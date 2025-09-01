eQ Oyj Johdon liiketoimet – Jouko Pölönen

eQ Oyj Johdon liiketoimet
1.9.2025, klo 15:00
Ilmoitusvelvollinen
Nimi: Jouko Pölönen
Asema: Toimitusjohtaja
Liikkeeseenlaskija: eQ Oyj
LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68
Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS
Viitenumero: 120706/7/6
____________________________________________
Liiketoimen päivämäärä: 2025-09-01
Kauppapaikka ei sovellu
Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN
Instrumentin nimi: eQ Oyj Optio-oikeudet 2025
Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN
Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot
(1): Volyymi: 100 000 Yksikköhinta: 0 EUR
Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):
Volyymi: 100 000 Keskihinta: 0 EUR
eQ Oyj
Lisätietoja: Jouko Pölönen, Toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8982
Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi
eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.
Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.