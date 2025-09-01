Cannara annonce l’octroi d’options d’achat d’actions et d’unités d’actions restreintes (RSU)

MONTRÉAL, 01 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cannara Biotech Inc. (« Cannara », « la Société », « nous » ou « notre ») (TSXV : LOVE) (OTCQB : LOVFF) (FRA : 8CB0), producteur verticalement intégré de cannabis de qualité supérieure à des prix abordables, disposant de deux méga-installations au Québec d’une superficie de plus de 1 650 000 pieds carrés, a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration a approuvé l’octroi d’incitatifs en vertu du régime d’options d’achat d’actions (le « régime d’options d’achat d’actions ») et du régime d’unités d’actions restreintes (le « régime d’UAR ») de la Société (collectivement, les « régimes d’incitatifs »).

Les attributions incitatives ont été octroyées en lien avec la clôture de l’exercice fiscal de la Société le 31 août 2025, qui a marqué cinq années consécutives d’activité commerciale et de croissance du chiffre d’affaires d’une année sur l’autre depuis le lancement de son activité dans le domaine du cannabis.

Conformément et sous réserve des termes des régimes d’incitatifs et des exigences applicables de la Bourse de croissance TSX (la « TSXV »), la Société a octroyé, le 28 août 2025:

3 625 000 options d’achat d’actions à certains employés de la Société. Chaque option d’achat d’actions peut être exercée contre une action ordinaire de la Société au prix d’exercice de 1,44 $ l’action, sera acquise en tranches mensuelles égales sur une période de trois (3) ans et viendra à échéance dix (10) ans après la date d’octroi.





145 000 unités d’actions restreintes (RSU) aux membres du conseil d’administration de la Société. Chaque unité d’action restreinte permet à son détenteur de recevoir une action ordinaire de la Société sans contrepartie supplémentaire et sera entièrement acquise au deuxième anniversaire de la date d’octroi.





