INVL Baltic Real Estate skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą

2025 m. rugpjūčio 29 d. įregistravus naują „INVL Baltic Real Estate“ (toliau – „Bendrovė“) įstatų redakciją ir pasibaigus Bendrovės įstatinio kapitalo mažinimo procedūrai, kuriuos metu buvo anuliuoti per akcijų išpirkimo procesus Bendrovės įsigyti 107 480 vnt. savų paprastųjų vardinių akcijų, Bendrovė skelbia atnaujintą įstatinio kapitalo struktūrą 2025 m. rugsėjo 1 d.:
|Akcijų klasė
|Akcijų skaičius ir bendras akcijų suteikiamų balsavimo tiesių kiekis , vnt.
|Nominali vertė, EUR
|Bendra nominali vertė ir įstatinis kapitalas, EUR
|Dalis įstatiniame kapitale, proc.
|Paprastosios vardinės akcijos
|7 953 934 vnt.
|1,45
|11 533 204,30
|100
Asmuo, įgaliotas suteikti papildomą informaciją:
Valdymo įmonės Nekilnojamojo turto fondo valdytojas
Vytautas Bakšinskas
El.paštas vytautas.baksinskas@invl.com