COMMUNIQUÉ DE PRESSE

1er septembre 2025

Katrin Adt nommée CEO de la Marque DACIA

Boulogne-Billancourt, le 1er septembre 2025 – Katrin Adt rejoint ce jour Renault Group pour prendre la tête de la marque DACIA, en remplacement de Denis Le Vot, qui quitte l’entreprise. Précédemment VP chez Mercedes, Katrin sera membre de la ‘Leadership Team’ du Groupe et dans le cadre de la nouvelle organisation, elle sera rattachée au Chief Growth Officer de Renault Group, Fabrice Cambolive.

« Sous la direction de Denis Le Vot, Dacia est devenue une marque forte avec une gamme attrayante de produits et elle a réussi à fidéliser une clientèle plus large. Au nom des équipes de Renault Group, je tiens à exprimer notre gratitude à Denis pour tout ce qu'il a accompli au fil des années. Je souhaite également la bienvenue à Katrin Adt, dont l'expérience dans le domaine automobile sera un véritable atout pour Dacia », a confié François Provost, CEO de Renault Group.

« Nous sommes très heureux d’accueillir Katrin à la direction de Dacia. Sa connaissance forte et son expertise des enjeux de développement du business vont nous permettre de poursuivre la dynamique de le Marque et surtout de relever ensemble le prochain défi : électrifier ‘à la Dacia’ sa gamme de produits. Maintenant que la Marque est bien installée sur le podium du marché ‘Retail’ européen, à nous d’en faire une nouvelle référence de l’électrique » a souligné Fabrice Cambolive, Chief Growth Officer de Renault Group.

Aujourd’hui reconnue comme la marque spécialiste de la mobilité abordable, Dacia est actuellement en pleine expansion, avec notamment le lancement de son SUV du segment C, BIGSTER.

Katrin Adt a une expérience de près de 26 ans dans l’automobile, au sein de Daimler, et en particulier chez Mercedes-Benz. Juriste de formation, elle a occupé différents postes à responsabilité : CEO de Mercedes-Benz au Luxembourg, VP Ressources Humaines et Développement chez Daimler, CEO de la Marque Smart, puis CEO de Mercedes-Benz Own Retail Europe. Plus récemment elle pilotait l’Audit Corporate chez Mercedes-Benz. Avec une carrière majoritairement centrée sur le domaine de la vente et du ‘Retail’, Katrin a eu à mener plusieurs transformations clés, comme la transition de Smart vers une marque 100% électrique. Katrin est aussi fortement engagée dans la promotion de la diversité et du mentorat féminin dans la tech.

« Je suis ravie de rejoindre Renault Group et de prendre la direction de la marque Dacia. C’est un privilège de pouvoir contribuer à écrire, aux côtés d’une équipe exceptionnelle, le prochain chapitre de cette remarquable success story.

Façonner les entreprises pour l’avenir a toujours été le moteur de mon engagement. Aujourd’hui, nous sommes à un moment charnière — à la fois technologique et sociétal — dans notre relation à l’automobile. Dacia a constamment démontré la pertinence de son approche à travers des produits en parfaite résonance avec les attentes des clients. Bien plus qu’une marque, Dacia incarne une vision audacieuse, intelligente et accessible de la mobilité.

Nous sommes désormais pleinement mobilisés, avec l’ensemble des équipes de Dacia et du Groupe, ainsi que nos fournisseurs, partenaires et distributeurs, pour faire avancer cette aventure extraordinaire. Avec énergie, ambition et un sens partagé de la mission, nous continuerons à bousculer les conventions et à créer de la valeur pour nos clients. » a déclaré Katrin Adt, CEO de Dacia.

À propos de Renault Group

Renault Group est aux avant-postes d’une mobilité qui se réinvente. Le Groupe s’appuie sur la complémentarité de ses 4 marques – Renault, Dacia, Alpine, Mobilize – et propose des solutions de mobilités durables et innovantes à ses clients. Implanté dans 114 pays, Renault Group a vendu 2,265 millions de véhicules en 2024. Il réunit plus de 98 000 collaborateurs qui incarnent au quotidien sa Raison d’Être, pour que la mobilité nous rapproche les uns des autres.

Prêt à relever des défis sur route comme en compétition, le Groupe est engagé dans une transformation ambitieuse et génératrice de valeur centrée sur le développement de technologies et de services inédits, et d’une nouvelle gamme de véhicules encore plus compétitive, équilibrée et électrifiée. En phase avec les enjeux environnementaux, Renault Group a l’ambition d’atteindre la neutralité carbone en Europe d’ici à 2040.

Davantage d’information : https://www.renaultgroup.com/fr/

À propos de Dacia

Née en 1968 puis relancée par Renault Group en 2004 dans toute l'Europe et les pays du bassin méditerranéen, Dacia a toujours proposé des voitures offrant le meilleur rapport qualité / équipements / prix, en redéfinissant constamment ce qui est essentiel. Marque disruptive, Dacia conçoit des véhicules simples, polyvalents, fiables et en phase avec le style de vie des clients. Les modèles Dacia sont devenus des références sur le marché : Sandero, le véhicule le plus vendu aux particuliers européens chaque année depuis 2017 et le plus vendu en Europe tous canaux confondus en 2024 ; Duster, le SUV le plus vendu aux particuliers en Europe depuis 2018 et le 2ème véhicule le plus vendu aux particuliers européens en 2024 tous segments confondus ; Spring, la championne de la mobilité électrique accessible ; Jogger le véhicule familial polyvalent du segment C ; et Bigster SUV familial qui redéfinit les essentiels du segment C. Présente dans 44 pays, Dacia a vendu plus de 9 millions de véhicules depuis 2004.

