Coloplast A/S - Announcement no. 07/2025 - Coloplast fremlægger nye finansielle forventninger frem mod 2030

I forbindelse med lanceringen af Coloplasts nye 5-årige strategi, Impact4, offentliggør virksomheden en ny finansiel ambition med en organisk omsætningsvækst på 7-8 %

(5-årige CAGR) frem til regnskabsåret 2029/30, en vækst i absolut EBIT* på niveau med eller over omsætningsvæksten i perioden og et afkast af investeret kapital (ROIC) på mere end 20 % i regnskabsåret 2029/30.

På sin Capital Markets Day den 2. september 2025 vil Coloplast præsentere en ny 5-årig strategi, Impact4. I forbindelse med den strategiske opdatering fremlægger Coloplast nye langsigtede finansielle forventninger frem mod 2030.

Impact4 finansielle forventninger:

Coloplast vil løfte værdiskabelsen for aktionærerne ved at levere organisk vækst, som er højere end markedets, stærk vækst i EBIT, en forbedring af afkast af investeret kapital samt stærk pengestrømsgenerering. Fra basisregnskabsåret 2024/25 sigter Coloplast mod at levere følgende langsigtede finansielle forventninger:

Organisk omsætningsvækst på 7-8 % (5-årig CAGR frem til regnskabsåret 2029/30)

Absolut EBIT-vækst*, på niveau med eller over omsætningsvæksten i perioden

Afkast af investeret kapital på mere end 20 % i regnskabsåret 2029/30, med en forventet lineær forbedring i perioden

De nye finansielle forventninger omfatter følgende centrale antagelser:

Markedsvæksten i perioden forventes at være 4-5 %

Et stabilt makroøkonomisk miljø og ingen væsentlige ændringer i toldsatser eller andre handelsrestriktioner

Stabil kvalitet, forsyning og distribution af produkter på tværs af virksomheden

Neutral effekt på priser i perioden

En forventning om ingen væsentlige opkøb i perioden; M&A-strategien fokuserer på bolt-on-opkøb

Yderligere finansielle antagelser for perioden omfatter:

Anlægsinvesteringer i procent af omsætningen forventes at være 4-5 % med en reduktion til ca. 4 % mod slutningen af Impact4 -strategiperioden

-strategiperioden Skattesatsen forventes at være ca. 22 % i perioden

Arbejdskapitalen i procent af omsætningen forventes at blive forbedret til ca. 24 %.

Nettogæld/EBITDA-forholdet forventes at falde til ca. 1,5x frem mod regnskabsåret 2029/30

Kapitalallokeringspolitikken om at udbetale overskydende likviditet gennem udbytte med en målsætning om en udbetalingsprocent på 60-80 % af nettoprofitabiliteten forbliver uændret

For at deltage virtuelt i hovedsessionen på Capital Markets Day 2025, følg linket her: Coloplast Capital Markets Day 2025. Al materiale fra Capital Markets Day vil blive gjort tilgængeligt i løbet af dagen på Coloplasts hjemmeside: Investors.

* I faste valutakurser; før særlige poster







Fremadrettede udsagn

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater og er behæftet med risici, usikkerhed og antagelser, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige.

De fremadrettede udsagn er baseret på vores nuværende forventninger, estimater og antagelser og afgives på grundlag af de oplysninger, Coloplast har til rådighed på nuværende tidspunkt. Større udsving i kurserne på vigtige valutaer, væsentlige ændringer i sundhedssektoren eller større udviklinger i den globale økonomi kan påvirke vores evne til at nå de fastsatte langsigtede mål og opfylde vores forventninger. Dette kan påvirke vores selskabets økonomiske resultater.

This announcement is available in a Danish and an English-language version. In the event of discrepancies, the English version shall prevail.

Coloplast was founded on passion, ambition, and commitment. We were born from a nurse’s wish to help her sister and the skills of an engineer. Guided by empathy, our mission is to make life easier for people with intimate healthcare needs. Over decades, we have helped millions of people to live a more independent life and we continue to do so through innovative products and services. Globally, our business areas include Ostomy Care, Continence Care, Voice and Respiratory Care, Wound and Tissue Repair and Interventional Urology.

