INVL Baltic Real Estate skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą

2025 m. rugpjūčio 29 d. įregistravus naują „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakciją ir pasibaigus Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūrai, kuriuos metu buvo anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigyti 107 480 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, Bendrovė skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą 2025 m. rugsėjo 1 d.:

Akcijų klasėAkcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis , vnt.Nominali vertė, EURBendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EURDalis įstatiniame kapitale, proc.
Paprastosios vardinės akcijos7 953 934 vnt.1,4511 533 204,30100

Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com


