Huhtamäki Oyj julkistaa vuonna 2027 erääntyviä velkakirjojaan koskevan vapaaehtoisen ostotarjouksen alustavan tuloksen

HUHTAMÄKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 2.9.2025 KLO 11.00

EI JAETTAVAKSI SUORAAN TAI VÄLILLISESTI YHDYSVALLOISSA, SEN ALUEILLA JA HALLINNOIMILLA ALUEILLA, MISSÄÄN YHDYSVALTAIN OSAVALTIOSSA TAI COLUMBIAN LIITTOPIIRISSÄ (”YHDYSVALLAT”) TAI YHDYSVALTOIHIN TAI YHDYSVALLOISSA SIJAITSEVILLE TAI ASUVILLE TAI YHDYSVALTALAISILLE HENKILÖILLE TAI MISSÄÄN MUUSSA SELLAISESSA MAASSA TAI SELLAISEEN MAAHAN, JOSSA TÄMÄN TIEDOTTEEN JAKELU ON LAINVASTAISTA.

Huhtamäki Oyj julkistaa alustavan tuloksen OP Yrityspankki Oyj:n (”Tarjouksentekijä”) takaisinostotarjouksesta, jossa Huhtamäki Oyj:n liikkeeseen laskemien, vuonna 2027 erääntyvien velkakirjojen (”2027 Velkakirjat”) haltijat kutsuttiin myymään 2027 Velkakirjansa Tarjouksentekijälle käteistä vastaan (yhdessä Huhtamäki Oyj:n liikkeeseen laskemien, vuonna 2026 erääntyvien velkakirjojen haltijoille esitetyn takaisinostotarjouksen kanssa ”Ostotarjous”).

Tässä tiedotteessa käytetyillä, mutta määrittelemättömillä isoin alkukirjaimin kirjoitetuilla termeillä on sama merkitys kuin 25.8.2025 päivätyssä ostotarjousmuistiossa (”Ostotarjousmuistio”). Tarjousaika päättyi 1.9.2025 klo 18.00 (Suomen aikaa), eikä Ostotarjousta enää hyväksytä uusien velkakirjojen (Notes) osalta.

Tarjouksentekijä ilmoittaa sitoumuksetta aikovansa hyväksyä ostettavaksi velkapääomaltaan yhteensä 125 000 000 euron arvosta Ostotarjouksen mukaisesti pätevästi ostettavaksi tarjottuja 2027 Velkakirjoja. 2027 Velkakirjojen alustava suhteutuskerroin (2027 Notes Proration Factor) on noin 37,142 prosenttia. Kukin takaisinostettava määrä pyöristetään alaspäin nimellisarvoltaan lähimpään 100 000 euroon lopullisen suhteutuskertoimen soveltamisen jälkeen.

2027 Velkakirjojen haltijoiden tulee huomioida, että edellä esitetyt arviot 2027 Velkakirjojen yhteenlasketusta nimellismäärästä, jonka Tarjouksentekijä aikoo hyväksyä ostettavaksi Ostotarjouksen mukaisesti, sekä 2027 Velkakirjojen suhteutuskertoimesta, jota Tarjouksentekijä aikoo soveltaa, eivät ole sitovia. Tarjouksentekijä on pidättänyt oikeuden päättää yksinomaisen harkintansa mukaan takaisinostettavien 2027 Velkakirjojen määrän, mukaan lukien oikeuden olla hyväksymättä yhtään 2027 Velkakirjaa takaisinostettavaksi.

Ostotarjouksen lopullinen tulos julkistetaan mahdollisimman pian tänään 2.9.2025 noin klo 12.00 (Suomen aikaa) päättyvän hinnoittelun (Pricing Time) jälkeen.

Yhteystiedot:

Järjestäjäpankit:

BNP PARIBAS: puh. +33 1 55 77 78 94, sähköposti: liability.management@bnpparibas.com

OP Yrityspankki Oyj: puh. +358 50 599 1281, sähköposti: liabilitymanagement@op.fi

Takaisinostotarjouksen asiamies:

OP Yrityspankki Oyj: puh. +358 10 252 7740, sähköposti: yhtiotapahtumat@op.fi

Lisätietoja:

Tom Erander, rahoitusjohtaja, puh. +358 10 686 7893

HUHTAMÄKI OYJ

Konserniviestintä

Huhtamäestä

Huhtamäki on maailmanlaajuisesti johtava vastuullisten pakkausratkaisujen toimittaja. Innovatiiviset tuotteemme suojaavat noutoruokaa, elintarvikkeita ja hygieniatuotteita. Varmistamalla ruoan hygieenisyyden ja turvallisuuden tuotteemme edistävät ruoan saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä ehkäisevät ruokahävikkiä. Vastuullisuus ohjaa kaikkea toimintaamme.

Huhtamäellä on yli sadan vuoden historia ja vahva pohjoismainen perintö. Meidän noin 18 000 ammattilaistamme työskentelee 36 maassa ja 101 toimintapaikassa ympäri maailmaa. Arvomme ovat Välitä, Uskalla ja Tee valmiiksi. Vuonna 2024 Huhtamäen liikevaihto oli 4,1 miljardia euroa. Huhtamäki Oyj on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä ja pääkonttorimme on Espoossa. Lisätietoja www.huhtamaki.com.

Tärkeää tietoa

Huomautus

Tämä tiedote on luettava yhdessä Ostotarjousmuistion kanssa. Tämä tiedote ja Ostotarjousmuistio sisältävät tärkeitä tietoja, jotka on luettava huolellisesti ennen Takaisinostotarjousta koskevan päätöksen tekemistä. Jos Velkakirjojen haltija on epävarma Ostotarjousmuistion sisällöstä tai siitä, miten hänen tulisi toimia, häntä suositellaan kääntymään taloudellisen neuvonannon, mukaan lukien veroseuraamukset, osalta välittömästi oman ulkopuolisen talous-, vero- tai oikeudellisen neuvonantajansa puoleen. Henkilöiden, joiden Velkakirjat ovat välittäjän, pankin, säilytysyhteisön tai muun asiamiehen hallussa, tulee ottaa yhteyttä kyseiseen tahoon, jos he haluavat myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion jakelu tietyissä maissa voi olla lailla rajoitettu, eikä Takaisinostotarjous muodosta tarjousta Velkakirjojen haltijoille maissa, joissa rekisteröinti- tai muut vaatimukset tekisivät tällaisen tarjouksen laittomaksi. Tarjouksentekijä, Järjestäjäpankit tai Huhtamäki eivät anna suositusta Velkakirjojen haltijoille siitä, pitäisikö Velkakirjojen haltijoiden myydä Velkakirjansa Takaisinostotarjouksen mukaisesti. Tässä tiedotteessa esitetyt tiedot, lausunnot ja mielipiteet eivät ole tarjous myydä tai tarjouspyyntö ostaa Uusia Velkakirjoja, eivätkä ne muodosta osaa tällaisesta tarjouksesta tai tarjouspyynnöstä, eikä Uusia Velkakirjoja myydä missään maassa, jossa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ilman rekisteröintiä, poikkeusta rekisteröintivelvollisuudesta tai kelpoisuuden saamista tällaisen maan arvopaperilainsäädännön nojalla.

Yhdysvallat: Takaisinostotarjousta ei tehdä, eikä sitä tulla tekemään, suoraan tai välillisesti Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai Yhdysvaltalaisille henkilöille (kuten määritelty Yhdysvaltain Arvopaperilain Regulation S -säännöksessä (kukin ”Yhdysvaltalainen henkilö”)), eikä sitä voi hyväksyä suoraan tai välillisesti Yhdysvalloista tai Yhdysvaltain postin välityksellä tai millään Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan liittyvällä tavalla tai minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta. Tämä käsittää rajoituksetta faksin, sähköpostit, teleksin, puhelut, internetin ja muut sähköisen viestinnän muodot. Takaisinostotarjousta ei voi hyväksyä tällaisella tavalla, keinolla tai laitteella Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa tai Yhdysvalloissa sijaitsevien tai asuvien henkilöiden toimesta tai Yhdysvaltalaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivien henkilöiden toimesta. Näin ollen tämän tiedotteen ja Ostotarjousmuistion kopioita tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja ei tulla eikä saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muutoin lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa (mukaan lukien, rajoituksetta, säilytysyhteisöjen, edunvalvojien, trusteen tai asiamiesten toimesta) Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa sijaitseville tai asuville henkilöille tai Yhdysvaltalaisille henkilöille. Henkilöt, jotka vastaanottavat tämän tiedotteen tai Ostotarjousmuistion, eivät saa postittaa, lähettää, välittää, jakaa tai toimittaa niitä tai muita Takaisinostotarjoukseen liittyviä asiakirjoja tai materiaaleja Yhdysvalloissa, Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloista. Takaisinostotarjouksen hyväksyvän henkilön katsotaan vakuuttavan Tarjouksentekijälle, Takaisinostotarjouksen asiamiehelle ja Järjestäjäpankeille noudattavansa näitä rajoituksia. Kaikki väitetyt Takaisinostotarjoukseen liittyvät hyväksymiset Velkakirjojen osalta, mitkä ovat suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, ovat mitättömiä, ja kaikki väitetyt Takaisinostotarjouksen hyväksymiset, jotka on tehty Yhdysvaltalaisen henkilön tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön toimesta, tai tällaisen henkilön lukuun tai hyväksi toimivan henkilön toimesta tai Yhdysvalloissa sijaitsevan henkilön tai sellaisen asiamiehen, luottamusmiehen tai muun välittäjän toimesta, joka toimii epäitsenäisesti päämiehen lukuun ja tämän ohjeiden mukaan Yhdysvalloissa, on mitätön, eikä sitä hyväksytä.

Yhdistynyt kuningaskunta: Tämän tiedotteen, Ostotarjousmuistion ja muiden Takaisinostotarjoukseen liittyvien asiakirjojen tai materiaalien toimittamista ei tehdä, eikä toimivaltainen henkilö ole hyväksynyt tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja, FSMA:n kohdan 21 mukaisesti. Näin ollen tällaisia asiakirjoja ja/tai materiaaleja ei jaeta eikä niitä saa välittää yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tällaisten asiakirjojen ja/tai materiaalien tiedottaminen on vapautettu FSMA:n kohdan 21 mukaisesta rahoitusmarkkinointia koskevasta rajoituksesta, sillä ne on suunnattu ja voidaan toimittaa vain: (1) niille henkilöille Yhdistyneessä kuningaskunnassa, jotka kuuluvat sijoitusalan ammattilaisten määritelmän piiriin (kuten Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005, muutoksineen, (jäljempänä ”Financial Promotion -määräys”) 19(5) artiklassa on määritelty), tai (2) henkilöille, jotka kuuluvat Financial Promotion -määräyksen 43(2) artiklan soveltamisalaan, tai (3) muille henkilöille, joille ne voidaan muutoin laillisesti toimittaa Financial Promotion -määräyksen nojalla.



