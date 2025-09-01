|CERTIFICATE MATURITY
|250903
|FIXED RATE (STEERING RATE + 10 b.p.)
|2,10 %
|VOLUME BOUGHT
|2.6 bln
|TRADE DAY
|250901
|SETTLEMENT DAY
|250902
BUYBACK OF RIKSBANK CERTIFICATES
| Source: Sveriges Riksbank Sveriges Riksbank
