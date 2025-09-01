Société Générale - Conseil d’administration : cooptation d’une administratrice

CONSEIL D’ADMINISTRATION : COOPTATION D’UNE ADMINISTRATRICE



Communiqué de presse

Paris, le 1er septembre 2025

Lors de sa réunion du 30 juillet 2025, le Conseil d'administration de Société Générale a décidé de coopter Mme Laura BARLOW comme administratrice, à compter du 1er septembre 2025. L’Assemblée générale du 27 mai 2026 sera appelée à ratifier cette nomination.

Cette nomination fait suite à la démission de Mme Béatrice COSSA-DUMURGIER dont le mandat aurait expiré en 2026.

Mme Laura BARLOW a exercé d’importantes fonctions en tant que banquière au sein de Nat West Group (anciennement connu sous le nom RBS) et Barclays, notamment en tant que responsable de la restructuration et du développement durable.

Elle a procédé aux déclarations réglementaires sur l’absence de conflit d’intérêts et l’absence de condamnation mentionnées en page 140 du Document d’enregistrement universel déposé par Société Générale le 12 mars 2025 à l’Autorité des marchés financiers (AMF) sous le numéro D.25-0088.

Contacts presse :

Jean-Baptiste Froville_+33 1 58 98 68 00_ jean-baptiste.froville@socgen.com

Fanny Rouby_+33 1 57 29 11 12_ fanny.rouby@socgen.com

