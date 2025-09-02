Moody's tõstis LHV Groupi allutamata võlakohustuste reitingu tasemele Baa2

Reitinguagentuur Moody’s Investors Service tõstis LHV Groupi pikaajalise emitendi ning allutamata ja tagamata võlakohustuste reitingu Baa2 tasemele (positiivse väljavaatega) ja määras LHV Groupi kavandatud allutatud võlakirjadele reitingu Ba1. Reitingu tõstmine ja positiivne väljavaade kinnitavad LHV tugevat finantspositsiooni ning kapitaliseeritust ja väljendavad ootust krediidivõime tugevnemisele.

AS-i LHV Group pikaajaliste kohustuste Moody’s reitingud:

Pikaajaline emitendi reiting Baa2

Tagamata võlakohustuste reiting Baa2

Allutatud võlakohustuste (Tier 2) Ba1

Reitingute väljavaade positiivne

AS-i LHV Pank Moody’s reitingud:

Pika- ja lühiajaline vastaspoolte riskihinnang A3 (cr)/Prime-2(cr)

Pika- ja lühiajaline vastaspoole riski reiting A3/Prime-2

Pikaajaliste pangahoiuste reiting A3

Lühiajaliste pangahoiuste reiting Prime-2

Väljavaade pikaajaliste pangahoiuste reitingutele on positiivne



LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus ja LHV Bank Limited. Grupi ettevõtetes töötab üle 1100 inimese. LHV Panga teenuseid kasutab juuli lõpu seisuga 476 000 klienti, LHV hallatavatel pensionifondidel on 109 000 aktiivset klienti ja LHV Kindlustusega on kaitstud 177 000 klienti. Groupi tütarettevõte LHV Bank omab Ühendkuningriigi pangalitsentsi ning pakub pangateenuseid rahvusvahelistele finantstehnoloogia ettevõtetele ja laenusid väikese ja keskmise suurusega ettevõtetele.



