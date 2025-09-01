„Aprangos” grupės apyvarta 2025 m. rugpjūčio mėnesį

„Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) 2025 m. rugpjūčio mėnesį sudarė 37,7 mln. eurų ir buvo 21,2% didesnė nei 2024 m. rugpjūtį. Tai buvo rekordinė ir didžiausia mėnesio apyvarta grupės istorijoje.
Aukštą apyvartos augimą nulėmė vartotojams patrauklios rudens sezono kolekcijos suformavimas bei palankios oro sąlygos.
2025 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais „Aprangos“ grupės tinklo mažmeninė prekių apyvarta (su PVM) sudarė 234,6 mln. eurų, arba 5,2% daugiau nei 2024 metų atitinkamu laikotarpiu.
„Aprangos“ grupės tinklo apyvarta 2025 m. sausio-rugpjūčio mėnesiais, lyginant su atitinkamu 2024 metų laikotarpiu, Lietuvoje augo 7,4%, Latvijoje augo 4,4%, o Estijoje sumažėjo -1,8%.
Šiuo metu „Aprangos“ grupė valdo 168 parduotuvių tinklą (102 Lietuvoje, 42 Latvijoje ir 24 Estijoje), kurių bendras plotas sudaro 91,9 tūkst. kv. m. Lyginant su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu parduotuvių plotas padidėjo 0,7%.
Rimantas Perveneckas
„Aprangos“ grupės generalinis direktorius
+370 5 2390801