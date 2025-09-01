Le Groupe Atos renforce son équipe de direction afin de poursuivre et accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation

Atos Group renforce son équipe de direction afin de poursuivre et accélérer la mise en œuvre de son plan de transformation

Paris, France – 1 septembre 2025 – Atos Group, leader mondial de la transformation digitale enrichie par l’IA, annonce aujourd’hui la nomination de quatre dirigeants de premier plan. En rejoignant l’équipe de direction d’Atos Group, ces professionnels expérimentés mettront leur expertise au service de la réussite des prochaines étapes du plan de transformation rapide du Groupe, visant à rétablir une croissance rentable et durable, améliorer la performance et créer de la valeur à long terme pour l’ensemble des parties prenantes.

Philippe Salle, Président-Directeur Général d’Atos Group, a déclaré : « Je me réjouis d’accueillir ces leaders renommés au sein de l’équipe dirigeante du Groupe. La structure financière du Groupe étant désormais sécurisée, leur leadership et leur expérience seront un pilier essentiel pour accélérer notre plan de transformation « Genesis », mais aussi pour mobiliser et capitaliser sur les forces du Groupe afin de soutenir son redressement.

Leur arrivée témoigne de la confiance partagée dans la solidité de nos fondations, dans la pertinence de notre plan de transformation et la qualité de nos collaborateurs partout dans le monde. Elle illustre aussi notre conviction que nous saurons transformer ces atouts en une croissance durable du chiffre d'affaires et de la rentabilité du Groupe au cours des quatre prochaines années. »

Florin Rotar est nommé Vice-président exécutif (EVP), Directeur Technologique du Groupe (CTO) et intègre le Comité exécutif du Groupe. Dans ses nouvelles fonctions de Directeur technologique du Groupe, il mettra à profit ses vingt années d'expérience dans le domaine de l'intelligence artificielle et des technologies émergentes, sa vision mondiale et son influence dans le secteur pour soutenir l'ambition du Groupe de devenir un partenaire technologique de référence à l’échelle mondiale, s’appuyant sur l’IA pour offrir des parcours digitaux sécurisés de bout en bout.

Fort de 25 ans d'expérience chez Avanade, Florin a été le premier employé de l'entreprise en Europe, où il a dirigé la région avec un esprit entrepreneurial avant d'occuper plusieurs postes de direction au sein de l'entreprise : directeur de l'innovation, responsable mondial de l'environnement de travail moderne et responsable mondial du numérique. Titulaire d'un Master en sciences et en ingénierie des télécommunications de la faculté d'ingénierie de l'Université de Lund (Suède), il a débuté sa carrière chez Procter & Gamble en 1996, puis chez Andersen Consulting en 1998. Entrepreneur dans l’âme et passionné par les technologies numériques, il a été classé par le magazine Entrepreneur parmi les « 10 meilleurs directeurs techniques à suivre en 2023 » et a été reçu le prix de « CTO de l’année 2024 » par l’Institut HMG Global Leadership.

Laurent Soulier est nommé Vice-président exécutif (EVP), Stratégie et Excellence opérationnelle, et intègre le comité exécutif du Groupe.

Diplômé de l'École Polytechnique et de Télécom Paris – et aujourd’hui membre du conseil d'administration et président d'honneur de l'association des anciens élèves de Télécom Paris et membre du conseil d'administration de l'Institut Mines Télécom –, Laurent a travaillé 10 ans dans le secteur public. Il a débuté sa carrière au sein du département de cybersécurité du ministère de la Défense, avant de rejoindre le ministère de l'Industrie, où il a dirigé la transposition en droit français des directives européennes réglementant les secteurs de l'internet et des services postaux. Il a ensuite poursuivi sa carrière dans les grandes entreprises de services Adecco et Foncia/Emeria, où il a mené d'ambitieux programmes de transformation numérique et des stratégies de fusion-acquisition visant à améliorer la satisfaction des clients, à renforcer l'efficacité opérationnelle et à soutenir une croissance rentable.

Pénélope de Fouquières est nommée Vice-présidente sénior (SVP), Directrice de la Communication.

Pénélope de Fouquières a commencé sa carrière comme journaliste à La Chaîne Parlementaire et chez M6. Elle évolue ensuite pendant huit ans en tant que responsable de la communication à la Banque africaine de développement en Tunisie. En 2016, elle intègre ELSAN, leader de l’hospitalisation privée en France, où elle construit la direction de la communication, contribuant activement au rayonnement de la marque durant neuf ans en tant que directrice de la communication et membre du Comité exécutif. Pénélope est diplômée de l’Université Paris-Sorbonne, de l’Institut français de presse et de la London School of Economics.

Camille le Provost est nommée Directrice Fusions et acquisitions.

Camille Le Provost est une spécialiste des fusions-acquisitions, reconnue pour son expertise dans la gestion de transactions internationales complexes et à forts enjeux. Diplômée de l'EM Lyon, elle a débuté sa carrière chez BNP Paribas en 2006 avant de rejoindre Rabobank en 2014, où elle a mené des opérations de grande envergure dans les secteurs industriel et de la consommation. Après quatre années consacrées avec succès à sa passion pour le théâtre, elle se lance en 2020 comme consultante indépendante, conseillant des dirigeants et des fonds d'investissement sur leurs stratégies de croissance externe – dont une année en tant que responsable des fusions-acquisitions pour le groupe Anjac.

