Forslag om fusion af afdelinger under Investeringsforeningen PortfolioManager

 Investeringsforeningen PortfolioManager

Bestyrelsen for Investeringsforeningen PortfolioManager har godkendt fusionsplan- og redegørelse for de nedenfor anførte afdelinger begge under Investeringsforeningen PortfolioManager:

Ophørende afdeling Fortsættende afdeling
PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR
(ISIN-kode: DK0061274602) 		PP Capital - BASIS, kl n EUR
(ISIN-kode: DK0061137452)


Forslaget vil blive behandlet på foreningens ekstraordinære generalforsamling onsdag den 01. oktober 2025.

Fusionsdokumenterne med bilag vil fra den 03. september 2025 være tilgængeligt til gennemsyn på foreningens hjemmeside www.fundmarket.dk og på foreningens kontor.

Med venlig hilsen

Fundmarket A/S
Jan Steen Ahlberg
Adm. direktør


