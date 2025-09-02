Transaction in own shares

 OSB GROUP PLC

OSB GROUP PLC                                        
ISIN: GB00BLDRH360
02 September 2025

LEI number: 213800ZBKL9BHSL2K459

OSB GROUP PLC (the “Company”)
Transaction in Own Shares

The Company announces that on 01 September 2025 it had purchased a total of 184,406 of its ordinary shares of £0.01 each (the "ordinary shares") on the London Stock Exchange, CBOE BXE and CBOE CXE, through the Company's broker Citigroup Global Markets Limited as detailed below. The repurchased ordinary shares will be cancelled.

 London Stock ExchangeCBOE BXECBOE CXE
Number of ordinary shares purchased171,47612,930-
Highest price paid (per ordinary share)544.00p542.00p-
Lowest price paid (per ordinary share)530.50p531.00p-
Volume weighted average price paid (per ordinary share)538.57p535.54p-

The purchases form part of the Company’s share buyback programme announced on 13 March 2025.

Following settlement of the above purchases and cancellation of the purchased ordinary shares, the Company's total number of ordinary shares in issue shall be 362,214,100 ordinary shares.

No ordinary shares are held in treasury. Therefore, the total number of voting rights in the Company is 362,214,100.

In accordance with Article 5(1)(b) of Regulation (EU) No 596/2014 as incorporated into and implemented under English law (including by virtue of the European Union (Withdrawal) Act 2018), the detailed breakdown of individual trades made by Citigroup Global Markets Limited on behalf of the Company as part of the share buyback programme is set out below.

This announcement does not constitute, or form part of, an offer or any solicitation of an offer for securities in any jurisdiction.

Schedule of Purchases – Individual Transactions

Issuer NameOSB GROUP PLC
LEI213800ZBKL9BHSL2K459
ISINGB00BLDRH360
Intermediary NameCitigroup Global Markets Limited
Intermediary CodeSBILGB2L
Timezone GMT+1
CurrencyGBP


Transaction Date Trade TimeCurrencyVolumePriceTrading VenueTransaction ID
01-09-202516:27:05GBp839543.50XLONxeaNeNQGBHl
01-09-202516:27:05GBp510543.50XLONxeaNeNQGBHn
01-09-202516:27:05GBp492543.50XLONxeaNeNQGBHp
01-09-202516:27:05GBp250543.50XLONxeaNeNQGBHr
01-09-202516:27:05GBp93543.50XLONxeaNeNQGBHt
01-09-202516:27:05GBp83543.50XLONxeaNeNQGBHv
01-09-202516:26:36GBp535543.00XLONxeaNeNQG8Za
01-09-202516:25:40GBp450543.00XLONxeaNeNQG8BU
01-09-202516:25:40GBp61543.00XLONxeaNeNQG8AW
01-09-202516:25:06GBp1,166543.50XLONxeaNeNQG9cf
01-09-202516:23:29GBp100543.50XLONxeaNeNQHsbx
01-09-202516:23:29GBp523543.50XLONxeaNeNQHsbz
01-09-202516:22:16GBp1,996543.00XLONxeaNeNQHsL6
01-09-202516:21:31GBp370543.50XLONxeaNeNQHtrD
01-09-202516:21:31GBp134543.50XLONxeaNeNQHtrP
01-09-202516:21:31GBp637543.50XLONxeaNeNQHtrR
01-09-202516:20:32GBp77543.50XLONxeaNeNQHtBn
01-09-202516:20:32GBp449543.50XLONxeaNeNQHtBp
01-09-202516:18:45GBp1,174543.00XLONxeaNeNQHqVI
01-09-202516:18:45GBp735543.50XLONxeaNeNQHqVU
01-09-202516:18:45GBp440543.50XLONxeaNeNQHqUa
01-09-202516:18:45GBp532543.50XLONxeaNeNQHqUW
01-09-202516:18:45GBp1,100543.50XLONxeaNeNQHqUY
01-09-202516:18:20GBp127543.00XLONxeaNeNQHrq4
01-09-202516:18:20GBp632543.00XLONxeaNeNQHrq6
01-09-202516:14:43GBp265542.00BATExeaNeNQHpQR
01-09-202516:14:43GBp293542.00BATExeaNeNQHpQT
01-09-202516:14:43GBp179542.00BATExeaNeNQHmbW
01-09-202516:14:42GBp554542.00XLONxeaNeNQHmbY
01-09-202516:14:42GBp325542.00BATExeaNeNQHmba
01-09-202516:14:42GBp4542.00BATExeaNeNQHmbc
01-09-202516:14:38GBp160542.50XLONxeaNeNQHmcz
01-09-202516:14:38GBp175542.50XLONxeaNeNQHmc$
01-09-202516:14:38GBp260543.00XLONxeaNeNQHmcH
01-09-202516:14:38GBp440543.00XLONxeaNeNQHmcJ
01-09-202516:14:38GBp414543.00XLONxeaNeNQHmcL
01-09-202516:14:38GBp970543.00XLONxeaNeNQHmcN
01-09-202516:13:39GBp269543.00XLONxeaNeNQHm2b
01-09-202516:13:39GBp48543.00XLONxeaNeNQHm2d
01-09-202516:09:15GBp419542.50XLONxeaNeNQH@TX
01-09-202516:09:01GBp337543.00XLONxeaNeNQH@QT
01-09-202516:09:01GBp620543.00XLONxeaNeNQH@QV
01-09-202516:09:01GBp1,955543.00XLONxeaNeNQH$ba
01-09-202516:04:06GBp1,915543.50XLONxeaNeNQHz@p
01-09-202516:04:06GBp1,245543.50XLONxeaNeNQHz@3
01-09-202516:00:12GBp2,487543.50XLONxeaNeNQHxnu
01-09-202516:00:12GBp247544.00XLONxeaNeNQHxn$
01-09-202516:00:12GBp982544.00XLONxeaNeNQHxn1
01-09-202516:00:12GBp848544.00XLONxeaNeNQHxn3
01-09-202516:00:12GBp2,141544.00XLONxeaNeNQHxn5
01-09-202515:57:56GBp92543.00XLONxeaNeNQHuu2
01-09-202515:57:54GBp208543.00XLONxeaNeNQHuuT
01-09-202515:54:42GBp399543.00XLONxeaNeNQHcZP
01-09-202515:54:42GBp149543.00XLONxeaNeNQHcZR
01-09-202515:54:42GBp499543.00XLONxeaNeNQHcZT
01-09-202515:54:42GBp1,245542.50XLONxeaNeNQHcYZ
01-09-202515:52:01GBp559543.00XLONxeaNeNQHd5t
01-09-202515:51:02GBp103543.00XLONxeaNeNQHaXL
01-09-202515:51:02GBp510543.00XLONxeaNeNQHaXN
01-09-202515:50:03GBp520543.00XLONxeaNeNQHa29
01-09-202515:46:04GBp278542.50XLONxeaNeNQHZXp
01-09-202515:46:04GBp159542.50XLONxeaNeNQHZXr
01-09-202515:44:34GBp604543.00XLONxeaNeNQHWlI
01-09-202515:44:34GBp150543.00XLONxeaNeNQHWlK
01-09-202515:44:30GBp1,408543.00XLONxeaNeNQHWfh
01-09-202515:44:09GBp240543.50XLONxeaNeNQHWyW
01-09-202515:44:09GBp1,072543.50XLONxeaNeNQHWzS
01-09-202515:44:09GBp473543.50XLONxeaNeNQHWzU
01-09-202515:42:11GBp35543.50XLONxeaNeNQHXxd
01-09-202515:42:11GBp403543.50XLONxeaNeNQHXxe
01-09-202515:40:13GBp109543.50XLONxeaNeNQHkAr
01-09-202515:40:13GBp230543.50XLONxeaNeNQHkAt
01-09-202515:38:15GBp345543.50XLONxeaNeNQHlGh
01-09-202515:38:15GBp148543.50XLONxeaNeNQHlGi
01-09-202515:37:01GBp345543.50XLONxeaNeNQHi1W
01-09-202515:36:17GBp312544.00XLONxeaNeNQHiVk
01-09-202515:36:17GBp293544.00XLONxeaNeNQHiVm
01-09-202515:33:54GBp400544.00XLONxeaNeNQHgf7
01-09-202515:33:54GBp60544.00XLONxeaNeNQHgf9
01-09-202515:33:54GBp1,591543.50XLONxeaNeNQHgfC
01-09-202515:33:54GBp226544.00XLONxeaNeNQHgfT
01-09-202515:31:23GBp536543.50XLONxeaNeNQHhgo
01-09-202515:31:22GBp153543.50XLONxeaNeNQHhrn
01-09-202515:31:22GBp84543.50XLONxeaNeNQHhrp
01-09-202515:29:05GBp1,995543.00XLONxeaNeNQHerd
01-09-202515:28:25GBp305543.50XLONxeaNeNQHe6d
01-09-202515:28:25GBp320543.50XLONxeaNeNQHe6n
01-09-202515:28:25GBp100543.50XLONxeaNeNQHe6p
01-09-202515:27:26GBp256543.50XLONxeaNeNQHeV7
01-09-202515:25:28GBp1,580543.00XLONxeaNeNQHfS8
01-09-202515:25:03GBp1,050543.50XLONxeaNeNQHMfW
01-09-202515:25:03GBp58543.50XLONxeaNeNQHMfY
01-09-202515:25:03GBp90543.50XLONxeaNeNQHMfa
01-09-202515:25:03GBp273543.50XLONxeaNeNQHMfc
01-09-202515:25:03GBp555543.50XLONxeaNeNQHMfe
01-09-202515:25:03GBp437543.50XLONxeaNeNQHMfg
01-09-202515:25:03GBp700543.50XLONxeaNeNQHMfi
01-09-202515:25:03GBp1,245543.00XLONxeaNeNQHMfu
01-09-202515:22:38GBp64543.50XLONxeaNeNQHNYt
01-09-202515:22:38GBp241543.50XLONxeaNeNQHNYv
01-09-202515:22:02GBp285543.50XLONxeaNeNQHN$1
01-09-202515:22:02GBp285543.50XLONxeaNeNQHN$6
01-09-202515:22:02GBp211543.50XLONxeaNeNQHN$P
01-09-202515:22:02GBp479543.50XLONxeaNeNQHN$R
01-09-202515:22:02GBp241543.50XLONxeaNeNQHN$T
01-09-202515:22:02GBp526543.50XLONxeaNeNQHN$V
01-09-202515:22:02GBp12543.50XLONxeaNeNQHN@b
01-09-202515:22:02GBp564543.50XLONxeaNeNQHN@X
01-09-202515:22:02GBp317543.50XLONxeaNeNQHN@Z
01-09-202515:11:55GBp2,095542.50XLONxeaNeNQHGfU
01-09-202515:11:42GBp504543.00XLONxeaNeNQHGsi
01-09-202515:09:43GBp231543.00XLONxeaNeNQHHp8
01-09-202515:09:43GBp651543.00XLONxeaNeNQHHpA
01-09-202515:09:43GBp566543.00XLONxeaNeNQHHpC
01-09-202515:09:43GBp74543.00XLONxeaNeNQHHpE
01-09-202515:09:43GBp91543.00XLONxeaNeNQHHpO
01-09-202515:09:43GBp700543.00XLONxeaNeNQHHpQ
01-09-202515:09:00GBp491543.00XLONxeaNeNQHH9i
01-09-202515:09:00GBp91543.00XLONxeaNeNQHH9u
01-09-202515:09:00GBp412543.00XLONxeaNeNQHH9w
01-09-202515:09:00GBp497543.00XLONxeaNeNQHH90
01-09-202515:08:59GBp1,164543.00XLONxeaNeNQHH9V
01-09-202515:08:59GBp104543.00XLONxeaNeNQHH9R
01-09-202515:08:59GBp513543.00XLONxeaNeNQHH9T
01-09-202515:08:59GBp218543.00XLONxeaNeNQHH8X
01-09-202514:57:56GBp135542.00XLONxeaNeNQHRGV
01-09-202514:57:56GBp127542.00XLONxeaNeNQHRJX
01-09-202514:52:15GBp300541.50BATExeaNeNQH7WI
01-09-202514:52:09GBp65541.50BATExeaNeNQH7l@
01-09-202514:52:09GBp395541.50BATExeaNeNQH7l6
01-09-202514:52:08GBp1,190541.50XLONxeaNeNQH7ev
01-09-202514:52:08GBp926541.50BATExeaNeNQH7ex
01-09-202514:52:08GBp210541.50BATExeaNeNQH7ez
01-09-202514:52:08GBp109541.50BATExeaNeNQH7e$
01-09-202514:52:08GBp684541.50XLONxeaNeNQH7e1
01-09-202514:52:08GBp51542.50XLONxeaNeNQH7e4
01-09-202514:52:08GBp248542.50XLONxeaNeNQH7e6
01-09-202514:52:08GBp250542.50XLONxeaNeNQH7e8
01-09-202514:52:08GBp173542.50XLONxeaNeNQH7eA
01-09-202514:52:08GBp154542.50XLONxeaNeNQH7eC
01-09-202514:49:05GBp172542.00XLONxeaNeNQH4Qn
01-09-202514:49:05GBp256542.00XLONxeaNeNQH4Qp
01-09-202514:44:38GBp237541.50BATExeaNeNQH3L0
01-09-202514:44:38GBp453541.50BATExeaNeNQH3LA
01-09-202514:44:38GBp860541.50XLONxeaNeNQH3LH
01-09-202514:44:38GBp1,245541.50BATExeaNeNQH3LJ
01-09-202514:44:27GBp1,009542.00XLONxeaNeNQH3Tc
01-09-202514:43:48GBp213542.50XLONxeaNeNQH0hr
01-09-202514:43:48GBp332542.50XLONxeaNeNQH0h0
01-09-202514:43:48GBp139542.50XLONxeaNeNQH0h2
01-09-202514:43:48GBp73542.50XLONxeaNeNQH0hC
01-09-202514:43:48GBp410542.50XLONxeaNeNQH0hE
01-09-202514:43:48GBp63542.50XLONxeaNeNQH0hG
01-09-202514:42:08GBp3542.00XLONxeaNeNQH1eV
01-09-202514:42:08GBp14542.00XLONxeaNeNQH1hX
01-09-202514:42:08GBp89542.00XLONxeaNeNQH1hZ
01-09-202514:42:08GBp61542.00XLONxeaNeNQH1hf
01-09-202514:42:08GBp41542.00XLONxeaNeNQH1hh
01-09-202514:42:08GBp111542.00XLONxeaNeNQH1hj
01-09-202514:42:08GBp420542.00XLONxeaNeNQH1hN
01-09-202514:42:08GBp14542.00XLONxeaNeNQH1hO
01-09-202514:42:08GBp270542.00XLONxeaNeNQH1hV
01-09-202514:36:18GBp793541.50XLONxeaNeNQHFPf
01-09-202514:36:18GBp385541.50XLONxeaNeNQHFPg
01-09-202514:35:28GBp511541.50XLONxeaNeNQHCzY
01-09-202514:35:27GBp506541.50XLONxeaNeNQHCzu
01-09-202514:35:27GBp13541.00XLONxeaNeNQHCz7
01-09-202514:35:27GBp1541.00XLONxeaNeNQHCz9
01-09-202514:35:27GBp82541.00XLONxeaNeNQHCzB
01-09-202514:33:47GBp326540.50XLONxeaNeNQHDot
01-09-202514:33:47GBp1,129540.50XLONxeaNeNQHDov
01-09-202514:33:47GBp556540.50XLONxeaNeNQHDox
01-09-202514:30:45GBp283539.00XLONxeaNeNQHBkj
01-09-202514:30:04GBp31539.50XLONxeaNeNQHBCO
01-09-202514:30:04GBp582539.50XLONxeaNeNQHBCQ
01-09-202514:30:04GBp1,245539.00XLONxeaNeNQHBFW
01-09-202514:23:01GBp495539.50XLONxeaNeNQItng
01-09-202514:23:01GBp50539.50XLONxeaNeNQItni
01-09-202514:23:01GBp1,245540.00XLONxeaNeNQItnk
01-09-202514:21:40GBp817541.50XLONxeaNeNQItU2
01-09-202514:21:40GBp368541.50XLONxeaNeNQItU4
01-09-202514:21:40GBp250541.50XLONxeaNeNQItU6
01-09-202514:21:40GBp37541.50XLONxeaNeNQItU8
01-09-202514:21:40GBp350541.50XLONxeaNeNQItUA
01-09-202514:21:40GBp249541.50XLONxeaNeNQItUG
01-09-202513:58:01GBp1,997537.50XLONxeaNeNQIvlK
01-09-202513:53:30GBp318537.50XLONxeaNeNQIdvY
01-09-202513:50:01GBp380539.00XLONxeaNeNQIbcW
01-09-202513:50:00GBp29539.50XLONxeaNeNQIbcq
01-09-202513:50:00GBp276539.50XLONxeaNeNQIbcs
01-09-202513:49:03GBp612540.00XLONxeaNeNQIb5D
01-09-202513:48:33GBp14540.00XLONxeaNeNQIbAC
01-09-202513:47:14GBp910540.50XLONxeaNeNQIYn3
01-09-202513:47:14GBp1,132541.00XLONxeaNeNQIYn5
01-09-202513:47:14GBp812541.00XLONxeaNeNQIYn9
01-09-202513:47:08GBp217542.00XLONxeaNeNQIYz6
01-09-202513:46:09GBp21542.00XLONxeaNeNQIYHl
01-09-202513:46:09GBp100542.00XLONxeaNeNQIYHn
01-09-202513:46:09GBp250542.00XLONxeaNeNQIYHp
01-09-202513:46:09GBp294542.00XLONxeaNeNQIYHr
01-09-202513:44:44GBp94542.00XLONxeaNeNQIZ3I
01-09-202513:44:44GBp250542.00XLONxeaNeNQIZ3K
01-09-202513:44:44GBp107542.00XLONxeaNeNQIZ3M
01-09-202513:44:40GBp186542.00XLONxeaNeNQIZD9
01-09-202513:44:40GBp301542.00XLONxeaNeNQIZDB
01-09-202513:44:40GBp1,178541.50XLONxeaNeNQIZCb
01-09-202513:44:40GBp612541.50XLONxeaNeNQIZCd
01-09-202513:44:40GBp862541.50XLONxeaNeNQIZCZ
01-09-202513:44:33GBp437540.00XLONxeaNeNQIZB1
01-09-202513:44:33GBp297540.00XLONxeaNeNQIZB3
01-09-202513:44:33GBp740540.00XLONxeaNeNQIZB5
01-09-202513:44:33GBp207540.00XLONxeaNeNQIZB7
01-09-202513:44:32GBp224540.00XLONxeaNeNQIZAt
01-09-202513:44:32GBp215540.00XLONxeaNeNQIZAT
01-09-202513:44:32GBp145540.00XLONxeaNeNQIZLq
01-09-202513:44:32GBp74540.00XLONxeaNeNQIZLs
01-09-202513:44:32GBp110540.00XLONxeaNeNQIZL@
01-09-202513:44:32GBp610540.00XLONxeaNeNQIZL0
01-09-202513:44:32GBp221540.00XLONxeaNeNQIZLB
01-09-202513:44:32GBp88540.00XLONxeaNeNQIZLQ
01-09-202513:44:32GBp632540.00XLONxeaNeNQIZLS
01-09-202513:44:32GBp736540.00XLONxeaNeNQIZK@
01-09-202513:44:32GBp598540.00XLONxeaNeNQIZK0
01-09-202513:44:32GBp390540.00XLONxeaNeNQIZK2
01-09-202513:44:32GBp37540.00XLONxeaNeNQIZKB
01-09-202513:44:32GBp602540.00XLONxeaNeNQIZKD
01-09-202513:44:31GBp441540.50XLONxeaNeNQIZKL
01-09-202513:44:31GBp210540.50XLONxeaNeNQIZKN
01-09-202513:44:31GBp740540.50XLONxeaNeNQIZKP
01-09-202513:44:31GBp43540.50XLONxeaNeNQIZKR
01-09-202513:44:31GBp526540.50XLONxeaNeNQIZNl
01-09-202513:44:31GBp165539.00XLONxeaNeNQIZM$
01-09-202513:44:31GBp304539.00XLONxeaNeNQIZMz
01-09-202513:44:22GBp368537.50XLONxeaNeNQIZIM
01-09-202513:44:22GBp50537.50XLONxeaNeNQIZIO
01-09-202513:42:35GBp163535.50XLONxeaNeNQIWEX
01-09-202513:42:35GBp438535.50XLONxeaNeNQIWEa
01-09-202512:58:57GBp549535.50XLONxeaNeNQIT0T
01-09-202512:55:00GBp251535.00XLONxeaNeNQIRpC
01-09-202512:55:00GBp687534.50XLONxeaNeNQIRpJ
01-09-202512:55:00GBp636534.50XLONxeaNeNQIRpL
01-09-202512:54:54GBp11,336535.00XLONxeaNeNQIRy3
01-09-202512:54:54GBp48535.00XLONxeaNeNQIRy5
01-09-202512:54:54GBp1,245535.00XLONxeaNeNQIRyR
01-09-202512:40:06GBp32534.50XLONxeaNeNQI2bS
01-09-202512:40:06GBp319534.50XLONxeaNeNQI2al
01-09-202512:40:06GBp1,183534.50XLONxeaNeNQI2a0
01-09-202512:38:04GBp402534.50XLONxeaNeNQI2UL
01-09-202512:37:22GBp41534.50XLONxeaNeNQI3eV
01-09-202512:34:17GBp154534.00XLONxeaNeNQI04n
01-09-202512:34:17GBp77534.00XLONxeaNeNQI04p
01-09-202512:04:04GBp633532.50XLONxeaNeNQJq1c
01-09-202511:54:20GBp269533.50XLONxeaNeNQJmEk
01-09-202511:54:20GBp250533.50XLONxeaNeNQJmEo
01-09-202511:54:20GBp1533.50XLONxeaNeNQJmEq
01-09-202511:54:20GBp1,231533.50XLONxeaNeNQJmEs
01-09-202511:48:22GBp11533.00XLONxeaNeNQJ@OY
01-09-202511:47:53GBp64533.50XLONxeaNeNQJ$fA
01-09-202511:47:53GBp36533.50XLONxeaNeNQJ$fP
01-09-202511:47:53GBp254533.50XLONxeaNeNQJ$fR
01-09-202511:47:53GBp233533.50XLONxeaNeNQJ$et
01-09-202511:47:53GBp241533.50XLONxeaNeNQJ$ev
01-09-202511:47:53GBp190533.50XLONxeaNeNQJ$ex
01-09-202511:47:53GBp481533.50XLONxeaNeNQJ$ez
01-09-202511:47:36GBp330532.50XLONxeaNeNQJ$ps
01-09-202511:47:34GBp8532.50XLONxeaNeNQJ$ya
01-09-202511:47:34GBp660532.50XLONxeaNeNQJ$yc
01-09-202511:47:33GBp475531.50BATExeaNeNQJ$yE
01-09-202511:47:33GBp139531.50XLONxeaNeNQJ$yP
01-09-202511:47:33GBp100531.50XLONxeaNeNQJ$yR
01-09-202511:47:33GBp237531.50BATExeaNeNQJ$yS
01-09-202511:47:23GBp948531.50XLONxeaNeNQJ$wK
01-09-202511:47:23GBp297531.50BATExeaNeNQJ$wS
01-09-202511:39:03GBp1531.00XLONxeaNeNQJwJp
01-09-202511:39:03GBp47531.00XLONxeaNeNQJwJr
01-09-202511:39:03GBp44531.00XLONxeaNeNQJwJt
01-09-202511:39:03GBp8531.00XLONxeaNeNQJwJv
01-09-202510:55:56GBp321531.50BATExeaNeNQJNxG
01-09-202510:55:52GBp555531.00XLONxeaNeNQJN7$
01-09-202510:55:52GBp4531.00XLONxeaNeNQJN71
01-09-202510:55:48GBp415531.50XLONxeaNeNQJN6S
01-09-202510:55:48GBp181531.50BATExeaNeNQJN1q
01-09-202510:55:48GBp581531.50BATExeaNeNQJN1s
01-09-202510:51:45GBp371531.50XLONxeaNeNQJIaj
01-09-202510:50:19GBp808531.50XLONxeaNeNQJIUy
01-09-202510:50:19GBp417531.50BATExeaNeNQJIUD
01-09-202510:45:38GBp487531.50XLONxeaNeNQJHn0
01-09-202510:44:44GBp1,187531.50XLONxeaNeNQJHDK
01-09-202510:44:44GBp1,288531.50BATExeaNeNQJHDM
01-09-202510:44:44GBp746532.00XLONxeaNeNQJHCw
01-09-202510:32:04GBp512532.00XLONxeaNeNQJR@O
01-09-202510:32:03GBp503532.00XLONxeaNeNQJRuk
01-09-202510:32:03GBp551532.00XLONxeaNeNQJRum
01-09-202510:28:30GBp150532.50XLONxeaNeNQJPot
01-09-202510:28:30GBp570532.50XLONxeaNeNQJPov
01-09-202510:26:32GBp160532.50XLONxeaNeNQJ6@x
01-09-202510:26:32GBp181532.50XLONxeaNeNQJ6@z
01-09-202510:23:37GBp354532.00XLONxeaNeNQJ7UC
01-09-202510:23:35GBp113532.50XLONxeaNeNQJ7Rn
01-09-202510:23:35GBp198532.50XLONxeaNeNQJ7Rp
01-09-202510:23:26GBp122532.50XLONxeaNeNQJ4bR
01-09-202510:23:26GBp476532.50XLONxeaNeNQJ4bT
01-09-202510:18:39GBp352530.50XLONxeaNeNQJ2xm
01-09-202510:18:25GBp431531.00XLONxeaNeNQJ2D2
01-09-202510:18:24GBp986531.50XLONxeaNeNQJ2CQ
01-09-202510:08:55GBp99532.50XLONxeaNeNQJF0D
01-09-202510:08:55GBp264532.50XLONxeaNeNQJF0F
01-09-202510:08:55GBp700532.50XLONxeaNeNQJF0H
01-09-202510:08:55GBp782532.00XLONxeaNeNQJF0O
01-09-202510:05:17GBp706532.50XLONxeaNeNQJDFQ
01-09-202510:01:48GBp211532.50XLONxeaNeNQJB4J
01-09-202510:01:48GBp2,466532.50XLONxeaNeNQJB7h
01-09-202510:01:48GBp40532.50XLONxeaNeNQJB7j
01-09-202510:01:48GBp135532.50XLONxeaNeNQJB7l
01-09-202510:01:48GBp403532.00BATExeaNeNQJB7o
01-09-202510:01:48GBp335532.50XLONxeaNeNQJB74
01-09-202510:01:48GBp189532.50XLONxeaNeNQJB76
01-09-202510:01:48GBp135532.50XLONxeaNeNQJB78
01-09-202510:01:48GBp355532.00BATExeaNeNQJB7P
01-09-202510:01:48GBp174532.00BATExeaNeNQJB7N
01-09-202510:01:48GBp793532.00XLONxeaNeNQJB7J
01-09-202509:55:36GBp252533.00XLONxeaNeNQCsp7
01-09-202509:55:36GBp272533.00XLONxeaNeNQCsp9
01-09-202509:55:36GBp93533.00XLONxeaNeNQCspB
01-09-202509:55:36GBp170533.00XLONxeaNeNQCspD
01-09-202509:55:36GBp19533.00XLONxeaNeNQCspF
01-09-202509:55:36GBp303533.00XLONxeaNeNQCspJ
01-09-202509:55:36GBp341533.00XLONxeaNeNQCspL
01-09-202509:55:35GBp120532.00BATExeaNeNQCspV
01-09-202509:37:31GBp399532.50XLONxeaNeNQC@2n
01-09-202509:32:27GBp368531.00BATExeaNeNQCzZ8
01-09-202509:31:37GBp524531.00XLONxeaNeNQCz3z
01-09-202509:31:36GBp329532.00XLONxeaNeNQCz2w
01-09-202509:31:36GBp636531.50XLONxeaNeNQCz27
01-09-202509:27:32GBp242533.00XLONxeaNeNQCuC2
01-09-202509:27:32GBp514533.00XLONxeaNeNQCuC4
01-09-202509:25:40GBp358532.00BATExeaNeNQCvm7
01-09-202509:25:39GBp9,010532.50XLONxeaNeNQCvpf
01-09-202509:25:39GBp428532.50XLONxeaNeNQCvph
01-09-202509:25:39GBp345532.50XLONxeaNeNQCvpj
01-09-202509:25:39GBp25532.50XLONxeaNeNQCvpl
01-09-202509:25:39GBp615532.00XLONxeaNeNQCvp2
01-09-202509:25:39GBp512532.00BATExeaNeNQCvpA
01-09-202509:23:52GBp166532.00BATExeaNeNQCvOU
01-09-202509:14:28GBp166531.50XLONxeaNeNQCY8m
01-09-202509:14:28GBp430531.50XLONxeaNeNQCY87
01-09-202509:14:28GBp636531.50XLONxeaNeNQCY8H
01-09-202509:14:28GBp490532.00XLONxeaNeNQCY8I
01-09-202509:14:24GBp86532.50XLONxeaNeNQCYAH
01-09-202509:14:24GBp700532.50XLONxeaNeNQCYAJ
01-09-202509:14:24GBp583532.00XLONxeaNeNQCYAT
01-09-202509:14:24GBp294532.00BATExeaNeNQCYAV
01-09-202509:14:24GBp152532.00BATExeaNeNQCYLX
01-09-202509:12:43GBp353532.50XLONxeaNeNQCZ5a
01-09-202509:12:43GBp92532.50XLONxeaNeNQCZ5c
01-09-202509:12:43GBp147532.50XLONxeaNeNQCZ5Y
01-09-202509:01:54GBp717532.50XLONxeaNeNQCiwb
01-09-202508:39:57GBp499532.00XLONxeaNeNQCKIL
01-09-202508:39:56GBp455532.00BATExeaNeNQCKTm
01-09-202508:39:56GBp91532.00XLONxeaNeNQCKT$
01-09-202508:39:56GBp770532.00BATExeaNeNQCKT3
01-09-202508:39:48GBp63532.00XLONxeaNeNQCKP5
01-09-202508:39:48GBp193532.00XLONxeaNeNQCKP7
01-09-202508:39:47GBp499532.50XLONxeaNeNQCKOZ
01-09-202508:38:42GBp5532.50XLONxeaNeNQCLy4
01-09-202508:38:12GBp499533.00XLONxeaNeNQCL3E
01-09-202508:38:11GBp432533.50XLONxeaNeNQCL2t
01-09-202508:38:11GBp14533.50XLONxeaNeNQCL2v
01-09-202508:38:11GBp14533.50XLONxeaNeNQCL2x
01-09-202508:23:08GBp77533.00XLONxeaNeNQCS3g
01-09-202508:23:08GBp176533.00XLONxeaNeNQCS3i
01-09-202508:23:07GBp220533.00XLONxeaNeNQCS37
01-09-202508:23:07GBp127533.00XLONxeaNeNQCS39
01-09-202508:23:06GBp312532.50XLONxeaNeNQCS3J
01-09-202508:22:07GBp768532.50XLONxeaNeNQCSUu
01-09-202508:19:26GBp514532.50XLONxeaNeNQCQh6
01-09-202508:19:26GBp65533.00XLONxeaNeNQCQh8
01-09-202508:18:47GBp289533.00XLONxeaNeNQCQxJ
01-09-202508:12:17GBp293532.50XLONxeaNeNQCPlA
01-09-202508:11:56GBp366532.50XLONxeaNeNQCPtJ
01-09-202508:11:56GBp786533.00XLONxeaNeNQCPtL
01-09-202508:06:09GBp251532.50XLONxeaNeNQC7Nn
01-09-202508:05:53GBp82532.50XLONxeaNeNQC7SL
01-09-202508:05:34GBp286533.00XLONxeaNeNQC4cF
01-09-202508:05:34GBp8533.00XLONxeaNeNQC4XW
01-09-202508:05:31GBp264533.00XLONxeaNeNQC4Yd
01-09-202508:05:21GBp112533.50XLONxeaNeNQC4fD
01-09-202508:05:21GBp264533.50XLONxeaNeNQC4fF
01-09-202508:03:24GBp113533.00XLONxeaNeNQC5sm
01-09-202508:03:24GBp435533.50XLONxeaNeNQC5st
01-09-202508:03:24GBp166534.00XLONxeaNeNQC5sv
01-09-202508:03:05GBp132534.00XLONxeaNeNQC5u0
01-09-202508:02:58GBp699535.00XLONxeaNeNQC57L
01-09-202508:02:58GBp70535.00XLONxeaNeNQC57N

