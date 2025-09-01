Pranešimas apie savų akcijų anuliavimą

2025 m. rugpjūčio 29 d. įregistravus naują „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakciją Juridinių asmenų registre, pasibaigė Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūra, kurios metu buvo anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigyti 107 480 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, kas sudarė 1,33 proc. visų Bendrovės išleistų akcijų. Apie įstatinio kapitalo mažinimą Bendrovė skelbė 2025 m. gegužės 9 d.: Pranešimas apie įstatinio kapitalo mažinimą.
2025 m. rugsėjo 1 d. duomenimis, Bendrovės įstatinis kapitalas yra lygus 11 533 204,30 eurų. Bendrovės kapitalas padalintas į 7 953 934 vnt. paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė lygi 1,45 eurų.
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com