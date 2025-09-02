Investeringsforeningen PortfolioManager ophæver suspendering af handel med afdelinger

Til

I fortsættelse af tidligere offentliggjort meddelelse, skal det herved meddeles, at Investeringsforvaltningsselskabet Fundmarket A/S har anmodet Nasdaq Copenhagen om at ophæve midlertidig suspension af handel for følgende andelsklasser:

Afdelinger/andelsklasser i Investeringsforeningen PortfolioManager Fondskode Shortname Othania Stabil UCITS, kl n DK0061680352 PMIOUIB PP Capital - BASIS, kl n EUR DK0061137452 PMIPCBAKLNEUR PP Capital - StockPick, klasse notering DK0061075678 PMIPCSPKLNO PP Capital – Tactical Asset Allocation, kl n EUR DK0061274602 PMICTAAKLNEUR Lundgreen's Invest - China, kl n EUR DK0061137619 PMILGICHIEUR Snowball Invest Akk., kl n DK0061680279 PMISBIAKKKLN Horizon3 Innovation, kl n DK0062267449 PMIH3I AI Alpha Lab Globale Aktier, kl n DK0062612644 PMIAAN ANNOX Kvant Globale Aktier KL DK0061272077 PMIKGA Climate Transition Bonds, kl n DK0063179445 PMICTBKLN Demetra KL DK0060511897 PMIDEM Fairrente, kl n DK0062840195 PMIFRKLN NewDeal Invest, kl n DK0062499810 PMINDI Panorama Invest, kl n DK0062612727 PMIPIN Petersen & Partners Grønne Obligationer DK0060951275 PMIPPO Petersen & Partners Globale Aktier Future World KL DK0061294634 PMIPPSW Hammers Fonde - Forsvar, kl n DK0064081418 PMIFOR Horizon3 Innovation Akk., kl n DK0064081178 PMIH3IAKK

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Fundmarket A/S, adm. direktør Jan Steen Ahlberg på telefon 38 42 21 42.