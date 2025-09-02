Coloplast A/S - Coloplast lancerer ny 5-årig strategi ’Impact4’

Den nye 5-årige strategi, Impact4, vil blive lanceret i dag på selskabets Capital Markets Day 2025.

Strategien Impact4 sætter kunden i centrum og udstikker samtidig et ambitiøst mål for selskabet – at hjælpe 4 millioner mennesker på lang sigt. Med Impact4 fokuserer vi på fire strategiske prioriteter, der er afgørende for vores succes og værdiskabelse:

’Grow through innovative customer offerings’ ved at sætte standarden for sundhedspleje og ved at skabe et stærkt fokus på kunderne på tværs af alle vores forretningsområder. ’Unlock next level efficiency gains’ for at øge effektiviteten og reducere kompleksiteten på tværs af organisationen. ’Embrace technology including AI to elevate user experience and scale’ ved at investere i ny teknologi og programmer. ’Cultivate a winning and sustainable company’ ved at fremme en kultur med fokus på kunden og resultater samt en stærk pipeline af ledere.

Forud for den nye strategiske periode organiserer vi vores forretninger i to separate forretningsenheder: Chronic Care og Acute Care, som annonceret den 19. august 2025. Dette muliggør, at virksomheden respekterer forskellene i markedsdynamikker, kundebehov, patientforløb og forretningsmodeller. Som følge af den nye forretningsenhedsstruktur blev der også den 19. august 2025 annonceret et nyt ledelsesteam, der skal lede eksekveringen af Impact4-strategien.

”Jeg er, sammen med resten af bestyrelsen og direktionen, glad for at præsentere vores nye 5-årige strategi ’Impact4’. De strategiske prioriteter i Impact4 sætter en klar retning for selskabet – en retning, hvor kunden er i centrum i alt, hvad vi gør. Vi skærper vores fokus på at levere den bedst mulige kundeoplevelse til brugere, patienter og sundhedspersonale – på tværs af produkter, support og serviceydelser – med ambitionen om at være markedsleder og at vinde. Jeg er overbevist om, at vores nye strategi vil skabe værdi for alle vores interessenter; kunder, aktionærer, medarbejdere og partnere," siger Lars Rasmussen, midlertidig administrerende direktør for Coloplast.

Dagens vigtigste højdepunkter er:

Nye langsigtede finansielle forventninger frem mod 2030 om at accelerere værdiskabelsen for aktionærerne 1 , som omfatter: Organisk omsætningsvækst på 7-8 % (5-årig CAGR frem til regnskabsåret 2029/30) Absolut EBIT-vækst 2 , på niveau med eller over omsætningsvæksten i perioden Afkast af investeret kapital på mere end 20 % i regnskabsåret 2029/30, med en forventet lineær forbedring i perioden

Yderligere finansielle antagelser for perioden omfatter: Anlægsinvesteringer i procent af omsætningen forventes at være 4-5 % med en reduktion til ca. 4 % mod slutningen af Impact4 -strategiperioden Skattesatsen forventes at være ca. 22 % i perioden Arbejdskapitalen i procent af omsætningen forventes at blive forbedret til ca. 24 % Nettogæld/EBITDA-forholdet forventes at falde til ca. 1,5x frem mod regnskabsåret 2029/30 Kapitalallokeringspolitikken om at udbetale overskydende likviditet gennem udbytte med en målsætning om en udbetalingsprocent på 60-80 % af nettoprofitabiliteten forbliver uændret

Ikke-finansielle ambitioner, der spænder over bæredygtighed, sociale kriterier og medarbejdere, som blandt andet omfatter: 90 % reduktion i Scope 1+2-emissioner inden 2029/30, 10 % reduktion i Scope 3-emissioner pr. produkt inden regnskabsåret 2029/30, og net zero inden 2045 15-20 % mindre materialeforbrug i produkter og emballage inden regnskabsåret 2029/30 Forbedringer af tilskudsordninger i ca. 5 markeder i løbet af perioden Medarbejderengagement i den øverste kvartil i vores branche

som blandt andet omfatter: Chronic Care: organisk omsætningsvækst over markedet på tværs af forretningsområderne i perioden samt forbedring af profitabiliteten i perioden. Konsolidere vores markedsledende positioner inden for den kroniske forretning ved at: Tilbyder det mest omfattende portefølje inden for Stomi; Sensura® Mio, styrket med nye løsninger, der giver større rækkevidde Vi sætter nye standarder inden for intermitterende katetre og skaber en ny standard for pleje med Luja™ Udvikler markedet og udvider vores tilstedeværelse inden for tarmproduktporteføljen og udnytter nye muligheder for tilskud i USA 3 Inden for Stemme og Respiratorisk Pleje øger vi vores tilstedeværelse inden for Laryngektomi og transformerer plejen inden for Trakeostomi .

organisk omsætningsvækst over markedet på tværs af forretningsområderne i perioden samt forbedring af profitabiliteten i perioden. Konsolidere vores markedsledende positioner inden for den kroniske forretning ved at: Wound & Tissue Repair: vækst i forretningen med en ca. tocifret vækstrate og forbedring af profitabiliteten i perioden. Skabe en innovationsleder ved at kombinere Kerecis og Avancerede Sårbandager og udnytte virksomhedernes komplementære geografiske fodaftryk.

vækst i forretningen med en ca. tocifret vækstrate og forbedring af profitabiliteten i perioden. Skabe en innovationsleder ved at kombinere Kerecis og Avancerede Sårbandager og udnytte virksomhedernes komplementære geografiske fodaftryk. Urologi : forbedre performance og levere mellem midt-encifret og høj-encifret vækst, med en fremgang over Impact4-perioden samt en forbedring af profitabiliteten i løbet af perioden. Bygge på vores styrke inden for mandesegmentet i USA og transformere kvindesegmentet med lanceringen af Intibia™ (PMA-ansøgning for Intibia forventes i 1. halvår 2025/26, med en forventet produktlancering i 1. halvår 2026/27, afhængigt af FDA-godkendelse).

: forbedre performance og levere mellem midt-encifret og høj-encifret vækst, med en fremgang over Impact4-perioden samt en forbedring af profitabiliteten i løbet af perioden. Bygge på vores styrke inden for mandesegmentet i USA og transformere kvindesegmentet med lanceringen af Intibia™ (PMA-ansøgning for Intibia forventes i 1. halvår 2025/26, med en forventet produktlancering i 1. halvår 2026/27, afhængigt af FDA-godkendelse). Global Operations: lancering af Global Operations Plan 7, der strækker sig over Impact4-perioden, med det mål at øge bruttomarginen og forbedre pengestrømmen gennem reduktion af anlægsinvesteringer og varebeholdning.

lancering af Global Operations Plan 7, der strækker sig over Impact4-perioden, med det mål at øge bruttomarginen og forbedre pengestrømmen gennem reduktion af anlægsinvesteringer og varebeholdning. People & Culture: muliggøre en stærk strategisk eksekvering ved at lancere et nyt Coloplast-ledelsesprogram, der fokuserer på at opbygge en kundecentreret og høj præsterende kultur samt udvikle lederskab for fremtiden.

Capital Markets Day starter kl. 10.30 CEST i dag med en hovedsession, der omfatter en introduktion af den nye koncernstrategi, koncernens finansielle opdatering og strategien for forretningsenheden Chronic Care.

Om eftermiddagen vil der være en række breakout-sessioner med den øverste ledelse og andre nøglepersoner fra Coloplast, der vil dække en strategisk opdatering af US Chronic Care og Øvrige markeder Chronic Care, Wound & Tissue Repair, Urologi, Global Operations og People & Culture.

Arrangementet afholdes fysisk på Clarion Hotel i København, Danmark. For at deltage virtuelt i plenarsessionen på Capital Markets Day 2025 skal du følge linket her: Coloplast Capital Markets Day 2025 . Alt materiale fra Capital Markets Day vil blive gjort tilgængeligt i løbet af dagen på Coloplasts hjemmeside: Investors .

1. Den nye økonomiske ambition bygger på følgende centrale forudsætninger:

Markedsvæksten i perioden forventes at være 4-5 %

Et stabilt makroøkonomisk miljø og ingen væsentlige ændringer i toldsatser eller andre handelsrestriktioner

Stabil kvalitet, forsyning og distribution af produkter på tværs af virksomheden

Neutral effekt fra priserne i perioden

Ingen væsentlige M&A-transaktioner i perioden; M&A-strategien fokuserer på bolt-on-opkøb

2. I faste valutakurser; før særlige poster

3. Indførelse af refusion for transanal irrigation fra 1. oktober 2025 af Medicare

Fremadrettede udsagn

De fremadrettede udsagn i denne meddelelse, herunder omsætnings- og indtjeningsforventninger, udgør ingen garanti for fremtidige resultater og er behæftet med risici, usikkerhed og antagelser, hvis konsekvenser er vanskelige at forudsige.

De fremadrettede udsagn er baseret på vores nuværende forventninger, estimater og antagelser og afgives på grundlag af de oplysninger, Coloplast har til rådighed på nuværende tidspunkt. Større udsving i kurserne på vigtige valutaer, væsentlige ændringer i sundhedssektoren eller større udviklinger i den globale økonomi kan påvirke vores evne til at nå de fastsatte langsigtede mål og opfylde vores forventninger. Dette kan påvirke vores selskabets økonomiske resultater.

This announcement is available in a Danish and an English-language version. In the event of discrepancies, the English version shall prevail.

