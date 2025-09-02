La Collection Cashmere 2025 : la couture en symbole d’unité alors que Produits Kruger dévoile ses designers

MONTRÉAL, 02 sept. 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- La Collection Cashmere, vitrine annuelle canadienne de créations originales de haute couture entièrement réalisées à partir de papier hygiénique Cashmere célébrant sa 22ème année, a annoncé aujourd’hui, avec fierté, le thème et la liste des designers talentueux qui participeront au défilé 2025. Le thème de cette année, « Tapisserie du Nord », rend hommage aux diverses régions, cultures et perspectives qui nous unissent en tant que nation. Chaque création incarnera ce sentiment de communauté, tout en honorant la résilience et la force des personnes atteintes du cancer du sein. À travers leur art, les designers transforment douceur et force en mode, en un puissant symbole d’espoir, pour les femmes à travers tout le pays.

Le cancer du sein touche la vie de nombreux Canadiens et Canadiennes. On estime qu’une femme canadienne sur huit sera touchée par le cancer du sein au cours de sa vie, ce qui en fait le cancer le plus fréquemment diagnostiqué chez les femmes au pays chaque année1. Il est également la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes canadiennes, après le cancer du poumon. C’est pourquoi la Collection Cashmere est beaucoup plus qu’une célébration de la haute couture : c’est une soirée de mode et de compassion, une plateforme pour le changement.

« Ce qui rend la Collection Cashmere si unique, c’est la diversité des perspectives sur le podium, » a déclaré Susan Irving, chef du marketing de Produits Kruger, créateur de Cashmere. « Chaque année, nous mettons sur pied une liste de designers qui allie le retour de créateurs récurrents avec leur créativité emblématique aux nouvelles voix issues de la scène émergente canadienne. Représentant des régions de tout le pays, nos designers reflètent la diversité du style canadien tout en surprenant et inspirant avec de nouvelles idées et interprétations du travail avec le papier hygiénique Cashmere UltraLuxe. Au cœur de tout cela se trouve la cause, et c’est un privilège de mettre en valeur leur créativité pour soutenir la sensibilisation au cancer du sein. Nous avons tellement hâte que tout le monde découvre leurs créations. »

La Collection Cashmere 2025 sera présentée le 16 septembre 2025 à l’Evergreen Brickworks de Toronto (ON).

Les Canadiens seront invités à voter pour leur création préférée sur www.CashmereCollection.ca, à partir de 21 h HNE le jour du défilé. Pour chaque vote, la marque de papier hygiénique Cashmere versera 1 $ à la cause du cancer du sein, par l’entremise de ses partenaires caritatifs, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation cancer du sein du Québec (FCSQ), jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Les Canadiens peuvent également soutenir la cause durant le Mois de la sensibilisation au cancer du sein en achetant les emballages de papier hygiénique Cashmere et Purex spécialement identifiés du ruban rose. Pour chaque emballage vendu, 1 $ additionnel sera versé directement à la SCC ou à la FCSQ, jusqu’à concurrence de 100 000 $.

Les talents de la mode : retours attendus et nouvelles voix

Dans le cadre de la Collection Cashmere 2025, ce sont 16 des meilleurs designers émergents et établis du Canada, d’un océan à l’autre, qui créeront chacun une œuvre de haute couture spectaculaire et unique à partir du papier hygiénique Cashmere luxueusement doux, la marque la plus vendue au Canada.

Designers récurrents:

Adam X (Toronto, ON)

Antoinette Di Carlo (Montréal, QC)

Chavah Lindsay (Saint John, NB)

Helmer Joseph (Montréal, QC)

Matthew Gallagher (Toronto, ON)

Rodney Philpott (Grand Falls-Windsor, T.-N.-L.)

Sebastian Guarin (Atelier Guarin, Toronto, ON)

Shaun Mascarenhas (Demascaré, Toronto, ON)

Steven Lejambe (Toronto, ON)

Zoba Martin (Toronto, ON)

Nouveaux designers:

Angie Larocque (Montréal, QC)

Bahar Kianpour (Vancouver, BC)

Heather Bouchier (Edmonton, AB)

Maria Wozniak (Edmonton, AB)

Michael Jafine (Toronto, ON)

Shauna Griffiths (Vancouver, C.-B)

À propos de la collection Cashmere

Fondée en 2004, la collection Cashmere, primée à l’international, est une ardente partisane de la communauté du design de mode du Canada et de la lutte contre le cancer du sein. De nombreux grands noms de la mode canadienne ont contribué à la collection, notamment Marie Saint Pierre, Greta Constantine, Denis Gagnon, David Dixon, Rudsak, NARCES, Stephan Caras, Lucian Matis, Rodney Philpott et bien d’autres.

Au cours des 20 dernières années, la collection Cashmere a recueilli plus de 5 millions de $ pour soutenir les programmes de sensibilisation, de prévention et de traitement du cancer du sein pour ses partenaires caritatifs, la Société canadienne du cancer (SCC) et la Fondation du cancer du sein du Québec (FCSQ).

À propos de Cashmere et Produits Kruger inc.

Le papier hygiénique Cashmere, la marque la plus vendue au Canada, reflète l’engagement de Produits Kruger à fournir aux consommateurs des produits de papier hygiénique de la plus haute qualité, fabriqués au Canada. Produits Kruger est le plus grand fabricant de produits de papier à usage domestique, industriel et commercial au Canada. Produits Kruger dessert le marché de consommation canadien avec des marques bien connues comme Cashmere®, Purex®, SpongeTowels®, Scotties®’ White Swan® et Bonterra®. Produits Kruger a environ 2 800 employés et exploite neuf usines en Amérique du Nord qui ont obtenu la certification de la chaîne de traçabilité (CoC) du FSC® (code de licence FSC® C104904). Pour plus de renseignements, visitez www.produitskruger.ca.

Contribuant depuis longtemps à la lutte contre le cancer du sein, Produits Kruger inc. soutient la Fondation canadienne du cancer du sein (FCCS), qui fait maintenant partie de la Société canadienne du cancer (SCC), depuis 2005, et est actuellement l’un des cinq principaux partenaires nationaux de la SCC luttant contre le cancer du sein. Produits Kruger inc. est également l’un des principaux donateurs de la Fondation du cancer du sein du Québec.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer (SCC) travaille sans relâche pour sauver et améliorer des vies. Nous recueillons des fonds afin de soutenir la recherche sur le cancer. Nous offrons un système de soutien empreint de compassion à toutes les personnes touchées par le cancer, partout au Canada et pour tous les types de cancer. Aux côtés des patients, des proches, des donateurs et des bénévoles, nous œuvrons à bâtir un avenir plus sain pour tous. Car pour vaincre le cancer, il faut l’engagement de chacun. Il faut toute une société. La Société canadienne du cancer (SCC) est le plus important bailleur de fonds caritatif national de la recherche sur le cancer du sein au Canada. Depuis son sommet à la fin des années 1980, le taux de mortalité par cancer du sein chez les femmes a presque diminué de moitié. Ce recul reflète l’impact de recherches porteuses de changements, qui ont permis d’améliorer le dépistage et le traitement du cancer du sein. Cependant, il reste encore beaucoup à faire, car le cancer du sein demeure le cancer le plus fréquemment diagnostiqué et la deuxième cause de décès par cancer chez les femmes au pays. Les fonds recueillis grâce à ce partenariat seront investis dans les principaux programmes de recherche et de soutien de la SCC en matière de cancer du sein.

Pour plus de renseignements, visitez ici.

À propos de la Fondation du cancer du sein du Québec

La Fondation du cancer du sein du Québec est le seul organisme philanthropique à s’assurer que les résultats de ses investissements dans la recherche sur le cancer du sein demeurent au Québec. En plus de 31 ans, elle a collecté plus de 72 millions de dollars, qu’elle a investis dans la recherche de pointe et dans les programmes de soutien gratuits destinés aux patientes atteintes d’un cancer du sein et à leurs proches. Grâce à la recherche et à l’innovation, au soutien et à l’éducation, elle veille à ce que les personnes atteintes de la maladie et leurs familles restent au cœur de sa mission. Familles, chercheurs, bénévoles et donateurs partagent tous le même espoir : accroître le taux de survie des personnes touchées par le cancer du sein et améliorer leur qualité de vie. Suivez la FCSQ sur les médias sociaux sur Facebook , LinkedIn et Instagram.

