Festi hf.: Endurkaup vika 35

Í 35. viku 2025 keypti Festi alls 170.000 eigin hluti fyrir 50.595.000 kr. eins og hér segir:
|Vika
|Dagsetning
|Tímasetning viðskipta
|Keyptir hlutir
|Viðskiptaverð
|Kaupverð (kr)
|35
|25.8.2025
|13:16:58
|40.000
|301,00
|12.040.000
|35
|26.8.2025
|13:54:46
|40.000
|299,00
|11.960.000
|35
|27.8.2025
|10:10:31
|30.000
|297,00
|8.910.000
|35
|28.8.2025
|13:47:33
|30.000
|296,50
|8.895.000
|35
|29.8.2025
|10:28:29
|30.000
|293,00
|8.790.000
|170.000
|50.595.000
Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.
Fyrir kaupin þá átti Festi 1.561.226 hluti eða 0,5% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.485.000 eigin hluti fyrir 443.670.000 kr. og á í dag 1.731.226 hluti sem samsvarar 0,55% af hlutafé félagsins. Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.
Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).