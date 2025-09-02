Virtune AB (Publ) (“Virtune”) har genomfört den första rebalanseringen för augusti 2025 av Virtune Coinbase 50 Index ETP

Stockholm, 2 september 2025 – Virtune meddelar idag att den första rebalanseringen av Virtune Coinbase 50 Index ETP (ISIN: SE0024738389) har genomförts. Produkten är noterad på Nasdaq Stockholm och Helsingfors, Euronext Amsterdam och Paris samt Deutsche Börse Xetra.

Indexfördelning per den 28 augusti (innan rebalansering):

Bitcoin: 40,66%

Ethereum: 33,84%

XRP: 10,86%

Solana: 6,88%

Cardano: 1,89%

Chainlink: 1,03%

Avalanche: 0,64%

Stellar: 0,74%

Bitcoin Cash: 0,68%

Litecoin: 0,53%

Polkadot: 0,39%

Aave: 0,29%

Uniswap: 0,39%

Near: 0,19%

Aptos: 0,17%

Ethereum Classic: 0,20%

Internet Computer: 0,17%

Polygon: 0,14%

Algorand: 0,13%

Cosmos: 0,11%

Curve DAO Token: 0,07%



Indexfördelning per den 29 augusti (efter rebalansering):



Bitcoin: 50,00%

Ethereum: 28,86%

XRP: 9,06%

Solana: 5,50%

Cardano: 1,60%

Chainlink: 0,86%

Stellar: 0,64%

Bitcoin Cash: 0,58%

Avalanche: 0,53%

Litecoin: 0,44%

Uniswap: 0,33%

Polkadot: 0,32%

Aave: 0,26%

Ethereum Classic: 0,17%

Near: 0,16%

Aptos: 0,16%

Internet Computer: 0,14%

Algorand: 0,12%

Polygon: 0,11%

Cosmos: 0,11%

Curve DAO Token: 0,06%

Indexet rebalanseras kvartalsvis för att återspegla marknadsförändringar och säkerställa att det fortsätter att representera de mest relevanta och kvalitativa kryptotillgångarna. Rebalanseringen justerar viktningen baserat på marknadsvärde och kan innebära att vissa tillgångar tas bort eller läggs till.

Denna rebalansering innebär inga förändringar av de krypto­tillgångar som ingår i indexet. Utfallet för Virtune Coinbase 50 Index ETP under augusti uppgick till +3,05%.

Virtune Coinbase 50 Index ETP är en fysiskt backad börshandlad produkt (ETP) som följer Coinbase 50 Europe Index – det främsta globala jämförelseindexet för digitala tillgångar och kryptomarknadens motsvarighet till S&P 500-indexet. ETP:n ger exponering mot upp till 50 ledande kryptotillgångarna och rebalanseras kvartalsvis. Produkten har en transparent struktur som stöds av fysiska innehav och är säkrad med lösningar på institutionell nivå.

Virtune with its headquarters in Stockholm is a regulated Swedish digital asset manager and issuer of crypto exchange traded products on regulated European exchanges. With regulatory compliance, strategic collaborations with industry leaders and our proficient team, we empower investors on a global level to access innovative and sophisticated investment products that are aligned with the evolving landscape of the global crypto market.

Coinbase 50 Europe Index ("Indexet") är MarketVector Indexes GmbH:s ("MarketVector") och dess licensgivares exklusiva egendom och har licensierats för användning av Virtune AB (Publ) ("Licenstagaren"). MarketVector har anlitat CC Data Limited för att underhålla och beräkna indexet. CC Data Limited gör sitt bästa för att säkerställa att indexet beräknas korrekt. Oavsett sina skyldigheter gentemot MarketVector har CC Data Limited ingen skyldighet att meddela tredje part om eventuella fel i indexet. MarketVector ansvarar i synnerhet inte för licenstagaren och/eller licenstagarens laglighet, lämplighet eller affärsutbud. Erbjudanden från licenstagaren, oavsett om de baseras på Virtune Coinbase 50 Europe ETP ("Produkten") eller inte, sponsras, godkänns, säljs eller marknadsförs inte av MarketVector eller dess närstående bolag, och dessa gör inga utfästelser avseende lämpligheten av att investera i licenstagaren och/eller dennes erbjudanden.