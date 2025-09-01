eQ Oyj Johdon liiketoimet – Jouko Pölönen

eQ Oyj Johdon liiketoimet

1.9.2025, klo 15:00

Ilmoitusvelvollinen

Nimi: Jouko Pölönen

Asema: Toimitusjohtaja

Liikkeeseenlaskija: eQ Oyj

LEI: 743700R4FA6AVH5J3D68

Ilmoituksen luonne: ENSIMMÄINEN ILMOITUS

Viitenumero: 120706/7/6

____________________________________________

Liiketoimen päivämäärä: 2025-09-01

Kauppapaikka ei sovellu

Instrumenttityyppi: RAHOITUSINSTRUMENTTI, JOKA LIITTYY OSAKKEESEEN TAI VIERAAN PÄÄOMAN EHTOISEEN INSTRUMENTTIIN

Instrumentin nimi: eQ Oyj Optio-oikeudet 2025

Liiketoimen luonne: OSAKEOPTION HYVÄKSYMINEN

Liiketoimien yksityiskohtaiset tiedot

(1): Volyymi: 100 000 Yksikköhinta: 0 EUR

Liiketoimien yhdistetyt tiedot (1):

Volyymi: 100 000 Keskihinta: 0 EUR

eQ Oyj

Lisätietoja: Jouko Pölönen, Toimitusjohtaja, puh. +358 9 6817 8982

Jakelu: Nasdaq Helsinki, www.eQ.fi

eQ-konserni on kotimainen varainhoitoon ja Corporate Finance -toimintaan keskittyvä yhtiöryhmä. eQ Varainhoito tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita (ml. pääomarahastot ja kiinteistövarainhoito) sekä instituutioasiakkaille että yksityishenkilöille. Konsernin hallinnoitavat varat ovat noin 13,5 miljardia euroa. Konserniin kuuluva Advium Corporate Finance tarjoaa yritys- ja kiinteistöjärjestelyihin sekä pääomajärjestelyihin liittyviä palveluja.

Lisätietoa konsernista saa sivuilta www.eQ.fi.



