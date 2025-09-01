SELSKABSMEDDELELSE

A.P. Møller - Mærsk A/S – Transaktioner i henhold til aktietilbagekøbsprogram

Den 5. februar 2025 annoncerede A.P. Møller - Mærsk A/S (“Selskabet”) et aktietilbagekøbsprogram til en værdi af op til DKK 14,4 mia. (ca. USD 2 mia.), der vil blive gennemført over en periode på op til 12 måneder. Anden fase af programmet løber fra 11. august 2025 frem til 4. februar 2026. De aktier, der erhverves, vil være begrænset til en samlet markedsværdi på DKK 7,2 mia. (ca. USD 1 mia.).



Aktietilbagekøbsprogammet gennemføres i overensstemmelse med EU Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (MAR) og EU Kommissionens delegerede forordning 2016/1052 (”Safe Harbour Regulativet”).

Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i perioden fra 25. til 29. august foretaget følgende transaktioner:

Antal

A aktier Gennemsnitlig

købspris A aktier, DKK Transaktionsværdi,

A aktier, DKK I alt, seneste meddelelse 97.269 1.162.440.820 25 august 2025 650 13.557,0923 8.812.110 26 august 2025 780 13.414,8462 10.463.580 27 august 2025 750 13.558,0000 10.168.500 28 august 2025 700 13.440,8143 9.408.570 29 august 2025 700 13.234,0714 9.263.850 Total 25. -29. august 2025 3.580 48.116.610 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet 10.380 142.492.340 Total under aktietilbagekøbs-

programmet 100.849 1.210.557.430 Antal

B aktier Gennemsnitlig

købspris B aktier, DKK Transaktionsværdi,

B aktier, DKK I alt, seneste meddelelse (marked og Familiefonden) 550.997 6.672.732.176 25 august 2025 3.257 13.660,4037 44.491.935 26 august 2025 3.909 13.468,3832 52.647.910 27 august 2025 3.758 13.626,3864 51.207.960 28 august 2025 3.508 13.526,7432 47.451.815 29 august 2025 3.508 13.276,6648 46.574.540 Total 25. -29. august 2025 17.940 242.374.160 Køb fra Familiefonden* 2.347 13.510,2779 31.708.622 Total i anden fase af aktie-tilbagekøbsprogrammet (marked og Familiefonden) 58.819 814.882.304 Total under aktietilbagekøbs-

programmet (marked og Familiefonden) 571.284 6.946.814.958

*) I henhold til separate aftale deltager A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Familiefond (Familiefonden) på pro rata basis i forhold til aktier købt under tilbagekøbsprogrammet.

Efter ovenstående transaktioner ejer Selskabet i alt 100.849 A-aktier og 672.210 B-aktier som egne aktier, svarende til 4,88% af aktiekapitalen. Detaljerede handelsoplysninger er vedhæftet som bilag.

København, 1. september 2025

Kontaktpersoner:

Head of Investor Relations, Stefan Gruber, tlf. +45 3363 3484

Head of Media Relations, Jesper Lov, tlf. +45 6114 1521

Side 1 af 1





Vedhæftede filer