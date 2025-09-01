Pharma Equity Groups datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S, har fået myndighedsgodkendelse til at igangsætte afgørende klinisk studie med RNX-011 til livstruende peritonitis



København, 01. september 2025

Selskabsmeddelelse nr. 10

Reponex Pharmaceuticals A/S (Reponex), et datterselskab af Pharma Equity Group A/S (NASDAQ: PEG), har i dag meddelt, at selskabet har modtaget myndighedsgodkendelse til at igangsætte et afgørende fase 2-studie med lægemiddelkandidaten RNX-011. Studiet skal undersøge behandling af sekundær peritonitis – en alvorlig og livstruende intra-abdominal infektion med høj dødelighed.

Godkendelsen er en central milepæl for selskabet og en validering af den videnskabelige strategi for RNX-011. Studiet adresserer et væsentligt uopfyldt medicinsk behov inden for akut abdominalkirurgi, hvor patienternes prognoser fortsat er dårlige, og hvor der mangler effektive, lokale behandlinger til at forebygge alvorlige komplikationer.

Om studiet: Designet til at dokumentere kommerciel værdi

Studiet er et randomiseret, placebokontrolleret forsøg, der undersøger en unik triple-therapy (fosfomycin, metronidazol og GM-CSF), som gives direkte i bughulen under operationen.

Formålet med studiet er at dokumentere, at RNX-011 kan reducere antallet af alvorlige postoperative komplikationer, såsom abscesser og behov for re-operation, hvilket er det primære værdiskabende endpoint for potentielle licenspartnere og købere. Derudover vil studiet måle behandlingens effekt på lokal inflammation (IL-6) samt patienternes samlede restitution (QoR-15) for at understøtte den kliniske effekt med solide data om behandlingens virkningsmekanisme.

Studiet forventes at inkludere 32 patienter, hvor den første patient forventes inkluderet i 4. kvartal 2025.

”Myndighedsgodkendelsen af vores RNX-011-studie er en afgørende kommerciel milepæl for Pharma Equity Group. Vi tager nu skridtet fra et stærkt proof-of-concept til et studie designet til at levere de data, som store farmaselskaber efterspørger. Vores mål er klart: at bevise, at RNX-011 kan forhindre livstruende komplikationer og fundamentalt forbedre behandlingen for en meget sårbar patientgruppe. Denne godkendelse styrker markant vores position i de kommende partnerdialoger,” siger Christian Tange, CEO for Pharma Equity Group A/S.

For yderligere information, kontakt:

Christian Tange, CEO, Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2948 8417

Christian Vinding Thomsen, Bestyrelsesformand, Pharma Equity Group A/S, telefon: +45 2622 7222

Om Pharma Equity Group A/S

Pharma Equity Group er et børsnoteret selskab på Nasdaq Copenhagens hovedliste. Selskabets hovedfokus er på at fremme de forskellige lægemiddelkandidater i sit datterselskab, Reponex Pharmaceuticals A/S. Med et urokkeligt fokus på Health Care er Pharma Equity Groups primære mål at tilføre betydelig værdi til Reponex Pharmaceuticals' forskellige lægemiddelkandidater.

Selskabet er forpligtet til at yde omfattende support, ressourcer og ekspertise til at drive udviklingen og succesen af disse lægemiddelkandidater. Som strategisk partner arbejder Pharma Equity Group tæt sammen med Reponex Pharmaceuticals og prioriterer fremme af innovative medicinske løsninger og banebrydende behandlinger. Først når det fulde potentiale i Reponex Pharmaceuticals er blevet udfoldet, er intentionen om at udforske muligheder for at investere i andre virksomheder. Denne tilgang sikrer et stærkt engagement i de aktuelle medicinske projekter og deres udvikling, samtidig med at den – på længere sigt – forbliver åben for nye strategiske investeringer med henblik på fortsat vækst.

Vedhæftet fil