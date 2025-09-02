Vaisala

Lehdistötiedote

2.9.2025

Vaisala ostaa Quanterran ja lanseeraa uuden ilmastomittauksiin keskittyvän yksikön



Mittausteknologiayritys Vaisala korostaa mitattujen tulosten ja läpinäkyvyyden merkitystä ilmastokeskustelussa poliittisen epävarmuuden ja ilmastoskeptisyyden keskellä. Yritys laajentaa liiketoimintaansa kasvihuonekaasujen mittauksissa ja ostaa asiakkaansa Quanterran. Quanterra on erikoistunut maaperän hiilensidonnan ja -päästöjen seurantaan.

Ilmastoaloitteilla on mainekriisi. Viherpesu syö ihmisten luottamusta yritysten kestävyysaloitteisiin. Eikä täysin syyttä: marraskuussa 2024 julkaistun Nature Communications -lehden meta-analyysin mukaan yli 80 prosenttia vapaaehtoisilta markkinoilta hankituista hiilikrediiteistä eli päästöhyvityksistä tuottaa huomattavasti mainostettua vähemmän ilmastohyötyjä.

Fernando Trolia Slamic, Vaisalan hiljattain nimitetty uuden ilmastoliiketoiminnan johtaja, haluaisi keskustelun pohjautuvan läpinäkyvyyteen ja tieteelliseen näyttöön tuloksista.

”Ilman tarkkaa tietoa siitä, kuinka paljon kasvihuonekaasuja vapautuu ilmakehään tai sitoutuu maaperään ja kasveihin, yritysten ja julkisten toimijoiden on vaikea tietää todellista ilmastovaikutustaan tai kertoa siitä totuudenmukaisesti sidosryhmilleen", sanoo Trolia Slamic.

Vaisala tarttuu tähän haasteeseen ja ilmoitti tänään ostaneensa asiakkaansa Quanterran. Samalla julkistettiin uusi yksikkö, jonka tehtävänä on Vaisalan ilmastomittauksiin keskittyvän liiketoiminnan kasvattaminen.

Hiilijalanjäljen todentaminen on kansainvälisten ilmastotoimien keskiössä



Quanterra tarjoaa maaperän hiilensidonnan ja hiilidioksidipäästöjen mittausta luontoon pohjautuville toimialoille, kuten maatalous- ja elintarvikesektoreille sekä biopolttoaineteollisuudelle. Heidän asiakkaitaan ovat myös julkiset ja yksityiset tutkimusorganisaatiot esimerkiksi hiilisertifiointi- ja päästökompensaatiomarkkinoilla. Käytännössä yhtiö asentaa ja ylläpitää hiilivuoasemia asiakkaidensa kohteissa seuratakseen hiilen, veden ja energian sitoutumista ja vapautumista. Hiilenkierron tiedot analysoidaan asiakkaalle ja palvelu laskutetaan edullisena vuosittaisena tilauksena.

Quanterran asiakkaat hyödyntävät pitkältä aikaväliltä kerättyä reaaliaikaista mittaustietoa päästövähennysohjelmiensa tuloksien sekä tuotteidensa vähäpäästöisyyden todentamiseen. Todennettua paikallista dataa hiilinieluista voidaan käyttää myös korkealaatuisten päästöhyvitysten luomiseen hiilimarkkinoille. Tämä tarjoaa maatalousalan toimijoille ja muille luonnonvarojen hallinnoijille mahdollisuuden uuteen tulonlähteeseen.

Vuonna 2021 perustettu Quanterra on spin-off Exeterin yliopistosta. Yrityksen vuoden 2024 liikevaihto oli yli 1,2 miljoonaa puntaa ja liiketoiminta on EBITDA-positiivista. Työntekijöitä on tällä hetkellä 14.

"Vaikka liiketoiminta on alkuvaiheessa, näemme siinä suurta kasvupotentiaalia. Maapallo tarvitsee tällaisen ratkaisun. Pelkkä päästöjen vähentäminen ei riitä ilmastonmuutoksen hillitsemiseen – tarvitsemme myös mitattuja hiilinieluja. Luotettavat mittaukset auttavat myös palauttamaan yleisen luottamuksen ilmastotoimiin", sanoo Anne Jalkala, Vaisalan Sää-, energia- ja ympäristöliiketoiminnan johtaja.

"Vaisalan anturit ovat olleet keskeinen osa Quanterran ratkaisua alusta alkaen. Meillä on yhteinen visio tulevasta. Liiketoiminnan skaalaaminen onnistuu Vaisalan kokemuksen ja resurssien ansiosta nopeammin kuin mihin olisimme itseksemme pystyneet. Heidän huoltopalveluverkostonsa maailmanlaajuisen kattavuuden ansiosta voimme myös palvella asiakkaita edullisemmin uusilla alueilla kuten Australiassa, Etelä-Amerikassa ja Aasiassa," sanoo Rebecca Mitchell, Quanterran toimitusjohtaja.

Silmät auki uusille mahdollisuuksille kasvihuonekaasujen mittauksissa



Vaisala on jo pitkään mahdollistanut ilmastotoimia mittausteknologian avulla. Vaisalan laitteita ja dataa hyödynnetään muun muassa tuuli- ja aurinkovoimaloiden perustamisessa ja operoinnissa. Yritys auttaa myös teollisuusasiakkaita, kuten datakeskuksia ja akkujen valmistajia, säästämään resursseja optimoimalla tuotantoa ja energiankulutusta.

Vaisala mullisti hiilidioksidimittaukset infrapunateknologiaan perustuvilla CARBOCAP®-antureillaan lähes 30 vuotta sitten. Nykyään näitä antureita käytetään hiilidioksidipäästötutkimuksissa ja -piloteissa ympäri maailmaa. Viime vuonna yhtiö lanseerasi samaan teknologiaan perustuvan mittauslaitteen, joka on erityisesti suunniteltu mittaamaan hiilidioksidia ja kosteutta hiilidioksidin talteenotto-, käyttö- ja varastointihankkeissa.

"Teemme jo nyt paljon auttaaksemme maailmaa kohti kestävämpää tulevaisuutta. Maaperän hiilenkierron mittaaminen on meille jälleen yksi rohkea askel, jonka otamme planeettamme hyvinvoinnin puolesta. Uusi ilmastoliiketoimintaan keskittynyt tiimimme kehittää Vaisalan nykyistä ja tulevaa tarjontaa kasvihuonekaasujen mittaukseen – ja olemme vasta pääsemässä vauhtiin", kertoo Trolia Slamic.

###

Lisätietoja medialle

Katri Koponen, viestintäpäällikkö, Vaisala

Puh. +358 50 586 0262

katri.koponen@vaisala.com

Vaisala

Vaisala on maailman johtava ilmastotoimia mahdollistava mittausteknologiayritys. Älykkäät ratkaisumme auttavat tehostamaan resurssien käyttöä, nopeuttamaan energiasiirtymää sekä huolehtimaan ihmisten ja yhteiskuntien turvallisuudesta ja hyvinvoinnista ympäri maailmaa. Meillä on asiantuntemusta ja innovaatioita lähes 90 vuoden ajalta, ja tiimissämme on noin 2 500 ammattilaista, jotka ovat sitoutuneet työhön planeettamme hyväksi. Vaisalan A-sarjan osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä.

www.vaisala.fi

Liitteet