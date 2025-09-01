Aktietilbagekøb i Sydbank A/S – transaktioner i uge 35

 | Source: Sydbank A/S Sydbank A/S

        















Selskabsmeddelelse nr. 40/2025

Peberlyk 4
DK-6200 Aabenraa



Telefon +45 74 37 37 37
Telefax +45 74 37 35 36



Sydbank A/S
CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa
sydbank.dk



1. september 2025 

Aktietilbagekøb i Sydbank A/S – transaktioner i uge 35
Sydbank A/S offentliggjorde den 26. februar 2025 et aktietilbagekøbsprogram på 1.350 mio. kr. Aktietilbagekøbsprogrammet startede den 3. marts 2025 og vil være afsluttet senest den 31. januar 2026.

Aktietilbagekøbsprogrammet sker med henblik på nedsættelse af aktiekapitalen i Sydbank A/S og gennemføres efter bestemmelserne i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1052 af 8. marts 2016, samlet kaldet Safe Habour-reglerne.

Under aktietilbagekøbsprogrammet er gennemført følgende transaktioner:

 Antal
aktier		Gennemsnitlig
købskurs		Transaktions-værdi (kr.)
Akkumuleret seneste
Meddelelse

1.555.000		 

687.179.410,00
25. august 2025
26. august 2025
27. august 2025
28. august 2025
29. august 2025		10.000
12.000
        16.000
16.000
16.000		540,34
526,69
500,73
500,41
487,65		5.403.400,00
6.320.280,00
8.011.680,00
8.006.560,00
7.802.400,00
I alt uge 3570.000 35.544.320,00
I alt akkumuleret under
aktietilbagekøbsprogrammet

1.625.000		 

722.723.730,00

Alle transaktioner er foretaget i ISIN DK 0010311471 og gennemført af Danske Bank A/S på vegne Sydbank A/S.

Yderligere oplysninger om transaktionerne, jf. artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014 om markedsmisbrug og Kommissionens delegerede forordning, fremgår af vedhæftede bilag.

Efter ovenstående transaktioner ejer Sydbank i alt 1.643.923 aktier, svarende til 3,21 % af bankens aktiekapital.

Venlig hilsen
        
Mark Luscombe        Jørn Adam Møller
adm. direktør        bankdirektør

Vedhæftet fil


Attachments

SM 40 inkl. bilag

Recommended Reading

  • August 27, 2025 01:55 ET | Source: Sydbank A/S
    Sydbank’s Interim Report – First Half 2025

    Company Announcement No 39/2025 27 August 2025 Sydbank’s Interim Report – First Half 2025   Sydbank delivers solid H1 performance Despite declining interest rates and global uncertainty, Sydbank...

    Read More
    Sydbank’s Interim Report – First Half 2025
  • August 27, 2025 01:54 ET | Source: Sydbank A/S
    Financial calendar

             Company Announcement No 38/2025Peberlyk 46200 Aabenraa, DenmarkTel +45 70 10 78 79Fax +45 74 37 35 36Sydbank A/SCVR No DK 12626509, Aabenraasydbank.dk27 August 2025  Dear Sirs Financial...

    Read More
    Financial calendar