
|26,326,660
|29 august 2025
|100,000
|261.6748
|26,167,480
|I alt akkumuleret i uge 35
|419,791
|266.2577
|111,772,596
|I alt akkumuleret under aktietilbagekøbsprogrammet
|11,154,294
|241.1095
|2,689,406,788
Med ovenstående transaktioner svarer det samlede akkumulerede antal egne aktier under aktietilbagekøbsprogrammet til 1.336% af Danske Bank A/S' aktiekapital.
Danske Bank
Kontaktperson: Claus Ingar Jensen, Head of Group Investor Relations, tel. +45 25 42 43 70
Vedhæftet fil