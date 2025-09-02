RESULT OF RIKSBANK CERTIFICATE SALE

AuctionAuction results
Auction date2025-09-02
Start date2025-09-03
Maturity date2025-09-10
Interest rate2.00 %
Offered volume, SEK bn640.0
Total bid amount, SEK bn502.6
Accepted volume, SEK bn502.6
Number of bids16
Percentage allotted, %100.00



