Equinor ASA: Tilbakekjøp av egne aksjer – tredje transje for 2025

Nedenfor følger informasjon om transaksjoner foretatt under tredje transje av Equinor ASAs (OSE:EQNR, NYSE:EQNR, CEUX:EQNRO, TQEX:EQNRO) tilbakekjøpsprogram for 2025.

Dato for når tilbakekjøpstransjen ble annonsert: 23. juli 2025.

Tilbakekjøpstransjens varighet: 24. juli til senest 27. oktober 2025.

Ytterligere informasjon om transjen kan finnes i børsmelding om dens oppstart datert 23. juli 2025, tilgjengelig her: https://newsweb.oslobors.no/message/651646

Fra 25. august til 29. august 2025, har Equinor ASA kjøpt tilbake totalt 1.360.961 egne aksjer til en gjennomsnittspris på NOK 248,8578 pr. aksje.

Oversikt over transaksjoner:

Dato Handelsplass Aggregert daglig volum (antall aksjer) Daglig vektet gjennomsnittspris pr. aksje (NOK) Total daglig transaksjonsverdi (NOK) 25. august OSE 268.311 249,9784 67.071.954,48 CEUX TQEX 26. august OSE 277.500 250,5989 69.541.194,75 CEUX TQEX 27. august OSE 270.000 250,1207 67.532.589,00 CEUX TQEX 28. august OSE 275.000 246,0514 67.664.135,00 CEUX TQEX 29. august OSE 270.150 247,5511 66.875.929,67 CEUX TQEX Totalt for perioden OSE 1.360.961 248,8578 338.685.802,90 CEUX TQEX Tidligere offentliggjorte tilbakekjøp under transjen











OSE 5.530.158 255,8725 1.415.015.244,79 CEUX TQEX Totalt 5.530.158 255,8725 1.415.015.244,79 Totale tilbakekjøp under transjen











OSE 6.891.119 254,4871 1.753.701.047,69 CEUX TQEX Totalt 6.891.119 254,4871 1.753.701.047,69

Etter gjennomføring av ovennevnte transaksjoner eier Equinor ASA totalt 32.807.224 egne aksjer, tilsvarende 1,28% av Equinor ASAs aksjekapital, inkludert aksjer under Equinors aksjespareprogram for ansatte (eksklusive Equinors aksjespareprogram for ansatte eier Equinor ASA 23.268.307 egne aksjer. tilsvarende 0,91% av aksjekapitalen).

Dette er informasjon som Equinor ASA plikter å offentliggjøre i henhold til EU Market Abuse Regulation og verdipapirhandelloven §5-12.

Vedlegg: En oversikt over alle gjennomførte handler under tilbakekjøpstransjen som er utført i ovennevnte tidsperiode er vedlagt denne meldingen og tilgjengelig på www.newsweb.no.

Kontaktpersoner:

Investor relations

Bård Glad Pedersen, senior vice president Investor Relations.

+47 918 01 791

Presse

Sissel Rinde, vice president Media Relations.

+47 412 60 584

Vedlegg