Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.
Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.
Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.
Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646
Fra 25. august til 29. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.360.961 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 248,8578 pr. aksje.
Oversikt over transaksjoner:
|Dato
|Handelsplass
|Aggregert daglig volum (antall aksjer)
|Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK)
|Total daglig transaksjonsverdi (NOK)
|25. august
|OSE
|268.311
|249,9784
|67.071.954,48
|CEUX
|TQEX
|26. august
|OSE
|277.500
|250,5989
|69.541.194,75
|CEUX
|TQEX
|27. august
|OSE
|270.000
|250,1207
|67.532.589,00
|CEUX
|TQEX
|28. august
|OSE
|275.000
|246,0514
|67.664.135,00
|CEUX
|TQEX
|29. august
|OSE
|270.150
|247,5511
|66.875.929,67
|CEUX
|TQEX
|Totalt for perioden
|OSE
|1.360.961
|248,8578
|338.685.802,90
|CEUX
|TQEX
|Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen
|OSE
|5.530.158
|255,8725
|1.415.015.244,79
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|5.530.158
|255,8725
|1.415.015.244,79
|Totale tilbakekjøp under transjen
|OSE
|6.891.119
|254,4871
|1.753.701.047,69
|CEUX
|TQEX
|Totalt
|6.891.119
|254,4871
|1.753.701.047,69
Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 32.807.224 egne aksjer, tilsvarende 1,28% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 23.268.307 egne aksjer. tilsvarende 0,91% av aksjekapitalen).
Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.
Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.
Kontaktpersoner:
Investor relations
Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.
+47 918 01 791
Presse
Sissel Rinde, vice president Media Relations.
+47 412 60 584
