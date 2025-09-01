Festi hf.: Endurkaup vika 35

Í 35. viku 2025 keypti Festi alls 170.000 eigin hluti fyrir 50.595.000 kr. eins og hér segir:

VikaDagsetningTímasetning viðskiptaKeyptir hlutirViðskiptaverðKaupverð (kr)
3525.8.202513:16:5840.000301,0012.040.000
3526.8.202513:54:4640.000299,0011.960.000
3527.8.202510:10:3130.000297,008.910.000
3528.8.202513:47:3330.000296,508.895.000
3529.8.202510:28:2930.000293,008.790.000
   170.000 50.595.000

Framkvæmd endurkaupaáætlunarinnar er í samræmi við lög um hlutafélög nr. 2/1995, 5. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) um markaðssvik nr. 596/214, framselda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 2016/1052, samanber lög um aðgerðir gegn markaðssvikum nr. 60/2021.

Fyrir kaupin þá átti Festi 1.561.226 hluti eða 0,5% af hlutafé félagsins. Festi hefur nú keypt samtals 1.485.000 eigin hluti fyrir 443.670.000 kr. og á í dag 1.731.226 hluti sem samsvarar 0,55% af hlutafé félagsins.  Um er að ræða tilkynningu um kaup Festi á eigin bréfum í samræmi við endurkaupaáætlun sem var tilkynnt um 27. júní 2025 í tilkynningu til Nasdaq OMX Iceland. Áætlað er að kaupa að hámarki 2.500.000 eigin hluti í félaginu eða sem samsvarar 0,80% af útgefnu hlutafé, þó þannig að fjárhæð endurkaupanna verði aldrei meiri en 800 milljónir króna að kaupverði.

Nánari upplýsingar veitir Magnús Kr. Ingason, framkvæmdastjóri fjármála- og rekstrarsviðs Festi hf. (mki@festi.is).


