Cegedim : transfert de cotation des titres du Groupe sur Euronext Growth effectif le 4 septembre 2025







COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Information boursière

Cegedim : transfert de cotation des titres du Groupe sur le marché Euronext Growth effectif le 4 septembre 2025

Boulogne-Billancourt, le 2 septembre 2025 – Cegedim, Groupe innovant de technologies et de services, annonce que le transfert de la cotation de ses titres du marché réglementé Euronext Paris (compartiment B) vers Euronext Growth Paris sera effectif le 4 septembre 2025.

La demande d’admission des actions CEGEDIM S.A. sur le marché Euronext Growth Paris a été approuvée par le Comité des admissions d’Euronext le 29 août 2025.

Ce transfert, mis en œuvre par le Conseil d’Administration du Groupe après l’autorisation donnée par l’Assemblée générale des actionnaires du 13 juin 2025, permettra à CEGEDIM S.A. de redonner de la visibilité et de l’attractivité au titre et de bénéficier de certains allègements règlementaires.

La Société prévoit néanmoins de maintenir une politique en matière de communication financière comparable à celle mise en œuvre à ce jour et continuera notamment à publier les quatre chiffres d’affaires trimestriels, à appliquer les normes IFRS pour les comptes consolidés et à se conformer aux exigences de la CSRD pour ce qui concerne les informations de durabilité, le changement de marché étant sans incidence sur ce sujet.

Le Document d’Information élaboré dans le cadre de ce transfert de cotation sur Euronext Growth Paris est accessible sur le site Internet de la Société (https://www.cegedim.fr) dans la rubrique « Finance ».

Le code ISIN d’identification des actions CEGEDIM S.A. restera inchangé : FR0000053506.

Le mnémonique deviendra ALCGM à compter du 4 septembre 2025.

Dans le cadre de son transfert sur Euronext Growth Paris, CEGEDIM S.A. est accompagné par la société TP ICAP en qualité de Listing Sponsor.

Calendrier définitif de l’opération

29 août 2025 : Notification par Euronext de la décision d’admission des titres CEGEDIM S.A. sur Euronext Growth Paris.

2 septembre 2025 : Diffusion d’un communiqué de presse par la Société annonçant son transfert de cotation et mise en ligne du Document d’Information sur le site Internet de la Société et d’Euronext.

2 septembre 2025 : Diffusion d’un avis de marché Euronext annonçant la radiation des actions ordinaires CEGEDIM S.A. d’Euronext Paris.

2 septembre 2025 : Diffusion d’un avis de marché Euronext annonçant l’admission des actions ordinaires CEGEDIM S.A. (ALCGM) sur Euronext Growth Paris.

4 septembre 2025 : Transfert effectif : radiation des titres CEGEDIM S.A. sur Euronext Paris (avant bourse) et admission des titres Cegedim sur Euronext Growth Paris (à l’ouverture) - première cotation.





A propos de Cegedim :

Fondé en 1969, Cegedim est un Groupe innovant de technologies et de services spécialisé dans la gestion des flux numériques de l’écosystème santé et BtoB, ainsi que dans la conception de logiciels métiers destinés aux professionnels de santé et de l’assurance. Cegedim compte près de 6 700 collaborateurs dans plus de 10 pays et a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 654 millions d’euros en 2024.

Cegedim SA est cotée en bourse à Paris (EURONEXT : CGM).

Pour en savoir plus : www.cegedim.fr

Et suivez Cegedim sur X : @CegedimGroup, LinkedIn et Facebook

Aude BALLEYDIER

Cegedim

Responsable Communication

et Relations Médias



Tél. : +33 (0)1 49 09 68 81

aude.balleydier@cegedim.fr Damien BUFFET

Cegedim

Responsable de la communication

financière



Tél. : +33 (0)7 64 63 55 73

damien.buffet@cegedim.com Céline PARDO

Agence Becoming RP

Consultante en Relations Médias



Tél. : +33 (0)6 52 08 13 66

cegedim@becoming- group.com

Pièce jointe