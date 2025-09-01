Įregistruota nauja „INVL Baltic Real Estate“ įstatų redakcija

„INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) informuoja, kad 2025 m. rugpjūčio 29 d. Juridinių asmenų registre buvo įregistruota Bendrovės nauja įstatų redakcija. Ji buvo patvirtinta 2025 m. balandžio 30 d. vykusiame Bendrovės akcininkų susirinkime.
Vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, įregistruoti įstatai bus pateikti Lietuvos bankui, kad būtų gautas leidimas Bendrovės steigimo dokumentų pakeitimui.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El. paštas vytautas.baksinskas@invl.com
