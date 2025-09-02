EGIDE : Mise à disposition des documents préparatoires - AGM du 10 septembre 2025

Bollène, le 02 septembre 2025 – 18 :00 (CET)

Communiqué de presse

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 10 SEPTEMBRE 2025

MISE EN LIGNE DES DOCUMENTS PREPARATOIRES

Le Groupe Egide (Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID), spécialiste mondial des boîtiers et connecteurs hermétiques et des solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles, informe que les documents préparatoires à l’assemblée générale mixte du mercredi 10 septembre 2025 ainsi que le formulaire de vote, sont à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la société http://www.egidegroup.com , dans la rubrique « Finance » / « Assemblée Générale ».

L'avis de réunion préalable, comprenant notamment l'ordre du jour de l'assemblée ainsi que le projet des résolutions proposées au vote des actionnaires par le Conseil d'Administration, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°93 du 04 août 2025

L’avis de convocation, comprenant notamment la description des principales modalités de participation et de vote à l'Assemblée et d'exercice des droits des actionnaires, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires n°102 du 25 août 2025.

Ces avis sont disponibles en ligne sur le site internet de la Société www.egide-group.com, Rubrique Finance - Onglet Assemblée Générale

Dans le cadre de la relation entre la Société et ses actionnaires, la Société les invite fortement à privilégier la transmission de toutes leurs demandes et documents par voie électronique à l’adresse suivante : assemblee@fr.egide-group.com

CALENDRIER FINANCIER

Assemblée générale Mixte : 10 septembre 2025 – 11h00 au siège social à Bollène

Résultats Semestriels 2025 : 20 octobre 2025

CONTACTS

EGIDE Ignace DUPON Directeur Général +33 4 90 30 35 98 idupon@fr.egide-group.com

FIN’EXTENSO Isabelle APRILE Agence de communication financière +33 6 17 38 61 78

i.aprile@finextenso.fr

A propos du Groupe EGIDE - Toute l’actualité du Groupe est en ligne : www.egide-group.com et LinkedIn

Egide est un groupe d'envergure internationale, spécialisé dans la fabrication de boîtiers hermétiques et les solutions de dissipation thermique pour composants électroniques sensibles. Il intervient sur des marchés de pointe à fortes barrières technologiques dans tous les univers critiques (Imagerie thermique, Optronique, Hyperfréquence, boîtiers de Puissance, …). Seul acteur global dédié, Egide est présent industriellement en France et aux Etats-Unis.

EGIDE est coté sur Euronext Growth Paris™- ISIN : FR0000072373 - Mnémo : ALGID

